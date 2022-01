My Tengström: En misslyckad efterfest fick mig att börja placera pengar – Svenska Yle lanserar podden jag önskar jag hört före festen

Jag har sällan känt mig så utanför som när folk diskuterar investeringar och placeringar. Det var inte förrän en katastrofal efterfest för två år sedan som jag bestämde mig för att göra något åt saken.

Det var också då idén för den nya podden My och Anka är panka - om de fortsätter leva som de gör fick sin början.

Jag står på en karaokekrog med två vänner. Någon sjunger en falsk version av Aikuinen nainen och vi måste skrika för att höra varandra.

Det här är min första utekväll sedan pandemin börjat och för en gångs skull vågar vi fira en bekymmerslös kväll. Det enda målet är att ha roligt. Jag hämtar drinkar åt gänget, men när jag kommer tillbaka står mina vänner tätt intill varandra och gestikulerar.

De snackar om fonder.

Jag svär inombords. Det finns inget jag vet så lite om som investeringar - och inget som får mig att känna mig så korkad och oallmänbildad som andra som engagerat diskuterar investeringar.

My och Anka är panka - om de fortsätter leva som de gör är en splitterny podd om hur du kan ta bättre beslut med dina pengar. Första avsnittet finns nu på Arenan där My och Anka pratar om hur mycket pengar de har i reserv, hör hur mycket deras vänner har i reserv och hur mycket ekonomirådgivaren tycker man borde sträva efter att ha sparat.

Snark.

Jag har aldrig frivilligt valt att lyssna på dålig karaoke förrän nu.

Jag upplyser dem om att jag inte hänger med i diskussionen och undrar om de kan fortsätta en annan gång.

– Alldeles strax, säger den ena och vänder sig till den andra. Är faktiskt passiva fonder alltid bättre än aktiva?

Jag går på toaletten. Jag hinner höra en dålig version av All by myself som träffar speciellt djupt i stunden, hämta en till drink och surfa igenom alla some-kanaler en stund innan jag meddelar att kvällen är slut för min del. Det får kompisarna att släppa diskussionen.

För en stund.

Kvällen blev min vändpunkt

Några timmar senare har vi fortsatt festen hemma hos mig. Klockan närmar sig fem på morgonen när ett ödesdigert besök till köket leder till att vi är tillbaka där vi började.

– Så vilken nivås förvaltningskostnader siktar du på? hör jag från vardagsrummet.

Klockan är mycket och det klipper till för mig. Jag ryter.

– Ursäkta men jag har noll intresse av att delta i er bolagsstämma.

De skrattar obekvämt, ursäktar sig. “Det är så sällan någon vill prata om investeringar!” “Det finns så många intressanta frågor att vädra!” “Jag tycker det är så intressant.”

Tio minuter senare somnar jag i soffan och hör någon nämna något om “diversifiering” och “portfölj”.

Nu kanske det låter som en riktigt tråkig kväll - men vet du vad. Om mina vänner inte varit så envisa, hade jag inte blivit så irriterad och frågorna hade aldrig etsat sig hårt fast i mina tankar.

Jag kunde inte släppa kvällen. Några dagar senare började jag surfa på nätet. Jag läste på. Svarade på enkäter som gav mig förslag på investeringsformer.

Jag började investera.

Vem lär dig handskas med din privatekonomi?

Orsaken till varför jag blev så irriterad var inte mina vänner, utan min egen okunskap. Jag känner att jag borde förstå ämnet, men jag gör inte det.

Jag vill kunna köpa bostad någon dag - men för att få ett lån behöver jag ha besparingar. Kloka vänner har påpekat (och följaktligen orsakat angst för) att mina sparpengar som hänger på brukskontot bara mister värde med tiden.

Samtidigt - hur skulle jag ha lärt mig om aktier, fonder och kapital utan en examen från handelshögskolan? På eget initiativ? Men varifrån börjar du? Och hur hittar du rätt slags placeringar? Hur ska jag våga placera pengar med risk att ta dumma beslut?

Frågorna slutar inte där - det finns en uppsjö av privatekonomiska frågor som “vanliga” typer lämnas ensam med. Hur mycket ska man sträva efter att spara per månad, vilken nivå av boendekostnader är optimal, vad behöver du veta för att ta ut ett bostadslån?

Samhället vill att vi köper bostad, men är det alltid ett bättre alternativ än att hyra? Har folk en “buffert” - och vad ska man använda den till? Gör folk budget och fungerar det verkligen i praktiken?

Bildtext Nya podden My och Anka är panka - om de fortsätter leva som de gör handlar om lära sig ta bättre beslut med sina pengar. Vad kan jag göra för att få ett så bra bostadslån som möjligt? Hur börjar man investera om man inte har någon erfarenhet alls? Du hittar podden på Arenan. Bild: Frida Lönnroos / Yle, grafik: Clas Christiansen / Yle

Vi är inte panka - ännu

För att bota känslan av magont vid snack om pengar så lanserar vi nu podden My och Anka är panka - om de fortsätter leva som de gör. Den är till för dig som har en inkomst men har flera frågor än svar när det kommer till vad du ska göra med dina pengar.

Jag och Anka är inte panka ännu, men jag har dålig koll på min ekonomi medan Anka tar dåliga beslut med sina sparpengar.

Vi försöker renovera vår privatekonomi och samtidigt sträva efter att minska på kunskapsgapet vad gäller pengar. Målet är att pengar som samtalsämne inte ska behöva vara exkluderande, utan istället lättillgängligt och förståeligt för så många som möjligt.

Vi gör podden som jag önskar jag hade kunnat lyssna på före den där utekvällen. Det kanske hade varit bättre stämning och jag hade sluppit låtsas njuta av kråksången “Juodaan viinaa” istället för att delta i diskussionen. För att inte prata om att jag kanske sluppit göra nybörjarmisstag som i praktiken kostade mig pengar - för att jag helt enkelt inte visste bättre. Tillsammans ska vi råda bot på den punkten.