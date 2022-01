I Italien får ovaccinerade inte köpa en stekpanna eller handduk i matbutiken – vaccintvång för att få jobba satte fart på vaccineringarna

Italien har haft rekordmånga nya coronasmittade och regeringen tar till hårdare vaccinationskrav. Alla över 50 år måste vara vaccinerade för att få gå till jobbet. Icke-vaccinerade krävs på negativt coronatest för att besöka bankkontor eller frisörsalong.

Liksom många andra länder i Europa tampas den italienska regeringen med att balansera restriktionerna för att hålla coronasmittan i schack och samtidigt hålla ekonomin igång.

Landet har under några veckor haft rekordmånga smittade och människor i karantän.

Antalet smittade har under en tid legat på nivåer strax över eller under 200 000 smittade per dag.

Men smittokurvan sjunker nu sakta. Just nu befinner sig drygt 2,6 miljoner personer i karantän på grund av coronasmitta.

Testning på högvarv

Testningen går på högvarv. Under den senaste veckan har det gjorts närmare 8 miljoner coronatest i Italien.

Incidensen är på över 2 000 fall per 100 000 invånare i 58 provinser. Dödstalen har åter stigit och uppgick den 20 januari till 385 fall. Antalet inlagda på sjukhus är högt i flera regioner. Det totala antalet patienter med covid som upptar intensivvårdsplatserna är 18 procent nationellt.

Regeringen har inte gått så långt att de infört ett generellt vaccintvång. Men sedan en vecka tillbaka måste alla i åldersgruppen 50+ vara vaccinerade för att fortsatt få gå till arbetet.

Bildtext Kontroll av vaccinationsstatus är nu en del av vardagen för italienarna. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Det räcker inte längre med ett coronatest var 48:e timme, vilket sedan i oktober varit tillräckligt för att få ett ”grönt pass”, likställt det som vaccinerade har, för att kunna gå till arbetet.

Den nya bestämmelsen har gjort att många har vaccinerat sig. Och det har varit en ökning med 28 procent av personer över 50 år som tagit sin första vaccindos den senaste veckan.

Utrymmet för icke-vaccinerade krymper

Men utrymmet begränsas ytterligare för icke-vaccinerade vars aktiviteter utanför hemmet kommer reduceras till att handla mat och mediciner, besöka optiker och affärer som säljer ved och pellets för uppvärmning.

Det går även att besöka torghandel och marknader utomhus utan ”Green pass”.

Bildtext Begränsningarna har mött en hel del motstånd. En demonstration i Milano mot det gröna passet. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Men i mataffären får man inte köpa en stekpanna eller handdukar, utan bara det som är absolut nödvändigt.

De som inte är vaccinerade måste ta ett coronatest för att kunna gå till frisören, barberaren eller skönhetssalongen. Det gäller även för att besöka fängelser.

Från den 1 februari utökas detta och kommer även att omfatta bank, post och alla offentliga kontor liksom tobakshandlarna.

Ansvaret på ägarna

Ansvaret för kontrollerna ligger på ägarna eller de som ansvarar för och driver de olika verksamheterna. Böterna för den som bryter mot bestämmelserna uppgår till mellan 400 och 1000 euro.

Kontroller sker löpande och slumpvis.

För att inte alltför många människor ska fastna hemma i karantän har regeringen gjort ett differentierat system i första hand beroende på om man är vaccinerad eller inte samt utifrån om man har symptom eller inte.

I skolorna får eleverna fortsätta komma till skolan med ett coronafall i klassen. Blir det flera fall så hänvisas alla till hemundervisning och coronatest.

På gymnasiet vill man låta elever som är vaccinerade och symptomfria få fortsätta komma till skolan, även om en eller flera klasskamrater har corona.