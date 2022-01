Veckoslutsläsning: Omikronpartaj, bokningsbedrägerier och val i vården

Trevlig söndag! Här kommer lite helgläsning från veckan som gått.

Elisabeth Öhman och Eero Walléns hus hyrdes ut på bokningssidan Booking.com utan deras vetskap, vilket de fick veta när semesterresande från Baltikum stod på deras trappa.

Bildtext – Vi har aldrig haft lägenheten på Airbnb eller någon annan bokningssida, säger Eero Wallén (t.v.) och Elisabeth Öhman. Bild: Lukas Rusk / Yle

"Dags att fixa sig lite omikron och få det undanstökat" – av de här fem orsakerna är det en dålig idé

Nästan dagligen hör jag det just nu. "Omikron är inte värre än en flunsa, dags att ta smittan och få det undanstökat". Lite så där som vattkoppspartajerna från generation X:arnas barndom. Här är en topp 5-lista över varför det är en lika dålig idé nu som det var på 1970-talet.

Bild: Unsplash/Scott Warman

"Jag hinner aldrig se mina barn om jag jobbar heltid"

Carro och Rebecka funderar i veckans poddavsnitt på balansen mellan hel- och deltidsjobb under småbarnsåren. Lyssnarna som gått ner till deltid har skrivit in och berättat om varför, och de som valt att jobba heltid och ha barnen i dagis fulla dagar, har skrivit in och berättat hur de resonerar.

I välfärdsområdesvalet väljer du vem som beslutar om din hälsovård – läs 13 frågor och svar så förstår du vad valet i januari egentligen handlar om

Var finns närmaste jourhavande läkare? Hur får jag kontakt med en socialhandledare? Var hittar jag rådgivningen? Den här artikeln handlar om hur du kan påverka arbetet i det nya välfärdsområdet, som i sin tur kommer att påverka vilken slags hälsovård och sociala tjänster du får.