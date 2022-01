Faktagranskning: Finns det fortfarande husläkare i Finland och hur gamla är egentligen Orpos och Harkimos föräldrar?

Mika Juutinen forskningschef vid kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, intygar att personer som hör till arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (hit hör inte läkare) har en medelinkomst på cirka 3 150 euro per månad. Under ett år blir lönekostnaderna inklusive pensions- och specialkostnader för en person cirka 50 000 euro. Det betyder att med en miljard euro kan man anställa cirka 20 000 nya vårdare under ett år.

Således har alltså Purra rätt i sitt påstående. En annan femma är varifrån de tjugotusen social- och hälsovårdarna skulle trollas fram. Enligt yrkesbarometern för 2021 fanns det till exempel mellan 5000 och 11 000 lediga vårdarjobb i landet och betydligt färre arbetslösa eller permitterade vårdare.