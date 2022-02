Yle Sportens team i Kina tror på blåvitt medaljregn och ser fram emot pandemi-OS: "En pinne i halsen innan morgonmålet retar aptiten"

Första intrycken handlar om astronautdräkter, krypande bussar, nattklubbsträngsel och timmeslång väntan stående ute på landningsbanor. Men vad förväntar sig Yle Sportens lag på plats av resten av OS?

Efter många om och men, vare sig ni vill eller inte. Allt är klart. Spelen kan börja.

Vinter-OS 2022 ska invigas i Peking och också Yle Sportens team är lyckligt i gång med jobbet.

Här fyra frågor till kvintetten på plats. Om de första intrycken, men också om vad det starkaste minnet av dessa spel kommer att bli. Och om allt som händer på vägen dit.

Fram med spåkulan!

Mats Ahlnäs, reporter

1. Hur många medaljer får Finland och vilka blir de?

Statistikbolaget Gracenote påstod att det blir tre medaljer, men jag väljer glädjen (nåja) och vinkar ändå för några till. Iivo Niskanens medalj på 15 kilometer klassiskt är given, två medaljer i ishockey räknar jag också in i kalkylen – och här är det slut på "de säkra korten".

Men jag tror mycket på en medalj i damernas sprintstafett, bärgad av Kerttu Niskanen och Krista Pärmäkoski.

Coronaläget i nordisk kombination öppnar dörren för Ilkka Herola. Lilla backen är mer förlåtande, Herola kniper en medalj i den första individuella tävlingen.

Tero Seppälä-skräll i skidskyttet? Pärmäkoski eller Niskanen individuellt i skidspåret? Någon av de här tre levererar medalj nummer sex.

2. Vilka är dina första intryck av OS-bubblan?

Man känner sig tudelad. Titeln "Världens coronatryggaste plats" är knappast för tilltagen, snarare ett faktum i vimlet av personal i heltäckande skyddsklädsel, dagliga tester och rigorösa regler.

Å andra sidan känns mycket ologiskt. Det är förbjudet att gå någonstans, alla packas in som sillar i bussar och forslas från plats A till plats B. Hur gick tankegångarna när det exempelvis anses vara smittsäkrare att åka buss 500 meter till skidskyttestadion i stället för att promenera längs en snitslad väg, få lite frisk luft på köpet och undvika halv-tre-på-nattklubb-trängseln?

3. Vad ser du personligen mest fram emot under OS?

Oddset var väl ungefär satt till 1,01 på att jag skulle svara Iivo Niskanens jakt på sitt tredje OS-guld. Den 11 februari är inringad med tusch, förstås.

Jag väljer ändå de två dagarna som följer på Niskanens gulddag:

Den 12 februari: damstafett i längdåkning

Den 13 februari: herrstafett i längdåkning

Oberstdorf-VM för ett år sedan lever gott i minnet, älska stafett!

4. Efter att ha varit på plats några dagar, vad tror du blir OS största samtalsämne?

Mänskliga rättigh ... Nä, oavsett hur mycket Kina (med all rätta) ska problematiseras, kritiseras och ifrågasättas i sin roll som värdland kommer det inte att bli samtalsämnet numero uno.

Nej, det är ofrånkomligt: pandemin ligger som en dyblöt filt över allt. Är det ens vettigt eller rättvist att ordna stora mästerskap som avgörs under kort tid med den här regelboken? Fråga någon av idrottarna som stoppades från start i idrottskarriärens största stund av en yttre faktor.

Bildtext Iivo Niskanen tar guld på 15 km, tror Yle Sportens gäng på plats. Bild: imago images/Nordphoto/ All Over Press

Sebastian Backman, reporter

1. Hur många medaljer får Finland och vilka blir de?

Jag var pessimist i Tokyo – nu är jag optimist och tror på fler medaljer än statistikbyråerna: Sex stycken.

Det blir två guld: Iivo Niskanen vinner på 15 kilometer klassiskt och herrarna håller för trycket i hockeyturneringen. Damernas stafettlag, lagsprintsduo och hockeylag tar också medalj. Rene Rinnekangas fixar den sista i slopestyle.

2. Vilka är dina första intryck av OS-bubblan?

Coronaåtgärderna är vansinniga och överdimensionerade, särskilt i jämförelse med spelen i Tokyo, som i somras genomfördes säkert. Det är svårt att vänja sig vid personalen i astronautdräkt och bussarna som krypkör irriterar.

Men en upptäckt är positiv: De dagliga coronatesten med halsprov går som en dans och är betydligt angenämare än näsprov. En pinne i svalget innan morgonmålet retar dessutom aptiten.

3. Vad ser du personligen mest fram emot under OS?

Nils van der Poels lopp på 10 000 meter. Det svenska hastighetsåkaren är den intressantaste personen på plats i spelen och har tagit en totalt makalös väg till världstoppen.

Han blev bäst genom att lägga skridskorna på hyllan, rycka in i militären, hoppa fallskärm och cykla som en galning. Rekommenderar alla att lyssna på hans sommarprat i P1.

4. Efter att ha varit på plats några dagar, vad tror du blir OS största samtalsämne?

På hemmaplan: Hockeyherrarnas första OS-guld någonsin (jinx). Utvecklingen kommer att gå så här:

Steg 1: Alla skriver om hur ointressant OS är, som ordnas i ett problematiskt land som Kina, med lite publik och stor tidsskillnad.

Steg 2: Hockeyherrarna går som tåget i turneringen. Finalen lockar rekordsiffror på tv och i radio.

Steg 3: Regeringen avvecklar coronarestriktionerna och alla samlas på pubar och torg, och firar som galningar.

Bildtext Tilltron till hockeyherrarna är enorm i reporterteamet på plats. Bild: Andre Ringuette / HHOF-IIHF Images / AOP

Christoffer Herberts, herrhockeyreferent och reporter

1. Hur många medaljer får Finland och vilka blir de?

Jag sa fem medaljer både i Yle Sportens årskrönika i december och när HBL ringde igår. I den konsekventa inkonsekvensens namn vore det såklart frestande att nu dra till med ”två” eller ”elva”, men tyvärr, håller mig fegt till fem.

Båda hockeylagen, Iivo på 15 km, damernas lagsprint och så en bonusmedalj, kanske Kerttu på tian?



2. Vilka är dina första intryck av OS-bubblan?

Jag var på plats också på sommar-OS här 2008, ett mycket större projekt, och minns inte att något då skulle ha varit överdrivet bökigt, krångligt eller haltande. Nu får vi utlänningar bilden av ett land som är helt paralyserat av coronaskräck, med följden att det mesta tycks vara bökigt, krångligt och haltande.

Att på flygplatsen i en timme stå på en landningsbana i tio minusgrader tillsammans med tre hockeylandslag iklädda collegebyxor var till exempel en ny upplevelse.

Fast alla människor jag möter är lika glada som för 14 år sen, och vi finländare ska kanske inte brösta upp oss när det gäller andra länders coronaskräck.

3. Vad ser du personligen mest fram emot under OS?

Enkelt svar: att referera herrhockeyn i radio X3M. Har blivit en del kommenterande i tv, men i radio har jag inte refererat sen hockeyn i OS 2018, och jag har en stark minnesbild av att det är det roligaste som finns.

Att referera ett landslag lett av Jukka Jalonen snarare än ett landslag lett av Lauri Marjamäki kan också, hur ska jag uttrycka saken … vara bra för den inre sinnesfriden.

4. Efter att ha varit på plats några dagar, vad tror du blir OS största samtalsämne?

Det bästa med den här frågan är att den är omöjlig att svara på. Om vi till exempel ser på Yle Sportens största webbsuccéer de senaste tre spelen, vem hade kunnat förutspå att snackisarna skulle bli en utbuad fransk stavhoppare, ett skrällande tyskt hockeylag och en utomjordisk norsk häcklöpare?

Lågoddsarna är ändå coronan, skillnaden mellan omikron och sommarens variant kan gott vara att bubblan håller sämre än i Tokyo där den var vattentät. Och så pratar vi finländare nästan lika mycket som svenskarna om att de senare åker hem med tonvis med medaljer.

Bildtext Räkna med säkert brons för hockeydamerna, om vi får tro Sportens Kinagäng. Bild: Lehtikuva

Anki Karhu, reporter

1. Hur många medaljer får Finland och vilka blir de?

Minst tre, men möjligen sex.

Damlejonen tar brons och Lejonen har guldvittring, liksom också Iivo Niskanen på paradsträckan 15 km klassiskt.

Möjligen en medalj i snowboard, slopestyle och där ser vi antingen Enni Rukajärvi eller Rene Rinnekangas på pallen. Ilkka Herola är i fin form och kan knipa en medalj i nordisk kombination och damerna har chans till medalj i stafetten.

2. Vilka är dina första intryck av OS-bubblan?

Gubbar och gummor i vita heltäckande skyddsoveraller, covid-test, handsprit och febermätning (som dessutom ger helt konstiga temperaturer som till exempel 35,2 grader celsius), busstransport i snigelfart med poliseskort. Munskyddstvång överallt både ute och inne. Oklart om det också gäller i simbassängen, har inte testat ännu.

Arrangörerna gör nog sitt bästa för att bubblan ska hålla, åtminstone vill de ge oss och omvärlden den bilden att allt är under kontroll. Ibland känns det ändå lite ologiskt när vi proppas in i fullpackade bussar för att åka en sträcka på under en kilometer, istället för att man skulle få promenera ute i friska luften.

3. Vad ser du personligen mest fram emot under OS?

Finländska framgångar och att få vara på plats där det händer.

Det här är mitt första OS på plats under en pandemi och mitt andra OS på plats totalt så jag vill gärna få ut så mycket som möjligt av det här äventyret, samtidigt som jag nog måste medge att journalisten i mig inte riktigt är bekväm med tanken att vara en del av ett stort skådespel i en diktatur.

4. Efter att ha varit på plats några dagar, vad tror du blir OS största samtalsämne?

Dagarna inför OS har det mest handlat om covid-tester, hur många idrottare som har testat positivt och hur oroliga och rentav nojiga många idrottare har varit för att stupa på mållinjen och testa positivt innan de ens hinner tävla. Håller bubblan, eller kommer det fler fall? Vad händer om flera av de stora förhandsfavoriterna inte kommer till start? Det klarnar väl inom de närmaste dagarna.

Jag hoppas att vi i något skede kan fokusera på idrotten, se häftiga prestationer och skrällvinnare och att idrottarna kan njuta lite av OS-gemenskapen också.

Bildtext Rene Rinnekangas rankas högre av Yle Sportens team än av vadslagningsbyråerna. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Mattias Simonsen, damhockeyreferent och reporter

1. Hur många medaljer får Finland och vilka blir de?

Fem. Iivo Niskanen tar väntat guld på 15 klassiskt, Herrlejonen spelar enligt Jukka Jalonens trygga koncept och går också hela vägen. Inget silver den här gången, men tre brons.

Damlejonen har ingen chans att utmana Kanada eller USA, men spelar tillräckligt bra för att både fälla Tjeckien i kvarten och Schweiz i bronsmatchen. Ilkka Herola tar vara på chansen då de norska kombistjärnorna uteblir på grund av corona och Rene Rinnekangas upprepar bragden från X Games i big air.

2. Vilka är dina första intryck av OS-bubblan?

"Inte så illa som jag hade väntat mig" känns som rätt betyg. Visst, det var absurt att möta de fullt skyddade kinesiska funktionärerna på flygplatsen och hotellet och visst, det är tråkigt att inte få röra sig fritt på stan.

Men som en OS-rookie måste jag ge plus i kanten för garantin att aldrig tappa bort mig. Bussen eller bubbel-taxin för en från dörr till dörr och otaliga volontärer ser till att jag inte av misstag heller hamnar utanför det avspärrade området.

3. Vad ser du personligen mest fram emot under OS?

Klyschigt svar, men bara att njuta av atmosfären. Det här är det stora huvudmålet för samtliga idrottare på plats och det är finns inga andra tävlingar där de bästa möter de bästa med högsta möjliga insats, åtminstone i de flesta grenarna.

Med tanke på att det får finnas lite publik på plats tror jag personligen att short track kommer att vara grenen att se live här i Peking.



4. Efter att ha varit på plats några dagar, vad tror du blir OS största samtalsämne?

För damhockeyspelarnas del kommer snackisen dessvärre att bli domarna. Tröttsamt, javisst, men på basis av de första matcherna kommer det att hända något som leder till polemik.

Den amerikanska hockeypubliken vill att Ronja Savolainen stängs av för det som i deras ögon var slew footing på Brianna Decker, en kanadensisk spelare föll omkull i full fart och kapade Schweiz målvakt oerhört farligt utan att ens bli utvisad för det ... och så har vi redan blivit påminda om hur märkligt avgörande videogranskningarna i värsta fall kan bli.