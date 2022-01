Viking Lines informationsdirektör om Gabriellas kajkrock: "Inga likheter med Amorellas grundstötning"

Orsaken till att det skedde ett strömavbrott ombord på M/S Gabriella på onsdagskvällen är ännu oklar. Enligt informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström kan man inte dra paralleller till liknande strömavbrott eller olyckor som skett tidigare.

Viking Lines fartyg M/S Gabriella kolliderade med en pir invid Salutorget i Helsingfors centrum på onsdagskvällen. Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström säger att orsaken till olyckan var ett strömavbrott. Viking Line har tidigare uppgett att ingen skadades i olyckan. Det blev ändå skador i fören.

– Det vi vet nu är att Gabriella stötte i kajen när hon skulle åka ut i går vid 17-tiden på grund av ett strömavbrott ombord. Nu dagen efter håller vi på och utvärderar skadornas storlek och hur fartyget ska repareras. Samtidigt så gör man alltid en olycksfallsutredning vid sådana här incidenser, säger Boijer-Svahnström.

Bildtext Så här ser skadorna ut på nära håll. Bild: Lehtikuva

Enligt Boijer-Svahnström tar det en tid att få de reservdelar som behövs för att reparera skadorna. Det innebär att fartyget är ur trafik tills den 17 februari.

Orsaken till strömavbrottet är ännu oklar

– Vi har våra egna antaganden, men jag vill ogärna spekulera innan vi har all fakta. Vi samarbetar med myndigheterna och utreder orsaken till olyckan just nu, säger Boijer-Svahnström.

Bildtext Orsakerna till olyckan utreds som bäst. Bild: Lehtikuva

Finns det likheter med blackouten på Amorella hösten 2020?

– Nej det finns inget som kan relateras till det. Amorellas grundstötning berodde på helt andra saker. Det finns över huvud taget inga likheter.

Enligt Boijer-Svahnström kan man heller inte dra paralleller till de strömavbrott på M/S Gabriella som skett tidigare. Ålandstidningen rapporterar bland annat om en blackout på Viking Gabriella mellan Helsingfors och Visby i juli 2021.

– Jag har jobbat länge på Viking Line och strömavbrott kommer i cykler. Med tanke på att vi har kring 20 miljoner passagerare inom vårt trafikområde under ett normalt år, och 6,5 miljoner bara på Viking Line och tiotals avgångar per dag under ett normalt år, är strömavbrotten sällsynta. Ibland kommer de närmare varandra och sedan kan det vara ett längre uppehåll. Vi tar lärdom av varje fall, säger Boijer-Svahnström.

Brister i den interna kommunikationen en av orsakerna bakom Amorellas grundstötning – Olycksutredningscentralen uppmanar rederiet att se över sina rutiner Amorella gick på grund 20 september 2020.

Gabriella kan eventuellt ersättas med Cinderella

Att Viking Gabriella är ur trafik innebär att Viking Line inte har någon kryssningsverksamhet mellan Helsingfors och Stockholm just nu. Enligt Boijer-Svahnström funderar man inom rederiet ifall man kunde ta in Cinderella i stället.

– Cinderella ska återupptas i februari, vi analyserar just nu om hon kunde sättas in i stället för Gabriella. I går hade vi 200 passagerare ombord, medan vi för två år sedan hade 1 200. Efterfrågan är liten på grund av coronarestriktionerna. Vi kalkylerar vad som lönar sig.

Enligt Boijer-Svahnström utreds också om frakten kan flyttas till Åbolinjen, men inget beslut har fattats om det.