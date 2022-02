Glöm den magsura kritiken – nya Sex and the City har definitivt något nytt att komma med

Sällan har fiktiva rollkaraktärer fått så mycket stryk som Carrie Bradshaw & co vintern 2022. Men är ilskan berättigad eller har klagokören använt skygglappar och kikarsikte för att enbart hitta fel?

Låt oss börja med att snabbspola tillbaka till år 1998. Året då en serie om fyra singelkvinnor och deras färgstarka sexliv lanserades och blev en hit.

Euforin visste inga gränser. Äntligen något nytt, hett och coolt - för en kvinnlig publik!

Tio år senare gjordes två uppföljare i långfilmsformat, men då var tonfallet smörigare och omslagspappret dyrare. Med ett sagoskimmer som såg ut att sätta punkt för framgångssagan.

Bildtext Rena ökenvandringen. Sex and the City 2 (2010) visade sig bli ett lågvattenmärke för Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis), Carrie (Sarah Jessica Parker) och Miranda (Cynthia Nixon). Bild: Warner Bros

Men så gick ytterligare tio år och serieskaparna vädrade morgonluft. Varför inte göra en medelålders uppdatering? Och samtidigt rätta till det som kritiserats?

Pang! Dags att landa i december 2021 och lanseringen av de två första avsnitten av rebooten And Just Like That.

Kommentarsfältens krasch

HBO Max hade knappt hunnit publicera introt till den nya säsongen innan den globala kommentarsvolymen skruvades upp till max.

Vilket dravel! Hur täcks man göra såhär? Mot kvinnorna i publiken, männen i serien och ickebinära i alla tänkbara dimensioner!

Rubriker tävlade i finurlig elakhet och sociala medier översvämmades av rena rama hatpratet.

Personligen blev jag uppriktigt förvånad över den aggressiva indignation som letade sig in i allt från långa analyser till korta inlägg.

Visst anade även jag post-it lapparna från den där snabbkursen i mångfaldstänk och visst blev även jag lätt åksjuk av de inledande avsnittens tvära intrigkast, men ändå..?

Ändå värjde jag mig mot kritiken. Och när vi nu nått slutet av säsongen gör jag - och ett fåtal andra - mer än så, vi protesterar högljutt.

Varför det är så upprörande att allt inte är som förr? Hela poängen är ju att serieskaparen Michael Patrick King tillåtit Carrie & co att bli äldre och därmed förändras!

Och nu talar jag inte om grått hår & artros, utan om nödvändigheten att med jämna mellanrum ifrågasätta, omvärdera och omdefiniera.

Sig själv och sin plats i en föränderlig tid.

Bildtext Vem är du, vem är jag - och varför är alla så arga på mig? Bild: ©HBO Max/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Seriens New York-trio har visserligen förmånen att göra allt detta inom ramarna för den förmögna, priviligierade, vita kvinnans lyxförpackning - men likväl handlar det om förluster, tillkortakommanden och en trötthet som beror på annat än sprit och/eller sex.

Samt en gnagande stress över att inte längre ligga steget före någon annan. Utom möjligen på vägen mot döden.

Och hur roligt är det?

Publiken får med andra ord ursäkta om Carrie inte längre orkar vara sprallig på heltid, Charlotte tröttnat på att vara behaglig och Miranda plötsligt har noll koll på det mesta.

Kritikens olika gradskivor

För att ta ut argumentationssvängarna undrar jag hur ofta det riktas en lika ofiltrerad ilska mot - eller krav på - fiktiva, manliga karaktärer?

Hur vanligt är det att man klagar på att dessa är påklistrat sexiga eller patetiskt osexiga, samtidigt? Har för mycket pengar, makt eller attityd?

Att de förfaller till att se gamla ut medan de spelar yngre än vad de är? Framstår som krampaktigt woke och ytligt oreflekterande, samtidigt?

Kräver att de skall handla logiskt, rationellt och korrekt i alla situationer?

När Daniel Craigs 007 bryter mot i princip alla Bond-regler genom att vara äldre, sårbarare och villig att förändras - då är det inte pinsamt utan moget och rätt i tiden.

Bildtext Äldre herreman på nya äventyr. Daniel Craig och Lashana Lynch i No Time to Die. Bild: Nicole Dove / DANJAQ, LLC AND MGM

Och hur är det med den kommande uppdateringen av tv-klassikern Frasier? Finns det risk för folkstorm om bröderna blivit ännu tunnhårigare? Eller om serieskaparna ruskat om genderbegreppen och mångfalden?

Omvänd kritik

En intressant aspekt med kritiken av And Just Like That är att den påminner om det som i tiderna sades om Sex and the City - men omvänt.

De två filmerna sågs t ex som det slutliga beviset på att seriens kvinnliga vänskap enbart varit en fernissa som strukits över en underliggande dröm om mannen med stort M.

Vilket är fascinerande med tanke på att uppföljaren nu kritiseras för att ge männen för lite utrymme.

Bildtext Vart tog alla vilda män vägen? Bild: ©HBO Max/Courtesy Everett Collection/All Over Press

På motsvarande sätt anser man att det som tidigare varit alltför vitt nu är svart på fel sätt.

Medan den ytliga lättsamheten tvingats ge vika för emotionella smällar som är på tok för tunga.

Närblind kritik?

I sin iver att mäta det nya mot det gamla verkar många missa att serien fortfarande tar sina gestalter på allvar. Att de är mer än sina roller, mer än sin ålder.

Och även om kläderna fortfarande är flashiga så läggs det mindre fokus på lyxiga shoppingrundor - och kvinnokroppen tillåts vara mycket mer än en sexig klädhängare.

Vilket ger oss en höftopererad Carrie i foträta tofflor, en extatisk Miranda i mysdräkt och blodiga blaffor som breder ut sig över Charlottes vita byxor just när hon trodde sig ha ridit ut klimakterierstormen.

Små vardagliga steg för kvinnor i medelåldern, men ett stort kliv för det jämntjocka mainstreamutbudet. Och i mitt tycke ett nytt stycke Sex and the City-eufori.