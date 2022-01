Roope Hintz visade vägen för Dallas mot formsvaga Philadelphia – Colorado ångar på efter delikat fullträff av Mikko Rantanen

Roope Hintz fick ett friläge i slutet av den första perioden och då gjorde han inget misstag. Finländaren satte säkert in ledningspucken för Dallas. Mikko Rantanen gjorde i sin tur Colorados sista mål i segern över Chicago.

Roope Hintz var den effektivaste spelaren på isen då Dallas Stars ställdes mot krislaget Philadelphia Flyers. Hintz stod för 1+1 i matchen som Dallas vann med 3–1.

Hintz gav Dallas ledningen i slutet av den första perioden då han fick ett friläge efter att Flyersbackarna gått bort sig vid offensiv blålinje.

Ensam med Carter Hart gjorde Hintz inget misstag. Han prickade enkelt in pucken mellan benen på målvakten.

Roope Hintz har nu gjort 18 mål den här säsongen, och hans poängsvit är fyra matcher lång.

Ivan Provorov kvitterade för Flyers i den andra perioden men i den sista avgjorde Dallas. Jacob Peterson gjorde 2–1 och sedan spelade Hintz och Esa Lindell fram till Joe Pavelski som fastställde slutresultatet.

Yandle tangerade NHL-rekord

Philadelphia går riktigt tungt just nu. Nattens förlust var den tolfte på raken.

– Vi gjorde en solid insats men precis som i tidigare matcher kan vi inte göra mål. Vi kommer att ta oss ur det här och förhoppningsvis redan till nästa match, säger Provorov.

I Philadelphia gjorde backen Keith Yandle sin 964:e match i svit som är tangerat NHL-rekord. Doug Jarvis spelade så många matcher på raken under sin karriär på 1970- och 80-talet.

Yandle fick stående ovationer av publiken under matchen. Han kan bli ensam rekordhållare då Flyers ställs mot New York Islanders under natten till onsdag.

– Det betydde mycket för mig då jag såg att killarna och fansen ställde sig upp. Jag hade inte förväntat mig det här, säger Yandle.

Hemmasviten intakt för Colorado

Colorado Avalanche är omöjliga att besegra på hemmaplan just nu. Mot Chicago Blackhawks vann laget för 16:e gången på raken.

Nazem Kadri gav Colorado ledningen i mitten på matchen och i början av sista perioden satte Mikko Rantanen 2–0 som blev slutresultatet.

Rantanen tog emot en passning framför målet och lurade ner Marc-Andre Fleury på isen samtidigt som han höll inne skottet. Målvakten var sedan chanslös då Rantanen lyfte in säsongens 22:a mål.

Kevin Lankinen fanns inte med i Chicagos laguppställning. Målvakten har ådragit sig en handskada och förväntas bli borta i två till tre veckor.

Rask: "Jag har inte varit tillräckligt bra"

Tuukka Rask släppte in fem puckar då Boston förlorade med 3–5 mot Anaheim. Matchen var hans fjärde efter comebacken och Rask var inte speciellt nöjd.

– Man försöker ha höga målsättningar men verkligheten återspeglas inte. Jag har inte varit tillräckligt bra och jag är inte nöjd, säger han.

Rask har vunnit två av de fyra matcher han spelat efter skadan.

– Vi har inte den lyxen att vi kan kasta bort matcher och lägga mig i målet så jag kommer in i det. Jag måste vara skärpt varje gång jag spelar och det är mitt jobb att försöka fixa det, säger Rask.

Resultat: Boston – Anaheim 3–5

BOS: Erik Haula 1+0, +1, 12.18

BOS: Urho Vaakanainen 0+0, -1, 19.04

BOS: Tuukka Rask 22/27 räddningar NY Rangers – Los Angeles 3–2 efter straffar

LAK: Olli Määttä 0+0, -1, 19.48 Philadelphia – Dallas 1–3

PHI: Rasmus Ristolainen 0+0, -2, 22.05

DAL: Roope Hintz 1+1, +1, 18.06

DAL: Joel Kiviranta 0+0, +1, 12.52

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +2, 14.36

DAL: Miro Heiskanen 0+0, +1, 26.16

DAL: Esa Lindell 0+1, +/-0, 21.33 Washington – Vegas 0–1 Minnesota – Montreal 8–2

MTL: Artturi Lehkonen 0+0, -2, 15.33

MIN: Kaapo Kähkönen 5/6 räddningar (inbytt 20.00) Colorado – Chicago 2–0

COL: Mikko Rantanen 1+0, +1, 20.43

CHI: Henrik Borgström 0+0, +/-0, 11.09 Calgary – St. Louis 7–1

STL: Niko Mikkola 0+0, -5, 11.36

STL: Ville Husso 13/13 räddningar (inbytt 40.00)

Bildkälla: Viaplay