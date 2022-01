Petris namn och nummer glömdes bort från kandidatlistan: "Det borde inte få hända"

Kandidatlistan för Östra Nylands välfärdsområde saknade ett nummer. Misstaget skedde antagligen i ombrytningen.

Samma morgon som förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet inleddes började Petri Hosiaisluomas telefon ringa.

– Det var en kompis som frågade vilket mitt kandidatnummer är, han hittar det inte på kandidatlistan som hänger vid röstningsstället.

Det visade sig att Hosiaisluoma fattades från hela listan, och därmed från alla listor som hängde i vallokalerna och röstningsbåsen i kommunerna som ska bilda Östra Nylands välfärdsområde.

– Det känns som en förolämpning. Sådant här borde inte få hända, säger Borgåbon Hosiaisluoma som ställer upp på Socialdemokraternas lista.

Bildtext Dag två av förhandsröstningen och de nya listorna finns på plats. Hosiaisluomas nummer 230 saknades på den första kandidatlistan. Bild: Hanna Othman / Yle

Han berättar att han fått en hel del samtal under det senaste dygnet. En del har varit rakt ut sagt obehagliga då folk har fått för sig att han gjort något brottsligt och därför lämnats utanför kandidatlistan.

Orsaker till att kandidater tidigare har lämnats bort från kandidatlistor efter att de fått sitt nummer har varit om de dött eller exempelvis blivit fast för brott som partiet inte kan stå bakom.

Matti Latva-Pirilä är sekreterare för valnämnden för Östra Nylands välfärdsområde och det är han som i sista hand har ansvaret för att kandidatlistorna är rätt. Han säger att felet har skett i ombrytningen.

– Vi har enligt direktiven skickat alla listor till tryckeriet. Trots att texten har luslästs av flera par ögon så har det slunkit genom. Jag kan inte annat än beklaga, säger Latva-Pirilä.

Det fanns en hel del saker som ändrades på listorna in i det sista, som rätt stavning av titlar och utbildningar. Tjänstemännen har inte vid det skedet tänkt på att faktiskt gå igenom numren.

Bildtext Förhandsröstning i köpcentret Lundi i Borgå. Valdeltagandet var 4,1 procent inom Östra Nylands välfärdsområde under den första dagen. Bild: Hanna Othman / Yle

Alla partier som ställer upp kandidater får också skickat till sig de här kandidatlistorna. Men det är främst till kännedom, tanken är inte att de ska behöva korrekturläsa dem mera då de kommer från tryckeriet.

Så här har åtminstone Mirja Suhonen som är ordförande för Socialdemokraterna i Borgå förstått det.

– Det kom inget meddelande med listan som vi fick. Ingen begäran att kontrollera den eller att ge respons. Vi hade räknat med att beställaren hade skött det, säger hon.

Petri Hosiaisluomas kandidatnummer och namn skrevs in för hand på kandidatlistorna redan under onsdagseftermiddagen, och under torsdagsförmiddagen har de nya, korrekta listorna hängts upp på alla förhandsröstningsställen.

Suhonen tycker att rättelsen gjordes så pass snabbt och så smidigt som möjligt att det inte är värt att föra saken vidare.

– Jag tror inte att det påverkar vårt val. Det kom fram vid ett så pass tidigt skede, och man har kunnat rösta på Hosiaisluoma fast hans namn inte stod på listorna i valbåset.

Ifall valresultatet blir fast på två-tre röster så kan det i och för sig hända att Suhonen tänker om.

Bildtext Valreklam på Borgå torg. Bild: Hanna Othman / Yle

Petri Hosiaisluoma tänker inte heller föra saken vidare.

– Jag har ju fått lite extra synlighet tack vare det här. Men jag är nog arg att informationsgången inte fungerade bättre, säger han.

Hosiaisluoma har tidigare ställt upp i kommunalvalet. Den gången gick allt som det skulle med röstningen.

Fel också på lista i Kymmenedalen

Det är ovanligt att kandidatlistorna innehåller den här sortens fel, men i år skedde en miss också i kandidatlistan i Kymmenedalens välfärdsområde. Där hade samma siffra tryckts två gånger.

Både Nina Peltonen och Riku Pirinen, båda socialdemokrater, hade fått nummer 268 på kandidatlistan, fast det egentligen var Peltonens nummer och Pirinen borde ha haft nummer 269.

Också i det här fallet antar man att det är i ombrytningen som missen skett. Nya kandidatlistor trycktes också upp för vallokalerna i Kymmenedalen.