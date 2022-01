Familjen Sackler får skämmas offentligt då allt fler konstmuseum suddar ut opioidfilantropernas namn – USA:s elakaste familj står bakom opioidkrisen

Kulturfilantroperna familjen Sackler skapade sin förmögenhet på att göra miljontals vanliga amerikaner till missbrukare. Under de senaste 20 åren har en halv miljon amerikaner dött i opioidkrisen. När deras roll blev känd avböjde en rad museer samverkan.

Louvren i Paris, Metropolitan Museum of Art, The Met, och Guggenheim i New York, Tate Modern i London, The Smithsonian's National Museum of Asian Art i Washington. Förutom att det är några av världens mest uppburna konstmuseum har de en annan sak gemensamt. De har alla fått ansenliga donationer av familjen Sackler. Familjen som också kallas för USA:s elakaste familj.

Sacklerflygeln ett minne blott

På The Met i New York, som är ett av USA:s största och finaste konstmuseum, finns ett åtta meter högt fornegyptiskt tempel i sandsten, en bassäng med spegelblankt vatten som ska påminna om templets ursprungliga plats vid Nilen, och ett enormt panoramafönster som vetter ut mot Central Park.

Salen kallades fram till nyligen för "Sacklerflygeln".

Bildtext Sacklerflygeln på Metropolitan Museum of Art i New York. I dag har man suddat bort namnet på filantroperna. Bild: Erwin Verbruggen

Men den 9 december 2021 suddade man bort namnet Sackler från salens entré. Och samtidigt försvann namnet också från sju andra gallerier på Metropolitan Museum.

Museum som Tate Modern i London och Louvren i Paris har tidigare gjort samma sak.

Det starka opioidläkemedlet är i princip heroin i pillerform och läkemedelsföretaget lyckades sprida pillret genom massiv marknadsföring och genom att ge bilden av att preparatet var riskfritt

I dag vill ingen förknippas med familjen Sacklers och deras rykte är så gott som förstört. Familjen är fortfarande väldigt rik, de är goda för runt 11 miljarder dollar och pengarna kommer från ett av de största brotten i USA:s historia.

FAMILJEN SACKLER Arthur och hans två yngre bröder Mortimer och Raymond bygger en förmögenhet under 1900-talet på att med hänsynslösa metoder sälja beroendeframkallande läkemedel. De växer upp i en judisk invandrarfamilj i Brooklyn, barn till livsmedelshandlaren Isaac Sackler och Sophie Ziesel från Östeuropa. Den äldste sonen Arthur Sackler arbetar parallellt med rollen som läkare inom reklambranschen och förnyar marknadsföringen av läkemedel, med lanseringen av Valium och Librium på 1960-talet som inkomstbringande framgångar. I slutet av 1990-talet lanserar familjen Sacklers läkemedelsföretag den smärtstillande opioiden Oxycontin. Sacklers tablett har eldat på den fruktansvärda drogepidemi som skakat det amerikanska samhället de senaste decennierna. I dag räknar man att över en halv miljon amerikaner dött i opioidmissbruk och att två och en halv miljoner amerikaner i dag är missbrukare av opioider.

Över en halv miljon amerikaner döda

Familjens företag Purdue Pharma lanserade år 1996 det smärtstillande läkemedlet Oxycontin. Det starka opioidläkemedlet är i princip heroin i pillerform och läkemedelsföretaget lyckades sprida pillret genom massiv marknadsföring och genom att ge bilden av att preparatet var riskfritt.

Läkare skrev ut både Oxycontin och andra liknande preparat i mängder. De här pillren läckte ut på svarta marknaden och miljontals amerikaner blev beroende. Senare övergick många till heroin.

Trots att Purdue Pharma kände till problemen i ett tidigt stadium fortsatte de med sin aggressiva marknadsföring av preparatet och skyllde helt enkelt missbruksproblemen på brukarna.

Man räknar med att över en halv miljon amerikaner dött i överdoser sedan lanseringen av pillret. Under pandemin har landets opioidkris blivit ännu värre.

Bildtext Varje dag dör 145 amerikaner i opioidöverdoser. Varje halvtimme föds en bebis som är fysiskt beroende av opioider. Bild: Michael Nigro/Pacific Press/Shutterstock/All Over Press

Många filmer och böcker på ämnet

Hollywood har också hittat en guldgruva i misären hos pillermissbrukarna. Det finns en mängd tv-serier, filmer, dokumentärer och böcker att ta till om man vill veta mer om opiodkrisen.

På våren 2021 kom Mare of Easttown där Kate Winslet spelar en sliten polis i en ännu mer sliten håla i utkanten av Philadelphia. Man får reda på att hennes döda son var drogmissbrukare.

I tv-serien American Rust som kom i september spelar Jeff Danielsen pillerknaprande polischef söder om Pittsburgh. Serien Dopesick som kom i höstas bygger på journalisten Beth Macys fackbok Dopesick – dealers, doctors and the drug company that addicted America från 2018.

Bildtext Richard Sackler (spelad av Michael Stuhlbarg) i TV-serien "Dopesick" som handlar om opioidkrisen i USA. Rickhard Sackler sade att "miljoner av människor lider av smärta, vi har lösningen". Han var läkare och företagsledare och senare VD på Purdue Pharma, som har gjort sig känt framförallt för sitt opioidläkemedel Oxycontin. Bild: HULU

I våras kom också Patrick Radden Keefes bok Empire of pain. The secret history of the Sackler dynasty” och den Oscarsbelönade regissören Alex Gibneys dokumentärserie Crime of the century.

Mindre än 1 procents risk att du blir beroende skanderade läkemedelsföretaget i takt med att de övertalade läkarna att skriva ut allt mer Oxycontin

Ljög om att man inte blir beroende

Läkare skriver inte ut opioider väldigt lätt på grund av att de är så beroendeframkallande. Läkemedlet används främst till akut cancersmärta eller palliativ vård vid livets slut.

"Mindre än 1 procents risk att du blir beroende" skanderade läkemedelsföretaget i takt med de övertalade läkarna att skriva ut allt mer Oxycontin. Men det var lögn – preparatet är lika beroendeframkallande som morfin eller opium.

OPIOIDER OCH OPIOIDMISSBRUK Opioider är ett samlingsnamn för läkemedel och droger som uppnår en morfinliknande verkan. Opioider kan delas in i tre grupper av substanser: opiater, semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De naturliga opiaterna framställs av opiumvallmo. Opium utvinns ur vallmons torkade mjölksaft. Av råopium framställs morfin och kodein och av dessa sedan heroin. Metadon är exempel på syntetiska opiater. Framställningen av syntetiska opioider har haft som mål en substans med lika stark smärtlindrande verkan som morfin - men med ett minimum av biverkningar. Framför allt har man försökt minska på läkemedlets förmåga att framkalla stark eufori som leder till beroende- och missbruksproblem. Ingen sådan idealisk substans har hittills framställts. Abstinensen efter opioidmissbruk yttrar sig förutom i det psykologiska begäret efter drogen även i uttalade kroppsliga symtom; muskelkramper, illamående och kräkningar, buksmärtor och diarré, kallsvettningar och gåshud, myrkrypningar, förkylningssymtom och vidgade pupiller. Till biverkningarna hör också svår ångest och sömnstörningar. Källa: Nationalencyklopedin, droglänken.fi

Oxycontin är ett långtidsverkande läkemedel, en så kallad depottablett. Det betyder att det aktiva innehållsämnet frigörs långsamt och löses upp gradvis i blodomloppet under flera timmar. Förutom om du krossar tabletten och snortar den. Eller löser upp den i vatten och skjuter upp den som heroin.

Bildtext Tidigare förknippades överdoser med narkomaner som börjat med en joint och slutat sitt liv med en heroinspruta, men opioidepidemins offer är patienter som blivit beroende av receptbelagda smärtläkemedel. Bild: Wikimedia commons

Trots att läkemedelsbolaget Purdue Pharma inte hade några bevis för att Oxycontin var säkert, fick de hjälp att godkänna det av en hälsochef på FDA (USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet). Det blev ett ödesdigert beslut, skulle det visa sig, för med lagen på sin sida kunde bolaget övertyga läkare som tidigare varit skeptiska till opioider.

Påminner om lagliga drogkarteller

"Big Pharma", som läkemedelsbolagen kallas i USA, är som läkemedelsbranschens vilda västern och påminner om legala drogkarteller. De som tjänar de stora pengarna är ofta helt samvetslösa ägare, försäljare och korrumperade läkare som förvandlats till ett slags knarklangare i vita läkarrockar.

Sacklerfamiljen gnuggade händerna och cashade in

Företaget Purdue Pharma letade upp folk i samhällen där det fanns fattigdom och brist på utbildning och möjligheter. De letade efter människor som har arbetsrelaterade skador, och som går till läkaren ofta för att få behandling för smärta. Sacklerfamiljen gnuggade händerna och cashade in.

54 min Lyssna på det här avsnittet av Sällskapet där opioidkrisen och familjen Sackler diskuteras. Den elakaste familjen i världen - Spela upp på Arenan

Prince och Heath Ledger bland de döda

Två och en halv miljoner människor är i dag missbrukare av opioider i USA. Under de senaste 20 åren har totalt omkring en halv miljon människor fått betala med sina liv i samband med opioidberoende.

Bland de mest uppmärksammade dödsfallen återfinns bland andra artisterna Prince, Tom Petty och Lil Peep, samt skådespelaren Heath Ledger. Fyra av fem som testar heroin i dag har börjat med receptbelagda värktabletter.

Kostnaden för samhället sägs ligga runt en halv miljard dollar årligen

Varje dag dör 145 amerikaner i opioidöverdoser. Varje halvtimme föds en bebis som är fysiskt beroende av opioider och bland annat i West Virginia är tio procent av alla nyfödda bebisar beroende av opioider. Kostnaden för samhället sägs ligga runt en halv miljard dollar årligen.

Bild: Bryan Olin Dozier/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Omfattande konstaktivism ligger bakom

Att man till sist lyckades ta bort namnet Sackler från konstsamlingar världen över hänger ihop med en omfattande konstaktivism. Nan Goldin är en av USA:s högt uppskattade konstfotografer med bilder i Metropolitan Museums samlingar. Hon var själv nära att dö av missbruk av Oxycontin som hon fått utskrivet efter en handledsskada.

Då startade hon aktivistgruppen P.A.I.N. och krävde att Metropolitan och andra museer skulle avsluta sina samarbeten med Sackler och har sedan dess fortsatt med manifestationer runt om i världen på konstinstitutioner som bär familjens namn.

Men för att få Metropolitan Museums att slutgiltigt bryta med Sackler krävde att en lång rad av världens främsta konstnärer som till exempel Ai Weiwei, Laurie Anderson, Cindy Sherman, och Richard Serra backade Nan Goldin och hennes aktivism. Museet tvingades välja mellan donatorer och konstnärer.

Ville bli galjonsfigur för filantropi

Man kan se på den äldste brodern Arthur Sackler som något av familjens patriark. Smärtdynastins fader hade under sin livstid satt en avsevärd del av sin växande förmögenhet till att köpa och skänka bort antikviteter och konst. På så sätt lägger han grunden för familjens affärsidé: att göra pengar på människors smärta och samtidigt göra sig till galjonsfigurer för filantropi och kulturell förfining.

Innan Arthur dog år 1987 gav han som råd till sina barn: "Lämna världen i ett bättre skick än när du anlände till den".

Nu vill ingen ta emot vare sig dem eller deras nedsmutsade pengar stämplade av miljoner amerikanska missbrukares liv.

Bildtext Det storsäljande pillret Oxycontin kickstartade katastrofen i slutet av 90-talet. Det är som små legala heroinpiller, som funkar som små byggstenar i läkemedelsindustrins sjukt lönsamma smärtimperium. Bild: DAVID WOOD

Källor: The Guardian, The New Yorker, Esquire, Vanity Fair, Svenska Dagbladet