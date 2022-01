Islamiska Staten sticker upp huvudet igen – gjorde uppror i fängelse och tog hundratals barn som gisslan och mänskliga sköldar

Terrorgruppen IS har under den senaste veckan utfört blodiga attacker både i Syrien och Irak. Åtminstone 150 fångar och soldater har dödats i ett fängelseuppror i Syrien, där IS använder hundratals fängslade ynglingar som gisslan och mänskliga sköldar.

Åtminstone 150 fångar och kurdiska soldater har dödats i Syrien och 11 soldater i Irak, sedan Islamiska Staten IS förra veckan utförde vad som verkar som samordnade attacker.

I torsdags gjorde flera hundra fängslade IS-medlemmar uppror i Gweiran, det största kurdiska fängelset för jihadister nordöstra Syrien.

Över 100 tungt beväpnade IS medlemmar angrep samtidigt fängelset i den syriska staden Hasakah med hjälp av självmordsbombare som utlöste bilbomber utanför fängelseportarna.

Några timmar senare dödades elva irakiska soldater då ett hundratal jihadister anföll en armébas i provinsen Diyala i mellersta Irak.

De överfulla fängelserna i Syrien kallas ofta för kurdernas Guantánamo Bay

Attackerna i Syrien och Irak var de blodigaste som IS har utfört sedan dess så kallade kalifat krossades för tre år sedan. Många befarar att det här signalerar att IS nu anser sig så stark att den vågar utföra massiva attacker igen.

IS har försvagats betydligt sedan sina glansdagar då den tog över stora delar av Syrien och Irak, men våldsamheterna under den senaste veckan visar hur rörelsen sakta men säkert har återhämtat sig och hur omständigheter både i Syrien och i Irak spelar IS i händerna.

USA beräknar att IS numera har 8 000 till 10 000 aktiva medlemmar i Syrien och Irak och upp till 12 000 misstänka IS medlemmar sitter fängslade enbart i kurdkontrollerade nordöstra Syrien. Upp till 4 000 av de fängslade IS medlemmarna tros vara utlänningar från ett femtiotal olika länder.

Om man inte når ett avtal om fångutbyte, så leder det till en massaker, hundratals kommer att dö ― Syriska människorättsobservatoriet

Bildtext Kurdiska soldater försöker förhindra jihadister från IS att fly från Gweiran-distriktet i Hasakah i kurdkontrollerade nordöstra Syrien. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Fängslade pojkar som mänskliga sköldar

Fängelseupproret i Syrien har på tisdagen pågått i sex dagar, utan någon oblodig lösning i sikte.

Flera hundra jihadister kontrollerar fortfarande delar av Gweiran-fängelset, som är det största av ett tiotal fängelser för fängslade IS medlemmar i nordöstra Syrien.

Gweiran-fängelset har hyst omkring 3 500 IS-fångar, bland dem många av terrorgruppens toppkommendörer. En stor del av de fängslade IS-medlemmarna är utlänningar av vilka en del har suttit åtta år i fängelse utan rättegång.

Här finns inga läkare, jag ser en massa döda framför mig

Det oroar människorättsaktivister som har kallat de överfulla fängelserna i nordöstra Syrien för kurdernas Guantánamo Bay. Kurderna klagar å sin sina ständigt över att de fängslade IS-medlemmarnas hemländer fortfarande vägrar att ta ansvar för dem.

IS-krigarna i Gweiran har också tagit upp till 800 fängslade pojkar och ynglingar som gisslan och håller dem nu som mänskliga sköldar. IS hotar att döda pojkarna om den kurdledda SDF-styrkan (Syrian Democratic Forces) går till angrepp.

Bildtext Kurdiska soldater har upprättat vägspärrar nära fängelset i Gweiran för att att förhindra att IS-medlemmar gömmer sig bland flyende civila. Bild: EPA-EFE/All Over Press

"Massa döda framför mig"

Unicef och Human Rights Watch har länge uttryckt oro över de förhållanden som unga pojkar och ynglingar har hamnat i, i fängelserna och interneringslägren i nordöstra Syrien.

De flesta av de fängslade pojkarna är antingen araber från kurdkontrollerade områden som vägrat att låta sig tvångsrekryteras av SDF eller så är de anhöriga till IS-medlemmar, men ansågs för gamla för att hållas i interneringslägren för de så kallade IS-kvinnorna och deras barn.

Bildtext Kurdiska soldater kämpar för sjätte dagen i rad mot flera hundra medlemmar av terrorgruppen IS som tog över ett fängelse i staden Hasakah. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Human Rights Watch fick kontakt med en utländsk pojke som arbetade i fängelseköket, då upproret började i torsdags.

- Här finns inga läkare som kan hjälpa oss och jag ser en massa döda kroppar framför mig, sa pojken som vädjade om hjälp innan kontakten bröts.

Letitia Taylor vid Human Rights Watch säger att det här var fullständigt väntat och något som kunde ha undvikits om utländska makter hade tagit hem sina fängslade medborgare från Syrien.

- Om någon av pojkarna dör så kommer deras hemländer att ha en del av blodet i sina händer, säger Taylor.

Unicef kräver också att pojkarna i fängelset friges.

- Vi vädjar om att alla barn friges. Att hålla barn frihetsberövade får ske endast i yttersta nödfall och för en så kort tid som möjligt, säger Unicefs taleskvinna Eva Hinds.

- SDF reserverade ursprungligen en del av fängelset för barn. Många av dem har vuxna familjemedlemmar inne i fängelset och har sedan dess flyttat över till dem till andra avdelningar i fängelset. Hinds säger att största delen av barnen i fängelset är mellan 12 till 18 år gamla, och att de kommer från ett dussintal länder.

Bildtext Ett bepansrat kurdiskt fordon patrullerar utanför Gweiran fängelset i Hasakah. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Varningar för massaker

En del av IS fångarna och ungdomarna i Gweiran har redan transporterats till andra fängelser, men hur det går för resten av pojkarna inne i det belägrade fängelset är osäkert.

Det Syriska Människorättsobservatoriet varnar för en möjlig massaker om förhandlingar inte leder till resultat.

- Om man inte når ett avtal om fångutbyte så kommer vi att bevittna en massaker, hundratals människor kommer att dö, säger Människorättsobservatoriets chef Rami Abdel Rahman.

Enligt honom kan SDF och USA ge sig till tåls eftersom de räknar med att IS krigarna inne i fängelset snart har gjort slut på all ammunition som de lade beslag på under upproret.

Rädda Barnen säger att det redan finns rapporter om barn som har dödats, men det är oklart exakt hur många dödsoffer det rör sig om.

Fängelseattacker en del av IS strategi

Attacker mot fängelser och fritagning av fängslade jihadister har länge varit en omhuldad taktik som IS har använt både i Irak och i Syrien.

IS rekryterade en stor del av sina medlemmar genom våghalsiga och ofta blodiga attacker mot fängelser år 2014, då jihadisterna snabbt lade under sig stora delar av Irak och Syrien. Irak beslöt förra veckan att sätta alla fängelser i högsta alarmberedskap på grund av risken för IS-attacker.

Bildtext Kurderna vädjar till länder världen över om att de repatrierar och återanpassar tidigare IS-medlemmar och deras anhöriga. Bilden är från interneringslägret al-Hol. Bild: Antoine Chauvel/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Upproret i Gweiran fängelset, som sammanföll med den välplanerade attacken utifrån, kan därför knappast ha kommit som en överraskning. Det medger även amerikanerna som bistår kurderna i kampen mot IS.

- Attacken mot fängelset var ett av IS toppmål under det gångna året, bekräftar det amerikanska utrikesministeriets talesman Ned Price.

Price säger att det understryker vikten av att alla länder repatrierar sina medborgare från Syrien och att tidigare IS-medlemmar och deras anhöriga återanpassas till samhället.

Bildtext SDF transporterar fängslade IS medlemmar och ungdomar från Gweiran-fängelset till andra fängelser i nordöstra Syrien. Bild: Ahmed Mardnli / EPA

Grogrund för terrorister

Ögonvittnesskildringar från fängelserna i nordöstra Syrien ger en bister bild av de förhållanden som fångar tvingas utstå. De trånga och ohygieniska fängelserna har fått hård kritik från människorättsorganisationer, bland annat för att barn och ungdomar hålls i samma stora celler som äldre IS fångar.

Fångar har klagat över tortyr och misshandel i fängelserna. Kurderna har också förpassat flera tusen misstänkta IS medlemmar till hemliga interneringsläger där det också förekommer tortyr och misshandel, enligt människorättsorganisationer.

De flesta syriska och irakiska fångarna är araber, i likhet med en stor del av invånarna i kurdkontrollerade Syrien. Araber i området har anklagat de kurdiska makthavarna för tvångsrekrytering av ungdomar samt diskriminering på arbetsmarknaden.

IS måste befria sin armé från fängelse, därför kan vi vänta oss flera sådana attacker

Lokala äldre ledare säger att stödet för IS har vuxit, vilket har lett till att jihadistattackerna har ökat markant i kurdkontrollerade Syrien.

USA och SDF tror för sin del att attacken mot fängelset i Gweiran är ytterligare ett tecken på hur IS har återhämtat sig och hur gruppen behöver fler fotsoldater för att kunna växa ytterligare.

- IS måste befria sin armé från fängelset, därför kan vi vänta oss fler sådana attacker i fortsättningen, säger analytikern Nicholas Heras vid Newsline Institute i Washngton.

IS mest sofistikerade attack

- Attacken mot Gweiran var IS mest sofistikerade operation sedan kalifatets fall år 2019, säger IS experten Aymenn Jawad al-Tamimi.

al-Tamimi säger att man ännu inte vet hur många IS medlemmar som har lyckats fly genom det säkerhetsnät som SDF och USA upprättade omkring fängelset. Det har kommit rapporter om att en del flyende fångar har gripits vid gränsen mellan Syrien och Irak, men det är oklart hur många som togs fast.

- Det beror på hur många som lyckades fly, hur många nya fotsoldater IS fick genom upproret och fritagningsförsöket, säger al-Tamimi.

Historikern Pieter Van Ostaeyen tror att de som lyckades fly kommer att gå under jorden eller försvinna ut i öknen när de väl är fria.

- Jag ser inte att akut hot att IS kommer att erövra territorier som tidigare.

Den USA-ledda militärkoalitionen medger att IS utgör en fara, men rörelsen är inte så stark som den var tidigare.

IS experten Charlie Winter säger att han inte på länge har sett så entusiastiska IS anhängare på nätet som nu. Attacken leder kanske inte till konkreta framsteg på slagfälten, men den har haft en "enorm symbolisk inverkan".

- De har inte varit så här glada på åratal. IS förmåga att liva upp sina anhängare har ingett deras samfund ny energi, särskilt i Syrien, säger Charlie Winter.

Källor: AFP, Reuters, AP, Rojava Media Center, Arabweekly, Al Arabiya, Al Jazeera