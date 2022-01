Nya Zeelands premiärminister: Omfattande materiella skador efter vulkanutbrott på Tongaöarna

Gårdagens tsunamivåg som följde efter två vulkanutbrott på havsbotten uppges ha orsakat omfattande skador i öriket Tongas huvudstad Nuku'alofa.

På söndagsmorgonen var det ändå oklart exakt hur stora skadorna är, eftersom Tongaäarna för närvarande har avbrott i sina kommunikationsförbindelser.

Regeringen i Nya Zeeland har ändå lyckats fått kontakt med sin ambassad, som uppgett, att skadorna är materiella och att inga personskador eller dödsfall har rapporterats. Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern beskriver de materiella skadorna som omfattande.

– Tsunamin har haft slagit hårt mot den norra sidan av Nuku'alofa och båtar och stora stenblock har dragits upp på land. Nuku'alofa är täckt av vulkanisk aska, men överlag är läget lugnt och stabilt, sa Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern efter att hon haft kontakt med ambassaden på Tonga.

Enligt Ardern behöver Tonga hjälp sin vattenförsörjning, på grund av askan. Nya Zeeland väntas skicka in hjälp med ett flygplan då väderförhållandena gör det möjligt att flyga. Också Australien förbereder sig för att skicka in humanitär hjälp till öriket.

Öriket Tonga utfärdade tsunamivarning efter våldsamt vulkanutbrott i havet – varning för höga vågor i hela södra Stilla havet Skräckslagna öbor flydde upp på högre mark.

Flera utbrott den senaste tiden

Vulkanen som ligger under havsytan, drygt 60 kilometer från Tongas huvudstad Nuku'alofa, har haft flera större utbrott under den senaste tiden, och två våldsamma utbrott under det senaste dygnet.

På lördagen utfärdades tsunamivarningar i öriket Tonga, på de amerikanska Samoaöarna, Fiji, Nya Zeeland och på USA:s västkust. I Nya Zeeland evakuerades 120 människor på norra kusten och flera båtar förstördes när en stor våg träffade en småbåtshamn.

Myndigheterna uppgav tidigt på söndagsmorgonen finsk tid att tsunamifaran nu är över.

