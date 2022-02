Melodifestivalen 2022 kör igång - här är allt du behöver veta

Mycket är sig likt, men en del nymodigheter är också att vänta när Melodifestivalens 62:a omgång inleds på lördag kväll.

På grund av pandemin var man tvungen att också i år ställa in turnén.

Samtliga moment av Melodifestivalen kommer därför att sändas från Stockholm, men en livepublik kommer man ändå att kunna ha på plats till skillnad från ifjol.

Så ta fram snacks och skicka ut alla Mello-dissare på en lång kvällspromenad, för nu börjar festen!

Bildtext Programledaren Oscar Zia och Farah Abadi, som kommer att vara Melodifestivalens flygande reporter Bild: Janne Danielsson /SVT

Så här kan du se Melodifestivalen på Yle Arenan och i Yle TV1: Melodifestivalen sänds sex lördagar i rad från och med 5.2 direkt på Yle Arenan och med fördröjning i Yle TV1. Programmet kan ses både på Yle Arenan och i TV med originalljud (svenska) eller med finskt referat. Sändningarna refereras på finska av Christian Bertell. Vill du se Melodifestivalens tv-sändning utan finskt referat ska du välja svenska som sändningsspråk i din tv. På Yle Arenan sänds Melodifestivalens samtliga sex avsnitt direkt klockan 21.00. I Yle TV1 sänds Melodifestivalen med fördröjning enligt följande: deltävling 1 - 3 sänds klockan 21.46, deltävling 4 klockan 23 (genast efter UMK), semifinalen klockan 22.15 och finalen klockan 22.15.

Andra chansen blir semifinal

Precis som tidigare år blir det första fyra deltävlingar, där åtta artister tävlar om två eftertraktade finalplatser.

De som kommer på plats 3 och 4 i deltävlingarna har tidigare tävlat i den så kallade Andra chansen, men i år har man valt att döpa om momentet till Semifinal.

Duellerna som tidigare år kritiserats för att vara orättvisa är nu utbytta mot ett system där åtta artister tävlar mot varandra i två grupper, men fortsättningsvis kommer ytterligare fyra finalister att koras.

Vem får barnens tolva?

Den största förändringen för i år är hur röstresultatet presenteras. Bland annat kommer publiken att delas in enligt ålder, och de olika ålderskategoriernas favoritlåtar presenteras i sändningen.

Syftet med förändringen är att man vill göra tävlingen ännu mera spännande, och understryka att Melodifestivalen är till för tittare i alla åldrar.

Här kan du läsa mera om hur poängutdelningen kommer att ske i årets Melodifetsival.

De tävlar i deltävling 1 den 5 februari



1. Bananas - Malou Prytz

Låtskrivare: Alice Gernandt, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb



2. Som du vill - THEOZ

Låtskrivare: Tobias Lundgren, Axel Schylström, Tim Larsson, Elize Ryd, Jimmy "Joker" Thörnfeldt



3. Let there be Angels - Shirley Clamp

Låtskrivare: Mats Tärnfors, Pelle Nylén, Shirley Clamp, Jakob Skarin



4. Moving Like That - Omar Rudberg

Låtskrivare: Omar Rudberg, Gustav Blomberg, Amanda Kongshaug, Kristin Marie



5. Hallabaloo - Danne Stråhed

Låtskrivare: Danne Stråhed, Fredrik Andersson, Erik Stenhammar



6. Hold Me Closer - Cornelia Jakobs

Låtskrivare: Isa Molin, David Zandén, Cornelia Jakobsdotter



7. Innocent Love - Robin Bengtsson

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Victor Sjöström, Victor Crone, Viktor Broberg, Sebastian Atas

De tävlar i deltävling 2 den 12 februari





1. Bluffin - LIAMOO

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali



2. Tror du att jag bryr mig - Niello & Lisa Ajax

Låtskrivare: Yvonne Dahlbom, Niklas ”Niello” Grahn Linroth, Jesper Welander



3. I Want To Be Loved - Samira Manners

Låtskrivare: Samira Manners, Fredrik Andersson



4. Suave - Alvaro Estella

Låtskrivare: Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Alvaro Estrella



5. Face in the Crowd - Browsing Collection

Låtskrivare: Carolina Karlsson, Mimi Brander, Moa Lenngren, Nora Lenngren, Sandra Bjurman, Jimmy Wahlsteen



6. Änglavakt - John Lundvik

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Benjamin Rosenbohm, Fredrik Sonefors, John Lundvik



7. My Way - Tone Sekelius

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Tone Sekelius



De tävlar i deltävling 3 den 19 februari



1. I Can´t Get Enough - Cazzo Opeia

Låtskrivare: Bishat Araya, Jakob Redtzer, Cazzi Opeia, Paul Rey



2. Lyckligt slut - Lancelot

Låtskrivare: Lancelot Hedman, Niklas Carson Mattsson



3. Best to Come - Lisa Miskovsky

Låtskrivare: Lisa Miskovsky, David Lindgren Zacharias



4. Shut Me Up - Tribe Friday

Låtskrivare: Isak Gunnarsson, Robin Hanberger Pérez, Noah Deutschmann



5. Freedom - Faith Kakembo

Låtskrivare: Laurell Barker, Anderz Wrethov, Palle Hammarlund, Faith Kakembo



6. Fyrfaldigt hurra! - Linda Bengtzing

Låtskrivare: Thomas G:son, Linda Bengtzing, Myra Granberg, Daniel Jelldéus



7. Bigger Than The Universe - Anders Bagge

Låtskrivare: Anders Bagge, Jimmy Jansson, Peter Boström, Thomas G:son



De tävlar i deltävling 4 den 26 februari



1. Higher Power - Anna Bergendahl

Låtskrivare: Anna Bergendahl, Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm



2. Till Our Days Are Over - Lillasyster

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Ian-Paolo Lira, Martin Westerstrand



3. Synd om dig - Malin Christin

Låtskrivare: Jonathan Lavotha, Oliver Heinänen, Malin Christin



4. La Stella - Tenori

Låtskrivare: Dan Sundquist, Kristian Lagerström, Marcos Ubeda, Bobby Ljunggren, Sarah Börjesson Wassberg



5. In i dimman - MEDINA

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali



6. The End - Angelino

Låtskrivare: Angelino Markenhorn, Julie Aagaard, Melanie Wehbe, Thomas Steengaard



7. Run To The Hills - Klara Hammarström

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Julie Aagaard, Anderz Wrethov, Klara Hammarström