New York Rangers stod för den häftigaste upphämtningen – Pavel Francouz kanoninsats gav Colorado segern över Anaheim

Nattens NHL-omgång saknade blåvit glans. Varken Mikko Rantanen eller Kaapo Kakko lyckades i målskyttet. Rangers stod för nattens häftigaste upphämtning från 1–3-underläge till 6–3-seger. Colorados Francouz höll nollan för andra gången i karriären.

Colorados matchhjälte hette den här gången Pavel Francouz – den tjeckiska keepern stod för hela 34 räddningar och höll nollan för andra gången på 35 matcher som startande målvakt i NHL.

Mikko Rantanen som snittat 1,33 poäng per match under säsongen hittills, lyckades inte plocka poäng i den målsnåla matchen mot Anaheim Ducks. Gott om istid fick Rantanen däremot, nästan 22 minuter. Rantanen hade totalt fyra skott på mål och åkte på en 2-minuters utvisning för slashing och ställde till med bråk i den tredje perioden, då han träffade Anaheim-keepern Gibsons plockhandske.

Anaheim-keepern John Gibson som har missat de senaste fem matcherna på grund av covid-protokollet, höll nollan i tjugo minuter.

I den andra perioden nätade Colorados Samuel Girard och Nazem Kadri satte pucken i tom bur, med en dryg minut kvar av den tredje.

Rangers vände och vann

Toronto Maple Leafs Ilja Michejev inledde målskyttet i den tredje minuten och efter det rasslade puckarna in bakom Igor Sjestiorkin. Efter första perioden låg New York Rangers under med 1–3.

I den andra perioden lyckades Rangers vända matchen. Ryan Reeaves, som gjorde säsongens öppningsmål i den första perioden, satte in en fullträff till i den andra och Adam Fox kvitterade till 3–3.

I den tredje perioden blev det ännu tre Rangers-baljor till. Adam Fox satte sista spiken i kistan och Rangers klev av isen som vinnare med siffrorna 6–3. Det här var Rangers tredje raka seger.

Matchens bästa poängplockare var Rangersbacken Fox med två mål och en målgivande passning. Kaapo Kakko fick cirka 13 minuter istid, men några poäng blev det inte.

Coyotes slog Devils med klara siffror

Arizona Coyotes tog sin andra raka seger då laget bortabesegrade New Jersey Devils med 4–1. Alla mål hade olika målskyttar, kanadensaren Lawson Crouse stod dessutom för en målgivande passning. Svensken Loui Eriksson stod för två assist.

Noteras kan också att Gotlands enda representant i NHL, Johan Larsson, har plötsligt fått fart på målskyttet. Fram till den sjätte januari hade han inte gjort ett enda mål. Men efter ett hattrick mot Chicago har det lossnat och nu satte han mål nummer sex.

Schweizaren Nico Hischier stod för Devils enda mål när laget åkte på sin tredje raka förlust. Janne Kuokkanen fick nästan 14 minuter istid.