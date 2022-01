Kimi Räikkönen konfunderad över stora populariteten – att hålla fast vid rätt attityd avgörande för långa karriären: "Det som är normalt för mig kanske inte är det för andra"

Kimi Räikkönen var alltid sig själv och gjorde som han ville. Det var avgörande för att han skulle lyckas i formel 1 men samtidigt kan han inte förstå varför han blev så populär. Kanske för att jag alltid är udda eller konstig, säger han till Motorsport.

Kimi Räikkönen blev en stor favorit bland fansen under sina långa karriär i formel 1. Hans framgångar på banan och attityd utanför gjorde honom älskad av miljontals anhängare över hela världen.

Men själv kan Räikkönen inte riktigt förstå det stora intresset kring hans person. Det säger han i en intervju för Motorsport.

– Jag vet inte varför de gillar mig. Kanske för att jag är som jag är, alltid udda eller konstig eller vad man vill kalla det.

– Det är normalt för mig, men kanske inte för alla andra. Men jag har nästan hela tiden gjort det på mina egna villkor, säger Räikkönen.

Bildtext Räikkönen var en av de mest populära förarna. Bild: ullstein bild - Melzer/ All Over Press

Ville inte vara någon annan

Räikkönen anser att det var avgörande att hålla fast vid en attityd som kändes rätt, snarare än att försöka vara någon som han egentligen inte är.

– I början var det svårare eftersom de försöker sätta en på plats, men om man inte gör det så ger de upp med att försöka ändra på dig. Det är lättare för dem att säga att det är bäst att låta honom göra som han vill.

– Jag är glad att jag tog den här kampen i början. Man kan kanske vara en sån person som andra vill en kort tid, men i längden är det inte bra eller hälsosamt, säger han.

Räikkönen levererade en del klassiska citat under sina nästan 20 år i formel 1, men det mest uppmärksammade är från Abu Dhabi 2012.

Under tävlingen surnade Räikkönen till på sin ingenjör och utbrast "Just leave me alone, I know what to do". Finländaren vill inte minnas det med lika stor entusiasm som fansen.

– Nej, men vi vann tävlingen och de som var där vet vad som faktiskt hände. Det är lätt att göra en stor sak av det. Att vinna ett lopp är en lång process från fredag till söndag. Jag har inga speciella känslor kring det, säger han.