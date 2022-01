Ambulerande förhandsröstning i byarna i Kristinestad: "Grannen visste inte om att det var nu"

Just nu pågår förhandsröstningen till välfärdsområdesvalet. I Kristinestad prövar man för första gången på ambulerande förhandsröstning. Detta för att ge alla invånare en chans att rösta i sin egen by.

I Korsbäck i Kristinestad har man tidigare kunnat rösta i den egna byn på valdagen, men inte längre. Efter kommunalvalet drogs tre röstningsområden in i staden, varav Korsbäck var ett. De två andra är Perus och Ömossa.

- Vi tänkte ändå erbjuda någon sorts möjlighet att rösta i sin egen by, så vi testar på ambulerande förhandsröstning i de här tre byarna. Det går i praktiken till så att vi under vissa tidpunkter far ut till byarna, säger Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, centralvalnämndens sekreterare.

Bildtext Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad. Bild: Juho Teir / Yle

Gäller att komma ihåg tiden

Korsbäckborna är besvikna att de inte längre går att rösta i byn på valdagen, men man är ändå nöjda att det ordnats en möjlighet att förhandsrösta.

- Det gäller ju att komma ihåg vilken dag det var och vilken tid, för grannen visste inte om att det var nu, säger Eila Stenlund.

- Det var jättebra att de kom hit så fick vi göra det här i byn, naturligtvis. Man saknar ju det om det försvinner, säger å sin sida Sven Stenlund.

Bild: Juho Teir / Yle

I Korsbäck finns under hundra röstberättigade, men valdeltagandet har alltid varit högt. Och även under förhandsröstningstillfället var det många som tog chansen att rösta.

- Det var lite nytt, men det var bra att det i alla fall fanns ett tillfälle, säger Paul Nygård.

Och det gäller att ha koll på klockan, förhandsröstningen är öppen i två timmar.

- Då man är pensionär så gör det inte något, man hinner nog då, säger Rita Nygård.

Bildtext Paul och Rita Nygård. Bild: Juho Teir / Yle

Utvärderas efter valet

Mårten Kortell är valförrättare och han berättar att det var rusning när förhandsröstningen öppnade. Efter ungefär ett par timmar drar man vidare till nästa by.

Under fredagen ordnades förhandsröstning i Korsbäck och Perus och på måndagen går det att förhandsrösta i Ömossa mellan klockan 10 och 12.

Efter valet ska staden utvärdera försöket.

- För att se om det är något vi fortsätter med, utökar eller kanske tar i bruk en röstningsbuss, säger Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad.