Öriket Tonga utfärdade tsunamivarning efter våldsamt vulkanutbrott i havet – varning för höga vågor i hela södra Stilla havet

Öriket Tonga i södra Stilla havet har utfärdat tsunamivarningar efter två vulkanutbrott på havsbottnen. Höga vågor sköljde in på land och varningar utfärdades också på de amerikanska Samoaöarna, Fiji samt Nya Zeeland.

Skräckslagna invånare flydde upp till högre områden i öriket Tonga, där 52 av 176 utspridda öar är bebodda. Tsunamivarning utfärdades på alla låglänta områden efter vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha'apais senaste utbrott.

Vulkanen som ligger under havsytan, drygt 60 kilometer från Tongaahuvudstad Nuku'alofa har haft flera större utbrott under den senaste tiden, och två våldsamma utbrott under det senaste dygnet.

Rökpelarna från lördagens utbrott når nu över 20 kilometer över havet, enligt satellitbilder.

Varning för tsunamivågor utfärdades över hela södra Stilla havet, bland annat på de amerikanska Samoaöarna, Fiji samt Nya Zeeland.

Det finns tills vidare inga uppgifter om eventuella offer eller materiella skador efter utbrotten.

Yles meteorolog Matti Huutonen lade ut en tweet om det senaste utbrottet på lördag:

Den första tsunamivarningen gavs på fredag och en andra varning utfärdades på lördag. Australiens Meterologiska byrå varnade bland annat för höga vågor utanför Tongas huvudstad som ligger i ögruppen Tongatafu.

– En 1,2 meter hög tsunamivåg har observerats utanför Nuku'alofa, konstaterade australiska meteorologer.

Bildtext Vulkanutbrottet utlöste drygt 20 kilometer höga rökpelare över Stilla havet. Bild: EPA

Mere Taufa berättade att hon lagade middag i sitt hem i Nuku'alofa då vulkanen fick ett utbrott som hördes vida omkring.

– Det var massivt, marken skakade och huset skakade och det kom i vågor. Min yngre bror trodde att det var något som exploderade i närheten.

Mere Taufas hem fylldes av vatten några minuter senare och hon såg med egna ögon hur grannhusets vägg rasade samman.

– Vi visste med en gång att det var en tsunami. Det var havsvatten som sköljde över vårt hem och det hördes skrik från folk som försökte ta sig högre upp.

Bildtext Satellitbild av vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apais utbrott nära öriket Tonga i södra Stilla havet. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Tongas kung, Tupou den sjätte, evakuerades från det kungliga palatset i Nuku'alofa, och togs till en villa långt från kusten.

Det första utbrottet på fredag pågick i över åtta minuter och utlöste en över 20 kilometer hög rökpelare. Ljudet från vulkanutbrottet kunde till och med höras i öriket Fiji, som ligger över 800 kilometer från Tonga.

Myndigheterna varnar de över 100 000 invånarna i Tonga att det är risk för att dricksvattenbrunnar och källor förgiftas av vulkanaskan.

Invånarna uppmanas fortfarande att undvika att röra sig vid kusten på grund av risken för nya utbrott och tsunamivågor.