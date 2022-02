USA säger sig ha dödat IS högste ledare i en attack i nordvästra Syrien

USA säger sig ha dödat terrorgruppen IS högste ledare i Syrien. President Joe Biden säger i ett kort uttalande att IS-ledaren Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi dödades av en amerikansk specialenhet, och att ingen amerikan kom till skada.

USA:s president Joe Biden säger att en amerikansk specialenhet har dödat terrorgruppen IS högste ledare i Syrien, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi som också är känd som Abdullah Qardash.

President Joe Biden meddelade på Twitter att ingen amerikan kom till skada då Qurayshi, dödades i en lyckad militäroperation i Syrien.

Biden lovade också att informera om attacken senare i eftermiddag.

Försvarsministeriet Pentagon meddelade tidigare idag att en specialenhet hade utfört en lyckad attack i nordvästra Syrien, nära gränsen mot Turkiet. Ögonvittnen i gränsstaden Atmeh hävdade att 13 personer dödades i attacken, bland dem sex barn och fyra kvinnor.

Syrienexperten Charles Lister blev förvånad över att IS-ledaren dödades så nära den turkiska gränsen, i ett område där han inte väntade sig att Qurayshi skulle ha gömt sig.

Källor i Pentagon säger att en amerikansk specialenhet landade med helikoptrar nära ett hus i rebellkontrollerade nordvästra Syrien. Amerikanerna hamnade genast i en eldstrid som pågick i över två timmar.

IS-ledaren som gömde sig i huset, valde att spränga sig själv då han upptäckte att amerikanerna närmade sig huset och att risken var stor att han skulle gripas.

Staden Atmeh i provinsen Idlib ligger alltså invid den turkiska gränsen, och det finns flera stora läger för syriska flyktingar i området.

En AP-journalist och flera ögonvittnen säger att de såg flera kroppar kring huset efter den största amerikanska militäroperationen i Idlib sedan år 2019.

- Operationen var lyckad och vi led inga förluster, säger Pentagons talesman John Kirby.

Bildtext Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi tog över ledarskapet för IS år 2019, då hans föregångare Abu Bakr al-Baghdadi hade dödats i en amerikansk flygattack. Bild: EPA-EFE

Tog över IS år 2019

Abdullah Qardashi som alltså också är känd som Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi eller Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla, tog över ledarskapet för IS år 2019, bara några dagar efter att amerikanerna hade dödat hans föregångare Abu Bakr al-Baghdadi.

Den nye IS-ledaren blev aldrig lika känd som Baghdadi var och han hörde av sig så sällan att det flera gånger ryktades om hans död. IS gav inte heller ut bilder eller några personliga detaljer om sin nye ledare.

- Han har inte ens uttalat sig på band så att IS-medlemmar kunde höra hans röst, vilket är högst ovanligt jämfört med tidigare, konstaterade den amerikanska tankesmedjan Wilson Institute.

- En del missnöjda forna medlemmar av IS har argumenterat att det är mot sharialagarna att svära sin trohet till ett "spöke", men det verkar inte ha rubbat hans ställning på slagfälten.

IS gick under jorden efter år 2019, men terrorgruppen har sakta med säkert återhämtat sig i Irak och Syrien. Pentagon räknar med att IS har från 8 000 till 10 000 aktiva medlemmar och att ungefär lika många jihadister sitter i fängelse, främst i Irak och Syrien.

IS gav bevis på sin nyfunna styrka i januari då över 100 IS-medlemmar angrep ett fängelse i kurdkontrollerade östra Syrien, samtidigt som flera hundra fängslade jihadister gjorde uppror inne i fängelset. Åtminstone 120 kurdiska soldater och närmare 400 fångar dödades under fängelseupproret.

Ett stort antal IS-medlemmar flydde ut i öknen och den kurdledda styrkan SDF fick full kontroll tio dagar efter att upproret bröt ut.