Meat Loaf har dött – blev 74 år

Musikern och skådespelaren Meat Loaf är känd bland annat för låten I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That). Hans filmkarriär inkluderar kultklassikerna Rocky Horror Picture Show och Fight Club.

Meat Loaf har dött, enligt ett uttalande på artistens Facebook-sida.

Enligt inlägget på Facebook gick Meat Loaf bort omgiven av sin fru Deborah, döttrarna Pearl och Amanda och nära vänner.

“Vi vet hur mycket han betydde för så många av er. Vi uppskattar verkligen all kärlek och allt stöd, när vi nu går igenom denna tid av sorg och har förlorat en så inspirerande artist och vacker man”, skriver man i Facebookinlägget.

Den amerikanska musikern och skådespelaren, även känd som Michael Lee Aday, blev 74 år gammal.

Hans album Bat Out of Hell är ett av de mest sålda albumen genom tiderna. Låten I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) från 1993 blev förmodligen hans största hit.

Han gjorde också en lång karriär som skådespelare. Han är känd bland annat från filmerna Fight Club, Rocky Horror Picture Show och Wayne’s World.

I klippet nedan finns en intervju med Meat Loaf från år 1989.