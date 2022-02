Maffiga resultat för flera finländska företag – vi följer resultatdagen

Det gick vägen för många företag under fjolårets sista kvartal. I den här artikeln samlar vi de senaste resultaten.

Kesko

Dagligvarukedjan Keskos rörelsevinst ökade också under perioden oktober–december. Rörelsevinsten för de här tre månaderna var 203 miljoner euro jämfört med 166 miljoner euro året innan.

Kesko gjorde ett dunderresultat när man ser på hela fjolåret med en rörelsevinst på 775 miljoner euro. År 2020 var samma siffra 568 miljoner euro.

Omsättningen steg med över sju procent under perioden oktober–december till 2,9 miljarder euro. Bolagets omsättning för hela år 2021 steg med åtta procent och var 11,3 miljarder euro.

Konecranes

Det mekaniska verkstadsbolaget Konecranes meddelar att deras rörelsevinst steg under oktober–december till 105 miljoner euro jämfört med 94 miljoner euro året innan.

Hela årets rörelsevinst landar på 229 miljoner euro, vilket är en förbättring från år 2020 då rörelsevinsten var 225 miljoner euro.

Bolagets omsättning stampar däremot på stället – trots den förbättrade rörelsevinsten. Omsättningen steg något under oktober–december, med 1,3 procent, till 949 miljoner euro. Hela årets omsättning ökade med 0,2 procent till 3,2 miljarder euro.

Nokia

Telekombolaget Nokias jämförbara rörelsevinst sjönk under perioden oktober–december till 908 miljoner euro när den året innan var 1 056 miljoner euro.

Rörelsevinsten för hela året steg ändå med en tredjedel till 2 775 miljoner euro.

Bolagets omsättning under årets sista kvartal var 6,4 miljarder euro och för hela året 22,2 miljarder euro. Det här motsvarar ungefär siffrorna från år 2020.

Nokia kommer nu efter en paus att fortsätta med utdelningarna igen. De har varit på paus sedan hösten 2019. Bolagets styrelse föreslår en utdelning på 0,08 euro per aktie.

Nordea

Bankkoncernen Nordeas rörelsevinst steg till 1,281 miljarder euro under oktober–december i fjol jämfört med 973 miljoner euro året innan. Hela fjolårets rörelsevinst landade på strax under 5 miljarder euro. Nordea förbättrade vinsten med 67 procent under år 2021.

Nordea förklarar det goda resultatet med att affärsvolymerna ökade i takt med att marknadsandelarna i Norden ökade överlag. Exempelvis andelen beviljade bostadslån ökade med sex procent i fjol.

SRV

Byggbolaget SRV gjorde förluster under fjolårets sista kvartal.

Den operativa rörelsevinsten var -4,6 miljoner euro. Hela fjolårets operativa rörelsevinst var 5,3 miljoner euro.

Bolagets omsättning steg däremot under oktober–december i fjol jämfört med året innan, från 292,5 miljoner euro år 2020 till 336,3 miljoner euro i fjol. När man tittar på omsättningen för hela året kan man ändå konstatera att den sjönk med 4,4 procent till 932,6 miljoner euro jämfört med 975,5 miljoner euro år 2020.

Vd Saku Sipola beskriver resultatet som en besvikelse. Han förklarar att året präglades av en hel del sjukanmälningar på grund av pandemin, stigande materialpriser och tillgänglighetsproblem, vilket påverkade bolagets verksamhet. Rent konkret nämns projektet med Nokia Arena i Tammerfors som en orsak till det försämrade resultatet.

Källor: Pressmeddelanden, STT