Analys: Sagan om Spotify, Joe Rogan, Neil Young och sanningen som försvann

Det här är en saga om hur stormen kring Spotify startade och blev ett politiskt slagfält fyllt av konspirationer och censur. Ett minerat slagfält där ingen går säker eller oskyldig - varken Joe Rogan, Neil Young eller du.

Det var en gång en svensk kille som hette Daniel Ek. Han ville göra all musik i världen tillgänglig för världens alla lyssnare via en egen digital plattform. Så han grundade Spotify. Året var 2006. Mycket har hunnit hända i världen sedan dess. Idag är Daniel på god väg att förverkliga sin dröm och tjäna en hel del pengar på köpet.

Spotify vill bli störst i världen…

Idag är Spotify världens största musikstreamingtjänst med en marknadsandel på drygt 30 procent och ett växande börsbolag.

Spotifys affärsmodell har förändrat hela musikindustrin – till det sämre anser många. Skivförsäljningen har minskat radikalt och dagens artister är Spotify-slavar som styrs av mäktiga algoritmer och usla villkor.

Skivbolagen sitter själva i samma båt, det är Spotify som dikterar villkoren. Kulturjournalisten och teknikanalytikern Andreas Ekström är inne på samma resonemang, när han analyserar stormen kring Spotify i Nyhetspodden.

För den växande skaran användare erbjuds däremot en nästan obegränsad mängd musik till en begränsad ljudkvalitet och en algoritm som känner din musiksmak bättre än du själv. Spotify är ändå långt ifrån ensam och utmanas ständigt av andra liknande tjänster som Tidal, Deezer, Apple Music och YouTube Music. Kampen om vem som är störst går het.

Skivförsäljningen har minskat radikalt och dagens artister är Spotify-slavar som styrs av mäktiga algoritmer och usla villkor

Samtidigt som Spotify växer sig allt större, stiger också Joe Rogans stjärna. Han är en känd amerikansk medieprofil som börjat som komiker, men slår igenom stort som programledare i tv. År 2009 startar han sin egen podcast The Joe Rogan Experience, som snabbt blir populär på den nya växande podcastmarknaden.

… och ingår en pakt med podcastmakterna

Drygt tio år senare korsas Joe Rogans och Spotifys vägar. Spotify satsar stort på att expandera och köper upp ensamrätten till hans podcast för 100 miljoner dollar.

Idag är den världens populäraste podcast med över 10 miljoner lyssnare per avsnitt. Dagligen bjuder Joe Rogan in kända eller mindre kända gäster som snackar fritt med honom om olika aktuella eller intressanta ämnen. Ibland bjuder podden in också omdebatterade gäster som kommer med kontroversiella påståenden som inte faktagranskas.

Och det här blir extra tydligt och känsligt under coronapandemin. I slutet av år 2021 gör Joe Rogan sitt hittills största övertramp.

Dagen då Joe Rogan går för långt

Strax före jul bjuder han in Dr. Robert Malone, en kontroversiell vaccinforskare som bland annat säger att det är farligt att vaccinera barn. Han har strax innan blivit portad från Twitter för sina vaccinuttalanden, och hans diskussion med Joe Rogan plockas också genast bort från Youtube. Men på Spotify ligger den snällt kvar.

Det här får 270 amerikanska forskare och experter att skriva ett gemensamt brev där de fördömer Spotifys, Joe Rogans och Dr. Robert Malones agerande och kräver att podcastens lögnaktiga påståenden om coronaviruset och vaccinet rättas till eller plockas bort. Men ingenting händer.

En av dem som reagerar på det här är ingen mindre än Neil Young.

Neil Young ställer Spotify mot väggen och rockar loss

Det är nu den gamle rockaren Neil Young kliver in på scenen. Och det är nu det börjar hända.

Neil Young är inte bara en gammal hippie som vill fortsätta rocka i den fria analoga världen

I det här skedet går debatten om Joe Rogans podcast redan het på internet. Men när Neil Young skriver ett öppet brev till Spotify brakar det loss. Han ställer dem mot väggen och säger: - Ni får antingen mig eller Joe Rogan, men inte båda. Välj vem!

Spotify väljer förstås sin dyra poddstjärna Joe, och säger adjö till Neil. Och nu exploderar debatten. Fajten mellan rockstjärnan Neil Young och poddstjärnan Joe Rogan blir första nyhet också i traditionell boomer-media världen över och alla har plötsligt en åsikt om saken.

Poddstjärnan mot rockstjärnan

Alla kanske inte vet vem Joe Rogan är, men alla vet sannerligen vem Neil Young är, och sympatiserar med att han ställer sig på tvären mot dumma digitala Spotify.

Men alla kanske inte vet att han för några år sedan grundade en egen digital musiktjänst som heter Archive, där man får tillgång till precis alla hans inspelningar för en månadsavgift. Låter det bekant?

Neil Young är alltså inte bara en gammal hippie som vill fortsätta rocka i den fria analoga världen. Han är också en luttrad businessman. Dessutom har en stor artist som han lätt råd att skippa Spotify.

Vem är hjälte och vem är skurk?

Precis som Neil Young inte bara är en hippiehjälte i denna historia, är Joe Rogan inte heller bara en ondskefull konspiratör.

Att be om ursäkt börjar vara en bristvara, så hatten av för det, Joe Rogan

Det är bara i ett fåtal poddavsnitt som han går tydligt över gränsen. I en färsk video på Instagram ber Joe Rogan genuint om ursäkt och lovar förbättra sin faktagranskning.

Att be om ursäkt börjar vara en bristvara, så hatten av för det. Men han är samtidigt mån om att understryka att han inte är någon journalist, utan bara en vanlig typ som vill föra intressanta diskussioner med olika personer.

Nu råkar ändå miljontals människor ta del av hans oskyldiga samtal, och med det kommer ett stort ansvar. Förstår Joe Rogan vad det innebär? Att han avslutar sin video med att spä på med mera missvisande fakta om coronavaccinet och munskydd är tyvärr inte så hoppingivande.

Soppan rinner ner på hela internet...

Jag fortsätter med intresse att följa med hur Spotify-soppan rinner av sig på sociala medier. Hela internet verkar i det här skedet marineras i den.

Det som förundrar mig är att de flesta verkar så bombsäkra på vem som har rätt och vem som har fel, vem som är good guy och vem som är bad guy, i den här berättelsen. Svaren varierar beroende på vem du frågar.

Själv tycker jag det är svårt att säga. Hela soppan stinker av populism. När så här starka känslor väcks börjar folk se svartvitt, fast allt egentligen är grått och grumligt.

Först när Spotify-soppan svalnat och vi slutat röra om i den, kan vi se vad som döljer sig på botten

När jag nu skriver det här, kokar det fortfarande i den här gråa, grumliga soppan. Först när soppan svalnat och folk slutar röra om i den kan vi se vad som döljer sig på botten. Men ännu är vi inte där. Klart är ändå att det största ansvaret faller på Spotify.

... och nu sitter Spotify med soppan i famnen

Soppan har redan spillts ut och nu sitter Spotify med den i famnen och vet inte hur man städar upp efter sig. Orsaken stavas pengar.

Så länge Spotify fokuserade på att vara en musiktjänst så var det ingen som höll dem ansvariga för det konstnärliga innehållet. Trots skivor med satansdyrkan, anarki och misogyni.

Men när Spotify i ett försök att ta över hela världen börjar satsa på podcaster, ställs de plötsligt inför helt nya publicistiska krav.

Om inte Facebook får sprida fake news och konspirationer, får väl inte heller Spotify göra det

Plötsligt kan de inte bara släppa ut vad som helst till resten av världen utan att bära ansvar för det. Men vad kan man kräva av Spotify? Det samma som av en nyhetssajt?

Här kan man dra paralleller till Facebook som har ställts inför liknande utmaningar och kritik.

Om inte Facebook fritt får sprida fake news, konspirationer och kränkande innehåll, så kan väl inte heller Spotify få göra det? Det här inser nog också Spotify-grundaren Daniel Ek, som inte vill riskera att företagets rykte eller ekonomi ryker med den växande kritikstormen.

Simpla varningsstämplar löser inget

Spotify reagerar snabbt och slår fast nya spelregler. Från och med nu ska allt kontroversiellt och känsligt coronarelaterat innehåll förses med en varningsstämpel. Problem solved!? Nej, knappast.

Simpla stämplar är inget svar på komplexa frågor, fråga fast föräldrarna bakom Parental Advisory-dekalen

Bäst att backa bandet till 1980-talet, då musikkanalen MTV blev ett globalt fenomen som nådde ut till miljontals ungdomar. Lika snabbt började också en moralpanik sprida sig bland amerikanska föräldrar som oroade sig för att den obscena musik som spelades på MTV skulle dra deras barn ner i fördärvet.

Kraven på censur gick inte igenom. Men År 1985 infördes den kända svartvita “Parental Advisory” dekalen som skulle varna föräldrar för skivor som innehöll opassande innehåll. Den kända dekalen blev ändå snabbt en kvalitetsstämpel bland kids som sökte ny och farlig musik.

Så varför denna avkrok till 1980-talet?

Jo, för att precis samma misstag ser Spotify nu ut att göra med Joe Rogan & co. Simpla stämplar är inget svar på komplexa frågor.

Internet är en kokande häxbrygd

I grunden handlar den här sagan om vad vi får och vad vi inte får säga på internet, och vem som bestämmer det här. Samma fråga som Facebook och Twitter har ställts inför. Samma fråga som vi själva ställs inför varje gång vi ventilerar våra tankar och åsikter på sociala medier:

Var går gränsen mellan det privata och det offentliga?

Var går gränsen mellan att tänka högt och att sprida desinformation?

Var går gränsen mellan konst och sakinnehåll?

Var går gränsen mellan musik och podcast?

Var går gränsen mellan ansvar och censur?

Vi kanske aldrig når fram till ett entydigt svar. Men att komma med enkla svar på svåra frågor leder bara till farliga genvägar.

I grunden handlar den här sagan om vad vi får och vad vi inte får säga på internet

Den soppa som Spotify, Joe Rogan och Neil Young har lyckats koka ihop, är bara en liten soppskål jämfört med den kokande kittel som kallas internet.

I den kitteln puttrar en häxbrygd som vi alla själva varit med om att koka ihop och den lär inte svalna på länge.

