Filtrerade bilder, fejkkonton och emojier – skolkampanj vill träna upp elevers mediefärdigheter

Kampanjen Donera prat erbjuder nu olika paket med mediekunskapsuppgifter för allt från förstaklassister till andra stadiets experter. Se hur din skolklass kan träna sina mediefärdigheter och samtidigt främja svenskan i Finland.

Med hjälp av våra paket kan elever göra roliga övningar som tränar mediekunskapen och Donera prat samtidigt. Vi har skapat tre olika helheter. En för elever i fjärde till sjätte klass, en för högstadier och en för andra stadiet.

Alla övningar finns på webbsidan doneraprat.fi. Med hjälp av lättsamma uppgifter får eleverna muntligt berätta vad de tycker och tänker om de olika ämnena.

Medieuppgifterna är en del av kampanjen Donera prat som samlar in talad svenska på olika dialekter. Målet är att samla in 1000 timmar vardagligt prat på svenska för att kunna utveckla en röststyrning som förstår all form av svenska i Finland. Lägre ner i artikeln har vi samlat ihop info om själva kampanjen.

Det lönar sig att reservera ungefär tio till femton minuter för själva donerandet. Minderåriga elever behöver vårdnadshavarens tillstånd för att kunna donera prat.

Öppna Wilmalov för en minderårig Då en minderårig vill donera prat behövs vårdnadahavarens godkännande. Du kan antingen kopiera texten nedan eller printa ut vår blankett (innehåller samma text). Mitt barn får delta i mediekunskapsuppgifterna som hör till kampanjen Donera prat. Härmed tillåter jag att mitt barn svarar muntligt på mediekunskapsuppgifterna som finns på webbsidan doneraprat.fi. Barnets prat sparas som en del av kampanjen Donera prat. Donera prat är en kampanj som samlar in talad svenska från hela Svenskfinland. Med hjälp av alla donationer kan forskare och programutvecklare till exempel utveckla en taligenkänning som förstår finlandssvenska – med språkets alla dialekter och uttal. Det förenklar i sin tur vardagen och är användbart till exempel inom vården. Kampanjen genomförs av Yle, Helsingfors universitet och Svenska litteratursällskapet i Finland. Kampanjen samlar inte in personuppgifter som kan identifiera personen som donerar. Endast forskare och programutvecklare kan lyssna på röstprover. Läs mer om kampanjens dataskydd här. Information om kampanjen: svenska.yle.fi/doneraprat

Medieuppgifternas innehåll

Medieuppgifter för klass 4-6:

Det är lätt att förfalska en bild. Kan du gissa vilka bilder som är förfalskade? Berätta hur du tänker.

Reklamer försöker ofta få dig att tro att dina drömmar kan bli sanna. Hurdana drömmar tror du följande reklamer vill uppfylla?

Medieuppgifter för klass 7-9:

Känner du igen en deepfake-video när du ser en? Vad tycker du om sådana videor?

Genom att redigera bilder kan man lägga till element som inte funnits med på den ursprungliga bilden. Hur känner man igen en filtrerad bild från verkliga bilder?

Medieuppgifter för andra stadiet:

Genom olika filter kan man enkelt editera en bild som man själv vill. Vad är din åsikt om filtrerade bilder?

Känner du igen fejkprofiler på sociala medier? Berätta om dina erfarenheter av fejkprofiler.

Bildtext I mediekunskapsuppgifterna får elever bland annat ta ställning till om bilder är filtrerade eller inte. Bild: Frans Villanen / Yle

Varför samlar vi in prat?

Donera prat är en kampanj som går ut på att samla in så mycket finlandssvenskt prat som möjligt på alla olika dialekter.

Med hjälp av donationerna kan man till exempel utveckla en taligenkänning som förstår finlandssvenska – med språkets alla dialekter och uttal. I praktiken betyder det här att vi i framtiden kan använda röststyrda apparater på eget språk.

För att det här ska lyckas behövs hjälp av alla åldersgrupper från hela Svenskfinland.

Att donera är inte bara enkelt, det är också roligt. Kampanjen genomförs av Svenska Yle, Helsingfors universitet och Svenska litteratursällskapet i Finland. Själva donerandet sker på doneraprat.fi.