Audiosatiren "Radio Taxell — den verkliga paradoxen" parodierar klantiga mediesatsningar i Ankdammen: "Ju mera pengar desto sämre innehåll!"

Satiren är tillbaka i Svenskfinland! Svenska Yle lanserar den tredelade audioserien "Radio Taxell – den verkliga paradoxen" på Yle Arenan.

Tre losers med hybris och tillgång till en egen radiokanal och alldeles för mycket pengar. Mixa ihop de ingredienserna och du får ett haveri, lägg till att detta sker i Svenskfinland i slutet på 1990-talet och katastrofen är total.

"Radio Taxell – den verkliga paradoxen" är en audioserie i tre delar om den finlandssvenska radiokanalen Radio Taxells uppgång och fall där politisk korrekthet ännu inte existerar.

Grandiosa planer smids och makthavare “ställs mot väggen”. Etno och främmande kulturer var nytt och spännande och nyhetssändningarna präglades av dåtidens fake news, allt för att publiken förtjänar att underhållas.

Satiren har lyst med sin frånvaro under en lång tid, inte bara i Svenskfinland utan över huvudtaget, men nu är den tillbaka!

Bildtext Tidiga logoutkast för Radio Taxell. Samtliga förkastades. Bild: Lars Grönroos / Yle

Trots att 1990-talet började med en ekonomisk recession fanns det fortfarande en hel del pengar på vissa håll. Radio Taxell illustrerar hur det kunde gå då ambitionerna var höga, tillgångarna fanns, men självkritiken lyste med sin frånvaro. Det här var dessutom en tid innan man kände till begreppet politisk korrekthet.

Bekant trio bakom satirserien

Trion bakom satirsatsningen “Radio Taxell” består av tre journalister från Svenska Yle. Anki Westergård som är samhällsreporter, programledaren Joakim Rundt som är känd för en stor publik med sina eftermiddagssändningar i Yle Vega och Anne Hietanen som arbetar för Yle Kulturen.

Ni är arbetsgruppen bakom mockumentären "Den finlandssvenska metoden" – hur kom det sig att ni ville göra satir?

– Vi reagerade kanske på att finlandssvensk humor är oroväckande stillsam just nu. Man a) skojar på dialekt eller b) vrider till en lättsam ordvits. That's it. Vi själva längtade efter mörkare vassare stuff och insåg att mörk satir hittas rätt enkelt hos oss tre, säger Rundt.

Bildtext Radio Taxells spargris var ett kommersiellt samarbete som i slutändan blev väldigt dyrt. Bild: Museovirasto

– Humor är väldigt personligt, det den ena skrattar åt blir den andra ledsen över. Man kan knappast kringgå det, eller jo kanske om man gör så försiktiga skämt att ingen ens drar på munnen åt vare sig det ena hållet eller det andra, funderar Westergård.

Hur mycket påminner Radio Taxell om Den Finlandssvenska metoden?

– Radio Taxell är kanske som Metoden bara att med lite krydda av bakfylleångest kanske, resonerar Rundt introspektivt.

– Sen är det här nog kanske för en lite äldre målgrupp eftersom vi rör oss på nittiotalet. Jag tror att det blir ännu roligare om man förstår referenserna, säger Hietanen.

Bildtext Den riktige Christoffer Taxell lät vänligt nog serien bära hans namn trots att händelserna är fiktiva. Men han tackade vänligt men bestämt nej till att själv medverka i serien. Bild: SFP

Vem riktar ni er till, vem är det så att säga som får sig denna gång?

– Mja, tänker att var och en kan kanske själv lista ut lämplig måltavla. Är du finlandssvensk så tror jag du kommer känna igen många olika modus operandin hos Radio Taxell, säger Rundt. Trots att kanalen är fiktiv. Pengar och dyrt kontor finns – men hur är det riktigt med det som kommer ut? frågar Rundt.

– I huvudrollerna har vi en svår trio på en svår arbetsplats. Det här kunde alltså handla om nästan vem som helst på vilken som helst finlandssvensk arbetsplats. Jag tror att många kan känna igen sig, säger Westergård.

– Och som det ofta går – när vi skrivit klart manuset insåg att vi att vi ju drivit med oss själva och vår egna... professionella historia, säger Rundt som bland annat tolkar skjutjärnsjournalisten "GG Thölix".

Bildtext Ett av de få tillfällen då Radio Taxells jippo lockade publik var cirkusuppvisningen på Bulevarden. Bild: Museovirasto/Matti Tirri

En journalist som lovar att ställa makten till svars men som tyvärr gör ner sig när makten de facto ställer sig framför hans mikrofon. Då är det lättare att attackera barn – som GG gör i satirserien Radio Taxell.

– Westergård är den mest pålitliga och den som berättar om händelserna på Radiokanalen, hon är "Mimmy Thölix" som tvingas bevittna grovheter och övertramp, förklarar Hietanen som själv spelar en förvirrad kulturjournalist som inte alltid förstår om hon är i en radiostudio eller i köket.