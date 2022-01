Antalet döda var rekordhögt i fjol men ändå blir finländarna allt fler

I slutet av 2021 hade Finland 5 549 599 invånare, vilket är en ökning på nästan 16 000 från 2020. Orsaken är att finländarna blivit ivrigare på att skaffa barn, samtidigt som inflyttningen ökat.

Antalet födslar stiger alltså för andra året i rad, trots coronapandemin. Det här visar preliminär statistik från Statistikcentralen. Innan antalet födslar tog fart år 2020, hade trenden pekat nedåt i nästan tio år.

Inom statistiken talar man om total fertilitet, vilket är ett medelvärde av det totala antalet barn en kvinna föder under sin livstid. År 2020 var medelvärdet 1,37 barn – i fjol 1,46.

Ifjol föddes 49 583 barn i Finland, vilket är 3 120 fler än året innan. Trots att antalet födslar har gått upp, är den totala fertiliteten fortfarande bland den lägsta siffran sedan man börjat följa upp antalet födslar.

Det går ändå inte att dra några stora slutsatser om ifall finländarna i fortsättningen kommer skaffa fler barn per familj än tidigare. Det säger forskningsprofessor Anna Rotkirch på Institutet för befolkningsforskning till tidningen Helsingin sanomat.

Men den långa nedåtpekande trenden i antalet födslar har åtminstone tillfälligt börjat gå upp.

"Pandemin har inte dragit ned på antalet födslar, så skulle det också ha kunnat gå. I många andra länder har trenden pekat nedåt i och med pandemin", förklarar Rotkirch till HS.

Över 8 000 finländare flyttade hem i fjol

Att lägenheterna har börjat kännas trånga för många stadsbor syns också i den preliminära statistiken.

För första gången någonsin sedan man började bokföra in- och utflyttningen har fler personer flyttat från Nyland än nytt folk flyttat in. 1951 började man bokföra in- och utflyttningen landskapsvis.

Antalet nylänningar minskade med över 2 500 personer i fjol. Också huvudstadsregionen tappade kring 5 000 personer till andra kommuner – vilket också är ett nytt rekord för statistikens 70-åriga historia.

Under 2021 flyttade nästan 35 000 personer till Finland från utlandet – över 8 000 av dem hade finskt medborgarskap.

År 2021 dog 57 343 personer i Finland, vilket är det högsta antalet döda sedan 1944. Också antalet döda kvinnor är det högsta sedan 1919.