Tekniskt fel hindrade Baltic Princess att lämna Åbohamnen på torsdagskvällen – över hundra övernattade på färjan

Tallink Siljas avgång från Åbo hamn på torsdagskvällen ställdes in på grund av ett tekniskt fel. Passagerarna övernattade på båten och fick åka med bolagets morgonavgång på fredagen.

Tallink Siljas fartyg Baltic Princess kvällsavgång från Åbo hamn mot Stockholm inhiberades på torsdagskvällen den 20 januari.

– Fartyget hade ett tekniskt fel i navigeringssystemet. Därför kunde inte fartyget alls avgå i går kväll, säger Marika Nöjd, som är kommunikationschef på Tallink Silja.

Fartyget hann inte lämna kajen på kvällen, utan felet upptäcktes under hamnpausen.

Enligt Nöjd tömdes fartyget på last vid en annan kaj i hamnen under kvällen. Baltic Princess fick hjälp av en bogserbåt under förflyttningen.

Passagerarna övernattade ombord

De passagerare som skulle åka med Baltic Princess på torsdagskvällen fick övernatta ombord. Enligt Marika Nöjd steg 140 passagerare på i Åbo och 40 hade åkt med fartyget från Stockholm.

Majoriteten av passagerarna valde att övernatta ombord, medan cirka 20 stycken steg av fartyget i Åbo.

– Restaurangerna har varit öppna på kvällen så passagerarna har fått mat. I morse serverades också frukost till alla passagerare, säger Nöjd.

På fredagen fick passagerarna åka med morgonavgången, Silja Galaxy, istället. Enligt Nöjd får passagerarna ansöka om kompensering från bolaget i vanlig ordning om den inhiberade avgången förorsakat problem.

Felet ombord på Baltic Princess åtgärdades under natten. En kontroll av tekniken utförs ännu klockan 12 på fredagen, men enligt Nöjd kan fartyget troligen avgå enligt tidtabellen på fredagskvällen.