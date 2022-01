Risken att coronasmittas störst just nu i Österbotten: "Viktigt att ha färre sociala kontakter än man vanligen har"

Under den gångna veckan har den officiella provtagningen bekräftat över 2 000 nya coronafall i Österbotten. I verkligheten är antalet högre, eftersom fall som konstateras med självtest inte längre syns i den officiella statistiken.

Under coronasamordningsgruppens möte konstaterade man att smittspridningen fortfarande är rekordstor i Österbotten. Incidenstalet ligger på 2 330 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Sedan i fredags har 907 personer testat positivt för coronaviruset vid sjukvårdens testning. Just nu är drygt 43 procent av testerna positiva.

Samtidigt har belastningen på vården sjunkit en aning. På måndag vårdades åtta personer med covid-19 på Vasa centralsjukhus och bara en av dem på intensiven. Åtta personer vårdades på primärvårdens avdelningar.

Enligt direktör Marina Kinnunen har coronasituationen börjat stabiliseras.

– Vi tycker nog att man kan säga att det har börjat stabiliseras. Fast det kommer många positiva fall per dag och per vecka klarar vi ändå de här mängderna. Mängden med patienter har minskat lite åtminstone just nu.

Personalbristen oroväckande

Det som oroar nu är följderna av personalbristen som coronasituationen fört med sig. På kort tid har man varit tvungen att avboka omkring hundra operationer.

– Vi har faktiskt inte tidigare varit tvungna att annullera så mycket. Som sagt har vi nog haft jobbigt när mycket av personalen har varit borta och så vidare. Vi har inte annullerat för att vi har haft så många patienter inne i sjukhuset men det har varit mera det här att det har varit så mycket personal borta, säger Kinnunen.

Många österbottningar är sjuka i covid-19, men har bara tagit självtest och inte testat sig inom hälsovården. Det här betyder att coronasiffrorna ljuger, säger Kinnunen.

– Nog ljuger (siffrorna) mycket. Om man tänker att om man tittar på andelen positiva på sju dygn är 43 procent positiva och sedan på 14 dagar är det 39 procent. Så nog vet man att det är mycket mera.

Enligt Kinnunen kan många österbottningar bära på coronaviruset utan att veta om det eller ha symptom. Risken att bli smittad är som störst nu eftersom det är så många nya fall.

– Men som sagt, ökningen är inte så stor om man tittar på incidensen. Det var också lite lägre idag än igår. Vi får nu hoppas att vi har sett toppmängden av de här fallen.

Rekommendationerna gäller ännu

Inga nya restriktioner eller rekommendationer gjordes upp den här veckan eftersom så få coronapatienter behöver sjukhusvård. Kinnunen vill ännu inte ändra på någon av de enskilda rekommendationer som råder. Hon tycker att vi ska fortsätta det vi själva kan göra; hålla distans och bära munskydd.

– Å ena sidan är det bra att komma ihåg att risken är större än den någonsin har varit. Och det att om man inte har fått tredje sprutan, men man redan kunde ta den, så är det jätteviktigt att ta sitt vaccin så snabbt som möjligt.

En av rekommendationerna som gäller tillsvidare är att inte träffa människor utanför den egna närmaste kretsen eller familjen. Den rekommendationen gäller så länge incidensen är så hög som den är.

– När vi ändå vet att det kommer nya smittor måste vi försöka begränsa det på något sätt. För nu är det ju så att de största problemen de här kommande veckorna kan komma av det att man har mycket personal borta. Inte bara hos oss utan det gäller ju alla, säger Kinnunen.

– Och jag vet att inte är det bara i vår bransch man har svårt utan det är överallt man har svårt nu när många är borta. Så med tanke på det tror jag att det är viktigt att man ännu har färre sociala kontakter än man vanligen har.