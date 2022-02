Pargas stads skolor uppdaterar antimobbningsplanen – Polisen misstänker inget brott i samband med Nagufallet

I augusti 2021 uppdagades ett mobbningsfall i Nagu där en flicka blivit systematiskt mobbad. Polisen säger att de lagt ner sin förundersökning och staden vill hitta nya verktyg att förebygga nätmobbning.

Pargas stad uppdaterar som bäst skolornas antimobbningsplan. Arbetet ska göras på regelbunden basis och har inte att göra med det grova mobbningsfall som uppdagades förra hösten i Kyrkbackens skola i Nagu.

– I Kyrkbackens skola i Nagu är läget idag helt lugnt, säger rektor Christa Andersson. Skolan använder ett material som heter Friends och flera inom personalen har skolat sig i det och det används i alla årskurser.

Enligt Andersson har Friends -programmet olika teman och det ska hållas tio lektioner ganska tätt på varandra som leds främst av skolkurator, klasslärare och klassföreståndare.

Var det här ett program som användes innan mobbningsfallet i Nagu kom upp till ytan?

– Jo, det har nog varit i användning, säger Andersson.

Andersson är rektor för Skärgårdshavets skola i Korpo, Kyrkbackens skola i Nagu samt Sarlinska skolan i Pargas.

– Att diskutera mobbning är alltid bra, för det kan finnas skäl att granska sina metoder och se över sina rutiner, säger Andersson. Det här pågår hela tiden i skolorna och vi ser exempelvis över vår rapportering för att göra skoldagen bättre för alla.

Skolorna vill få bättre verktyg att handskas med nätmobbning

Pargas stad inledde under förra läsåret arbetet med att uppdatera antimobbningsplanen i stadens skolor. Andersson leder arbetet som ska bli klart under 2022.

Andersson hoppas att man kunde få bättre verktyg för att motarbeta nätmobbningen, som blir allt vanligare. Mobbningen som tidigare skedde i skolan har på något sätt blivit osynlig för lärarna att upptäcka.

Bildtext En stor del av mobbningen sker idag i slutna diskussionsgrupper på nätet. Bild: Silja Viitala / Yle

– I dag finns det otaliga appar eller program att hålla reda på och jag kan nog säga att det är svårt att hänga med i utvecklingen, säger Andersson. Mobbning som sker på nätet är därför mycket svår att tackla eftersom den sker i det dolda.

Andersson anser att det är viktigt att skapa en bra stämning i skolan och att ungdomarna har en sund relation till de vuxna så att de kan berätta om det som pågår.

Polisen har lagt ner sin förundersökning

Polisen i sydvästra Finland fick efter mobbningsfallet i Kyrkbackens skola i Nagu ta emot flera brottsanmälningar.

Bildtext Kriminalkommissarie Maria Sainio vid Pargas polisen kan inte kommentera undersökningen i detalj, men säger till Yle Åboland att den nu har lagts ner. Bild: Marie Söderman/Yle

Anmälningarna gällde olaga hot, olaga förföljelse samt brott mot kommunikationsfriheten.

Yle Åboland kan nu berätta att polisen lagt ner sin förundersökning eftersom man inte misstänker att några brott skett i samband med mobbningsfallet i Nagu.

Hem och skola i Nagu har fullt förtroende för skolan

Anna Gråhn är ordförande för Hem och Skola i Nagu och har på ett allmänt plan diskuterat en hel del kring mobbning den senaste tiden.

– Vi påverkas också av tystnadsplikten och vet lika mycket som allmänheten om mobbningsfallet i Nagu, säger Gråhn. Men vi har diskuterat fallet inom styrelsen och konstaterat att det är tungt för alla parter.

Bildtext Det är svårt att fly mobbarna då en allt större andel av mobbningen sker utanför skolan och på nätet. Bild: Benjamin Suomela / Yle

Gråhn upplever att situationen är tung för alla parter. Tungt för den som blivit mobbad, men också för de barn och de inom skolans personal som blivit utpekade som mobbare.

– Mobbning är aldrig okej och det är bra att vi har fått vara med och kommentera Pargas stads antimobbningsplan som nu ska uppdateras, säger Gråhn.

Enligt Gråhn har Hem och Skola i Nagu som förening fullt förtroende för Kyrkbackens skola och deras arbete kring mobbning.

– Vi litar på att skolan tillsammans med polisen och andra instanser som har involverats i det här enskilda fallet reder ut det här och hittar en lösning och ser till att de som behöver hjälp får den där hjälpen, säger Gråhn.

Spotlights undersökning visar att mobbningsfallen igen har ökat

Svenska Yles granskande program, Spotlight, visar igen att mobbningen har ökat i skolorna i Svenskfinland. Här kan du läsa mer om hur vi gjorde granskningen.

Öppna Så gjorde vi granskningen Vartannat år undersöker Institutet för hälsa och välfärd, THL, hur eleverna i skolan mår genom den stora nationella Hälsa i skolan- enkäten. Vanligen publiceras rapporter endast på kommunvis nivå, men genom en informationsbegäran har Svenska Yle fått ut skolvisa resultat på de svenskspråkiga skolorna med klasserna 8 och 9 ur de tre senaste enkäterna, från åren 2017, 2019 och 2021. I den här granskningen har vi valt att lägga fokus på de högre klasserna i grundskolan, det som alltså tidigare kallades högstadiet. Länge såg det ut som om mobbningen i landet på det stora hela minskade, men THL:s senaste siffror från 2021 visar igen på en ökning. Sex procent av eleverna i årskurs åtta och nio sade sig ha upplevt mobbning minst en gång i veckan, till skillnad från 5,5 procent för tre år sedan. I de svenskspråkiga skolorna i landet är mobbning mindre vanligt än i hela landet, men också i de svenskspråkiga skolorna ökade mobbningen från den senaste undersökningen. År 2021 upplevde 4,9 procent av eleverna mobbning varje vecka, medan motsvarande siffra 2019 var 4,4 procent i de skolor vi fick data på från THL. THL ger ut data endast på de skolorna där över 20 elever har svarat på enkäten, och vi får heller inte veta hur många som uppger att de mobbas ifall färre än fem säger att de mobbas och under 50 har svarat på enkäten. Det här på grund av att skydda identiteten på dem som har deltagit i undersökningen. Det betyder alltså att vi inte vet hur läget är i de allra minsta skolorna, eller i de skolorna där få svarar på enkäten. Därför faller omkring 15 skolor bort från statistiken varje år.

Hur många upplever mobbning i din skola?

Här kan du kolla hur läget är i din skola och kommun. THL ger inte ut svar på skolnivå ifall under 20 elever har svarat på Hälsa i skolan -enkäten, eller om under 5 elever säger att de blir mobbade i de skolor där under 50 har svarat. Därför saknas speciellt mindre skolor. Vi har svar endast från klasserna 8 och 9 mellan åren 2017 och 2021. Siffrorna visar hur många procent av de svarande som säger att de upplevt mobbning minst en gång i veckan.