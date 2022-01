Rea på elbörsen just i dag – låg förbrukning och hård vind sänker elpriset

Just i dag (på torsdag) är höstens och vinterns höga elpriser på elbörsen bortblåsta. Glädjen blir ändå kortvarig och kommer inte att påverka konsumentpriserna nämnvärt.

De konsumenter som fortfarande har sina elpriser kopplade till priset på elbörsen kan i dag njuta av extra låga elpriser. Börspriset som under hösten flera gånger steg i höjden ligger i dag kring 1,8 cent per kilowattimme före skatter. Ännu för några dagar sedan låg priset på 30 cent per kWh.

För Timo Kaukonen, som är driftsplaneringschef på Fingrid, kom dagens låga pris ändå inte som någon stor överraskning.

Det har ända sedan början av hösten varit klart att priserna nu svänger mer än tidigare.

Varmt väder ligger bakom

En orsak till det låga priset är det milda vädret.

– Belastningen i Finland är i dag ett par tusen megawatt mindre än den varit under de senaste dagarna. Den ligger nu runt elvatusen megawatt. Under de senaste veckorna har den gått upp till trettontusen megawatt.

– I dag pågår dessutom strejkerna vid UPM:s fabriker ännu. Det sänker ytterligare belastningen i elnätet.

En annan orsak är den hårda vinden.

– Vi har mycket vindkraft i dag. Det blåser bra längs med den österbottniska kusten. Vindkraftverken producerar över 2 500 megawatt. Tillsammans har det skapat ett lägre elpris i Finland, säger Timo Kaukonen.

I dag producerar vinkraftverken alltså nästan lika mycket el som kärnkraftverken, som stadigt producerar 2 800 megawatt.

Finland exporterar så mycket el som möjligt till Estland

Elnätet medger en export på cirka tusen megawatt till Estland. I dag utnyttjas nästan hela den kapaciteten.

– I Estland är elpriserna i dag betydligt högre än i Finland. De ligger över 15 cent per kilowattimme. Det beror på att exporten är så stor som möjligt. Då blir elnätet en flaskhals. Det leder till skillnader i elpriset, säger Timo Kaukonen.

Samtidigt importerar ändå Finland en hel del el från Sverige, där priset också är lågt. De finländska kraftverk som vill sälja till ett högre pris har svårt att få sin el att gå åt i dag.

Kalla dagar kommer att höja priserna igen

Tyvärr blir dagens låga elpriser sannolikt kortvariga.

– I dag är det en varm dag, men om några dagar är det igen lite kallare. Det kan höja belastningsnivån till tolv eller trettontusen megawatt.

– När vinden mojnar kan vi dessutom förlora över 2 000 megawatt från elnätet. Vattenkraften kan kompensera åtminstone en del av den här förlusten, men det är mycket el som försvinner i alla fall säger Timo Kaukonen.

Flera varma och blåsiga dagar kommer igen att sänka elpriserna tillfälligt, men normala vinterdagar kommer elpriset att vara högt också under resten av vintern.