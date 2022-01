Statsministerns Nato-uttalande väcker stark kritik – professor Alpo Rusi: "Kan strida mot grundlagen"

Det blåser kraftigt kring statsminister Sanna Marin efter en intervju med nyhetsbyrån Reuters om ett eventuellt finländskt Natomedlemskap. Marin kan inte på eget bevåg ta avstånd från Nato-optionen, säger kritikerna.

Sanna Marins (SDP) sa i intervjun för nyhetsbyrån Reuters att det är "mycket osannolikt" att Finland under hennes ledarskap kommer att ansluta sig till Nato. "Unlikely under her watch" var uttrycket hon använde på engelska.

Den hårdaste kritiken kommer från Natovänliga Samlingspartiets håll.

I Helsingin Sanomat säger partiets ordförande Petteri Orpo att Marin talar i strid med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje. Den kan inte statsministern rucka på hur som helst, säger han.

Samlingspartiets riksdagsledamot Elina Valtonen är på samma linje. Hon påminner på Twitter om att Nato-optionen är en hörnsten i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

– Jag hoppas att Marin inte på eget bevåg exkluderar Nato-optionen ens tillfälligt.

Samlingspartiets riksdagsledamot Timo Heinonen säger att Marins ogenomtänkta och vårdslösa uttalande närmast gagnar Ryssland och president Putin.

– Sådana här utspel försvagar västs möjligheter att agera och reagera, säger han.

Sami Metelinen, vd för Näringslivets delegation EVA, anklagar Marin för ett allvarligt utrikespolitiskt misstag. Marins uttalande förminskar Finlands utrikespolitiska svängrum genom att säga att Finland inte håller Nato-dörren uppe, ens vid behov.

Den förre diplomaten, professor Alpo Rusi antyder att Marin till och med kan ha brutit mot Finlands grundlag.

– Det är republikens president som leder utrikespolitiken i samråd med statsrådet. Marins uttalande verkar inte grundlagsenligt. Hoppas jag har fel, säger Rusi.

Själv har Sanna Marin tonat ner Reuters-intervjun.

– Mitt uttalande övertolkades, säger hon.

På måndag ska utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) träffa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Bryssel. I mötet deltar och Sveriges utrikesminister Ann Linde.