Enstaka fall av postcovid i Raseborg då coronafallen ökar

Allt flera smittas av coronaviruset i Raseborg. Det finns också personer i Raseborg med postcovid, alltså symptom som uppstått en tid senare.

Smittvågen fortsätter sin framfart, skriver Raseborgs stad i sitt pressmeddelande om hur många som smittats av coronaviruset under de två senaste veckorna. Mellan den 3 och 16 januari har 558 nya fall konstaterats i staden. Incidenstalet är nu 2 029 per 100 000 invånare under 14 dagar. Det är högre än det senaste talet som var drygt 1 900.

Trettiotvå procent av alla test är positiva under de två senaste veckorna.

Det finns raseborgare med postcovid, de har fått symptom en tid senare på grund av att de insjuknat i covid-19, säger chefsläkare Tove Wide.

“Vi ser tillsvidare endast enstaka fall med postcovid, det handlar om symptom i över tre månader. Tiden får utvisa hur väl människor repar sig. Vaccinationer minskar också risken för postcovid.”

Postcovid Symptom som hänger kvar eller blir tydliga först en tid efter att man har haft covid-19.

Ordet är en kortform för postinfektiöst tillstånd efter covid-19.

I allmänt språkbruk finns flera uttryck i omlopp för långvariga covidrelaterade symptom, bland annat långtidscovid (eller long covid). Men medicinskt sett kan långtidscovid vara missvisande. Ordet ger en bild av att personen fortfarande har en pågående infektion, men så är ofta inte fallet. Däremot hänger symptomen kvar.



Källor: Institutet för språk och folkminnen och Mediespråk.

I Lojo, Sjundeå, Ingå och Hangö kan man få sjukintyg om resultatet visar positivt efter att man testat sig hemma.