Evander Kane har under säsongen stulit många rubriker trots att han inte har spelat en enda NHL-match. Snart är det dags för säsongsdebut i Edmontons tröja som Kane tecknat ett ettårskontrakt med.

Hockeyspelaren Evander Kane har länge kopplats ihop med Edmonton, även om NHL-insidern Pierre LeBrun meddelar att också Washington förde diskussioner med Kanes läger.

I Edmonton får den 30-årige Kane en lön på 1,4 miljoner dollar. På grund av att ettårskontraktet tecknas i mitten av säsongen är lagets cap hit, lönetaksträffen, ändå 2,1 miljoner dollar.

Kane har inte varit en del av San Joses lag den här säsongen. I höstas åkte han på en 21 matcher lång avstängning för att ha förfalskat ett coronaintyg och Kane har utöver det ingått i ett flertal utredningar efter olika anklagelser.

I början av januari meddelade San Jose att Kanes sjuårskontrakt rivs. Halva kontraktet, som i snitt var värt sju miljoner dollar per säsong, återstod.

"Vi litar fullständigt på Kenny"

Efter en bra start har Edmonton haft problem och laget kämpar om att ta sig till slutspel. I söndags lyckades Edmonton bryta en sju matcher lång förlustsvit och nattens 3–2-seger mot Nashville var lagets tredje i rad.

Kane har i många spekulationer placerats till vänster om lagets storstjärna Connor McDavid. Nyförvärvet lär inte vara något direkt hot för Jesse Puljujärvi, som är högerytter, men finländarens plats i den första powerplayformationen kan vara hotad.

Edmontonspelarna fick kommentera värvningen efter matchen mot Nashville och sa att de litar på lagets general manager Ken "Kenny" Holland.

– Det är viktigt att vi är medvetna om att det har funnits problem. Men vi tror att Kane kan komma in och bidra på isen, säger lagkaptenen Connor McDavid enligt sajten Oilersnation.

– Vi litar fullständigt på Kenny och hans förmåga att snickra ihop ett lag.

Bildtext Connor McDavid (till vänster) och Darnell Nurse (till höger) bär ett tungt lass i Edmonton. Bild: Bob Frid-USA TODAY Sports/AOP

Backen Darnell Nurse är av samma åsikt.

– Har man ett bra lag och en bra lagkultur går det att ta in killar utifrån och låta dem smälta in i kulturen. Han är en bra hockeyspelare som kommer att göra vårt lag bättre. Kenny skulle inte ha sajnat honom om han inte passade in.

Förra säsongen vann Kane San Joses skytte- och poängliga. Saldot på 56 matcher var 22+27=49 poäng.

På fredagen ska klubbchefen Holland ordna en presskonferens tillsammans med Kane.