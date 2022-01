UMK22: The Rasmus återvänder till sina rötter och bjuder på humor i Jezebel

När ska The Rasmus vara med i Eurovisionen? Frontsångaren Lauri Ylönen säger att bandet fått frågan otaliga gånger av sina fans.

- Jag ser UMK och Eurovisionen som låttävlingar i första hand, så har man inte rätt låt är det ingen idé att vara med. Men nu känns det faktiskt som att vi har den. Det finns en positiv drive i Jezebel, kanske till och med lite humor. Samtidigt för känslan oss tillbaka till det The Rasmus sysslade med i tidernas begynnelse.

I samband med Tävlingen för ny musik UMK introduceras en ny bandmedlem. Gitarristen Pauli Rantasalmi slutade för en tid sedan och ersätts nu av Emppu Suhonen, känd inte minst från tjejbandet Tiktak.

- Det var något av en chock, dels att bli en del av The Rasmus, dels att slängas in i UMK-förberedelserna, säger Suhonen. Men jag är supertaggad. Det har varit en jobbig höst då jag inte har fått tala om saken alls. Mina kompisar har undrat om jag har något speciellt på gång, men jag har hållit helt tyst om saken.

Till och med amerikanerna vet vad ESC är numera

Både Ylönen och Suhonen har följt Eurovisionen sedan länge. Ylönen noterar att tävlingen på sistone börjat utvecklas i en lovande riktning, där ett band som The Rasmus kunde passa bra.

- Jag bor ju i USA och numera vet alla mina amerikanska vänner vad Eurovision Song Contest är för någonting. Tävlingen har verkligen blivit ett globalt fenomen.

När Ylönen för en tid sedan började arbeta med en ny låt slogs han av tanken att det här kanske kunde bli något för Eurovisionen. Men för att arbeta vidare behövde han hjälp. Det blev ett sms till en gammal vän, producenten Desmond Child som står bakom flera legendariska rocklåtar, såsom Poison och I was made for loving you.

- Jag skrev: “Vi borde skriva världens bästa låt och vinna Eurovisionen, har du tid?” Svaret löd “Hell Yeah”.

Bild: Jussi Koivunoro / Yle

De bästa låtarna föds snabbt

Strax efteråt sammanstrålade de båda på en grekisk ö, och på bara fyra timmar hade Jezebel tagit form.

- Min erfarenhet är att de bästa låtarna föds snabbt. Det är då musiken bara kommer farande, man behöver inte kämpa utan allt känns självklart och naturligt

Att arbeta på distans är tidens melodi, och rockstjärnor är inget undantag. När Jezebel spelades in befann Ylönen sig i Desmond Childs studio i Nashville, resten av bandet var i Sibbo.

- Men med den moderna teknikens magiska kraft gick det ju hur bra som helst.

Skönt att få umgås med andra "misfits"

Både Ylönen och Suhonen blev musiker redan i tonåren. Artistlivet har därmed präglat deras liv, på gott och ont.

- Det som förenas oss i bandet är att vi alla i ett ganska tidigt skede bestämde oss för att leva ett annorlunda liv, konstaterar Ylönen. Och det här har ju inneburit flera uppoffringar, jag själv lämnade skolan på hälft och har haft rätt mycket trubbel med mina relationer eftersom nästan all min uppmärksamhet har gått till musiken. Men i dag säger jag till och med till mina egna barn att ifall de hittar någonting de verkligen älskar och brinner för ska de våga satsa fullt ut. Det är okej att vara annorlunda!

- Jag känner väldigt mycket igen det där, säger Suhonen, jag har alltid känt mig lite grann som en “misfit” som inte passat in. Men att bli en del av The Rasmus kändes lite grann som att komma hem, här är jag omgiven av likasinnade.

Bild: Petteri Lappalinen / Yle

Inte vuxna än

Att The Rasmus i dag skulle vara ett mera vuxet band dementerar båda bestämt.

- Det är ju inte som att vi försöker vara tonåringar för evigt, men att ha ett band låser kanske lite in en i en bubbla där ålder och tid inte spelar någon roll, säger Suhonen.

- Och man kan väl inte ha ett bättre jobb! Tänk er att stiga upp på morgonen, sticka en fjäder bakom örat, dra på sig en päls och strutta ut på gatan, skrattar Ylönen.