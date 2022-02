Det tog länge innan världen upptäckte Hilma af Klint – den abstrakta konstens moder var före sin tid

Du kanske har hennes bilder på din vägg? Spännande former och färger som fler och fler upptäcker. Vem är kvinnan bakom de enastående målningarna – Hilma af Klint.

Hilma af Klint föddes 1862 på Karlbergs slott i Stockholm i en tid fylld av vetenskapliga upptäckter. Hon växte upp i en familj av sjöofficerare och kartografer och hennes intresse och begåvning för det konstnärliga visade sig tidigt.

Bildtext Hilma af Klint år 1901. Bild: Wikimedia Commons

Att välja sin egen egen väg

Att som kvinna studera konst i slutet av 1800-talet var inte vanligt, men Hilma börjar sin utbildning vid Tekniska skolan, för att sedan fortsätta vid Kungliga Konstakademien på den s.k. ”fruntimmersavdelningen”, med fokus på landskap och porträttmåleri. När sedan hennes lillasyster tragiskt dör växer intresset för religion och det andliga.

Istället för att följa samhällets och familjens förväntningar, att så småningom gifta sig och bilda familj, fortsätter Hilma sitt andliga sökande och går med i det Teosofiska samfundet 1889. Dessutom bildar hon och hennes väninnor ett hemligt sällskap som de kallar “de fem” där de utforskar olika sätt att få kontakt med andevärlden. Under en period av tio år sker den förberedelse som kom att mynna ut i ett aldrig tidigare sett abstrakt måleri.

”Bilderna målades genom mig direkt, utan föregående teckning och med stor kraft. Jag hade ingen aning om vad bilderna skulle framställa och ändå arbetade jag fort och säkert utan att ändra ett penseldrag.” ― Hilma af Klint

Bildtext Det är lätt att få inspiration av Hilma af Klints målningar. Här har Camilla Forsén-Ström använt sig av några av Hilmas motiv. Bild: Juha Leskelä / Yle

Världen hade ännu inte upplevt abstrakt måleri. Kandinsky hade ännu inte slagit igenom och konstvärlden i sig var mansdominerad. Vid den här tiden sker en av de fascinerade insikterna hos Hilma: ingen skulle få se hennes konst - inte än.

Hennes stora serier av abstrakta målningar skulle hållas dolda, eftersom ingen skulle förstå dem.

Hon tog beslutet att hennes arbeten skulle visas för omvärlden först tjugo år efter hennes död. Hilma dör 1944. Men först är 1986 debuterade hon på konstscenen, 42 år efter sin död.

Hilma af Klints livsverk var så långt före sin tid, att resten av världen måste stiga in i 2000-talet innan den på riktigt kunde ta till sig hennes värld av former och symboler. Återupptäckten av hennes livsverk räknas som den största konsthistoriska händelsen under senare år.