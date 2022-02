Företag får miljontals visningar och gillamarkeringar på videoapplikationen Tiktok och många av företagen hyllas av de unga användarna. Likaså får produkter som marknadsförs av vanliga Tiktokanvändare företagens försäljningar att skjuta i höjden.

Tonen i företagens marknadsföring på Tiktok är helt annorlunda än någon annanstans. En stor del av innehållet på Tiktok präglas av humor och sketcher skapade av privatpersoner, och många stora företag har gett sig in i spelet och skapar innehåll på samma sätt.

Joella Skoogh, sakkunnig inom marknadsföring och specifikt marknadsföring på Tiktok, säger att videor är den nya trenden och att det är en orsak till Tiktoks frammarsch.

– Ett stort skifte vi ser just nu är fokus på video. Det har varit på gång länge, men jag tycker många företag har varit sena på bollen. Men med TikToks ökande popularitet, Instagrams uttalade fokus på video med orden ”Vi är inte längre en bilddelnings-app” samt uppstickaren YouTube Short som varit ganska framgångsrikt så är video ett faktum.

Bildtext Joella Skoogh är specialiserad inom området marknadsföring och Tiktok. Bild: Jessica Hanlon

Skoogh säger att man också kan se en trend med ökad volym av innehåll på sociala medier generellt, vilket sätter press på företag att producera mer innehåll på de här plattformarna.

– Därmed ser vi också ökad fokus på influencersamarbeten, särskilt microinfluencers, när det kommer till skapande av innehåll till företagens egna sociala medier.

Statistik visar nämligen att Tiktok ökar i popularitet och i exempelvis USA och i Storbritannien spenderar människor mer tid på Tiktok än på Youtube.

– Syftet med marknadsföring är att i första hand fånga människors uppmärksamhet och mångas uppmärksamhet riktas nu mot Tiktik, säger Skoogh.

Tiktok bygger på trender – viralt finsk pastarecept tömde osthyllorna i butiken

Joella Skoogh har ett företag vars fokus är att hjälpa företag som vill växa på sociala medier och marknadsföra sig själva på exempelvis Tiktok. Men på vilka sätt kan egentligen företag marknadsföra sig själva på applikationen?

– Man kan posta organiskt, annonsera eller samarbeta med kreatörer på plattformen. Den organiska räckvidden på Tiktok är otrolig och jag rekommenderar att man som företag verkligen satsar på att bygga upp en organisk närvaro. Genom att posta organiskt innehåll så får du möjlighet att skapa relationer med din målgrupp och samla på dig med insikter som du sedan kan använda dig av i annonsering eller i samarbeten med kreatörer.

Skoogh konstaterar att man mer naturligt når ut till fler människor på Tiktok jämfört med andra sociala medier. Det är dessutom oftare billigare att annonsera på Tiktok än på andra sociala medieplattformar.

– Tiktok skapar trender – inte bara på plattformen utan på andra sociala medier och i konsumenternas köpbeteenden. Exempel på detta är virala trender som receptet på fetaostpasta som gjort slut på fetaost i Finland eller mascara som blev trendig tack vare en trend på Tiktok som började med ett vanligt influencersamarbete.

Bildtext Känner du igen den här pastan? Den så kallade ugnsfetapastan blev viral på Tiktok och kallas nu av många för "Tiktokpastan". Den finländska bloggaren Jenni Häyrinen har skapat receptet. Bild: Elena Veselova / Alamy/All Over Press

Företagens avslappnade attityd på Tiktok går hem

Ett exempel på ett företag som skapat stor succé på Tiktok är språkapplikationen Duolingo som samlat på sig 2,4 miljoner följare och närmare 44 miljoner gillamarkeringar i appen. I videoinnehållet syns Duolingos maskot som tar sig an utmaningar och gör kopplingar till populärkultur.

Men hur kommer det sig att företagen lyckas så väl i sin marknadsföring på Tiktok?

– De företag som är duktiga på Tiktok lyckas för att de visar en ny och mer avslappnad sida av varumärket. Det sista du vill göra på Tiktok är att uppfattas som säljig eller som ett stelt företag. Innehåll på Tiktok ska vara underhållande, utbildande eller inspirerande och allt ska paketeras som vilken Tiktok-video som helst. Det innebär exempelvis att släppa på perfektionism, skippa allt som heter grafisk profil, använda vanliga människor i sitt innehåll i stället för modeller och att filma allt med mobilen – även innehåll till annonser, säger Skoogh.

Företagen kan också kommentera andra personers videor och kan genom det sättet få stor synlighet. Ett exempel är dejtingapplikationen Tinder som aktivt kommenterar videor som har med förhållanden att göra. När en video där en ung kvinna märkte att hennes pojkvän varit otrogen blev viral kommenterade Tinder "There's plenty of fish in the sea on Tinder", alltså ungefär "Det finns gott om fiskar i vattnet på Tinder". Kommentaren fick tiotusentals gillamarkeringar.

– Genom att kommentera på exempelvis virala videor som visas för många kan varumärken öka sin synlighet, samtidigt som de kan bygga sitt varumärke genom att lämna roliga och smarta kommentarer. Om en video har fått flera miljoner visningar och ett varumärke kommenterar något roligt och kommentaren får många likes så är det väldigt många som kommer att se varumärkets kommentar, säger Skoogh.

Bildtext Ett exempel på en kommentar som företaget Duolingo lämnat under en video på Tiktok. Videon publicerad av användaren shayank7 föreställer en man som tränar och dansar. Företaget har kommenterat videon som inte har något med dem att göra. Bild: Yle / Skärmdump

"Jag såg det på Tiktok" – ökad produktförsäljning efter populära videor

Företagen får gratis marknadsföring på Tiktok. Det kostar inte att vara med och företagen kan samla på sig en stor följarskara och många gillamarkeringar tack vare appens algoritmer. Tiktok har dessutom blivit ett ypperligt forum för företag att ha kontakt med sina kunder.

– Du möter kunden på olika platser i den digitala strategin. På Tiktok har du verkligen chans att bygga varumärke och skapa en relation med dina kunder. Detta bidrar till förbättrad konvertering när kunden möter varumärket i andra kanaler. Men genom att annonsera på Tiktok så kan du också driva försäljning så jag rekommenderar att investera i både organiskt och köpt innehåll, säger Skoogh.

Olika utmaningar och virala videor på Tiktok har lett till ökad försäljning av flera produkter – bland annat hygienprodukter, godis, kläder och smink- och hårprodukter.

Bildtext Tiktok som företag gör ocskå mer traditionell reklam – deras logo kunde bland annat synas vid fotbollsplanen under herrarnas fotbolls-EM 2021. Bild: Kieran McManus/BPI/Shutterstock/All Over Press

Begreppet "Tiktok made me buy it", alltså "Tiktok fick mig att köpa det här", har blivit ett allmänt förekommande koncept på appen. Hashtaggen med begreppet har över 5 miljarder visningar.

– Det som är unikt med Tiktok är inte bara att användare rekommenderar produkter på plattformen, utan att det också ofta kan bli en trend att gå och köpa produkten du har upptäckt på Tiktok och sedan själv skapa en video där du exempelvis använder produkten. Användare deltar alltså i massvis med gratis marknadsföring. Det finns ingen annan sociala mediekanal där produkter kan gå viralt på det här sättet, säger Skoogh.

Bokaffärer gagnas också av Tiktok. Den amerikanska kedjan Barnes & Noble har börjat med en avdelning som heter "BookTok", alltså böcker som rekommenderas på Tiktok. Amazon har också en avdelning på sin sajt som heter "Internet Famous" där de lägger upp produkter som blivit virala på Tiktok.

Joella Skoogh säger att hon lagt märke till att de produkter som lyckas bäst på Tiktok har någon typ av "wow"-faktor som förbättrar livet på något sätt.

– Detta kan vara smink och hudvård, köksprodukter eller något annat. Stort pluspoäng om den också kan kopplas till någon trend eller aktuell händelse, som exempelvis LED-belysning till sovrummet som varit populärt bland unga på Tiktok och varit synligt i många användares videor.

Exempelvis ett städmedel som blev viralt fick försäljningarna att skjuta i höjden med över en miljon köp i månaden enbart via amerikanska Amazon.

"Jag såg det på Tiktok" fungerar i dagens läge som "jag såg det på tv". Många refererar till innehåll som de sett på videoappen och videor de sett i appen får dem att köpa och ta del av företags produkter och tjänster.

Tiktok har över en miljard användare. Det är den sociala mediejätten som samlat på sig den här mängden användare snabbast. Appen har speciellt många unga användare.