“Pam & Tommy: Stolen Honeymoon” – sexvideon som blev startskottet till reality-tv, slut-shaming och hämndporr

En privat sexvideo som stjäls, sedan säljs och därefter döms till att leva ett evigt liv på internet kom att symbolisera hela 90-talets kändiskultur. En ny tv-serie lyfter 1990-talets största kändis Pamela Anderson tillbaka till skvallerpressens rubriker.

Decenniet då den privata sexvideon blir viral är internet ännu i blöjåldern. Men sin ringa ålder till trots lyckas internet ändå skapa decenniets största sexsymbol, samtidigt kommer motbjudande uttryck som slut-shaming och hämndporr in i våra liv. Framför allt öppnar Pamela Anderson och Tommy Lee dörren till det vi i dag kallar för kändis reality-TV.

Det här är historien om skådespelaren Pamela Anderson och Tommy Lee, trummis i heavy metal bandet Mötley Crüe. Första gången de träffas är på nyåret 1994.

Pamela Anderson är känd för allmänheten som den sexiga livräddaren CJ Parker från TV-serien Baywatch. De har spenderat sammanlagt fyra dagar tillsammans när Tommy Lee överraskar Pamela Anderson genom att flyga till Cancun där hon är på ett jobbuppdrag, för att få träffa henne.

Bildtext Pamela Anderson seplade CJ Parker i Baywatch från och med år 1992. Hon var en av de populäraste karaktärerna i serien. Bild: Courtesy Everett Collection / All Over Press

Lee friar till Anderson och paret gifter sig direkt efter det. Brudgummen i shorts och bruden i bikini. De använder inte vigselringar utan tatuerar varandras namn på sina ringfingrar. Pamela Andersons mamma får reda på giftermålet genom skvallerpressen. Sex, Drugs and Rock’n’roll.

Så uppstod sexvideon

Paret har varit på en fem dagars husbåtsresa tillsammans och i samband med resan gör de en sexvideo för privat bruk. De tittar på videon en gång och därefter låser de in den i ett kassaskåp med smycken, pengar och Tommys samlade vapenarsenal som förvaras undangömt i garaget.

Samtidigt håller Tommy Lee och Pamela Anderson på att renovera sitt hus i Malibu. De bygger ett toppmodernt sovrum som ska agera sexrum med allt man kan önska sig: vattensäng, sexgunga och strippstång. Bland de som utför jobbet finns en elektriker som heter Rand Gauthier.

Paret är inte nöjd med arbetet som byggarbetarna utför och vägrar betala dem. När elektrikern och hans kollega ska hämta sina verktyg blir de bortjagade från ägorna under pistolhot. I en intervju 20 år senare för Rolling Stones säger Rand Gauthier att han visste att han inte var särskilt populär bland folk, men att han aldrig tidigare blivit hotad med en pistol och att det gjorde något med hans huvud.

TV-serien Pam & Tommy bygger på just den Rolling Stones intervjun som gjorde av journalisten Amanda Chicago Lewis.

Bildtext Pamela Anderson och hennes dåvarande man Tommy Lee tyckte om att både bli fotade och ge intervjuer från sin säng. Bild: Shutterstock / All Over Press

Kassaskåpet är stulet

En dag upptäcker Tommy Lee att kassaskåpet är stulet. Den skyldiga är elektrikern Rand (som i serien spelas av Seth Rogen). Han har stulit kassaskåpet som hämnd för att Tommy Lee vägrat betala honom för jobbet de utfört och dessutom har rockstjärnan uppfört sig taskigt mot honom. Till en början förstår Rand inte ens vad han har kommit över. Och Sex, Drugs and Rock’n’roll-paret förstår sannerligen inte vad internet är (eller någon annan), eller hurdan skada det kan förorsaka.

Bildtext Det visade sig vara elektrikern Rand Gauthier (Seth Rogen) som stal och tillsammans med Uncle Miltie (Nick Offerman) spred sexvideon. Bild: Kelsey McNeal / Hulu

Men vad som händer nu är ett tidsdokument. Ett helt och hållet outforskat landskap, en mystisk värld som innehar maktfullkomlighet och som sakta men säkert börjar sudda ut gränserna mellan kändisars å ena sidan privatliv och å andra sidan offentliga liv.

En ny genre uppstår

Pam & Tommy: Stolen Honeymoon (1998) drog in 77 miljoner dollar under sitt första år då videon släpptes. Den karismatiska trummisen och hans barbiedocksliknande fru var redan superkända när sexvideon dök upp. Men det som gjorde videon speciell var att det kändes som att åskådaren fick sig en smygtitt in i något förbjudet och väldigt privat. Mitt i allt delade vi säng med kändisarna.

När Pamela och Tommy oavsiktligt blir avslöjade blir de faktiskt ännu mer populära eftersom de nu är mer lättillgängliga.

I tv-serien Pam & Tommy säger Uncle Miltie (spelad av Nick Offerman), som var en av de som såg till att den stulna videon kom ut i offentligheten, att det som var mest spännande med videon var att den var privat och att man hela tiden kände att man gjorde något förbjudet och det gjorde upplevelsen ännu mer upphetsande. Eller som han ordagrant säger: “Which is kind of what makes it so fucking hot.”

Handhållen och skakig kamera

Men den privata, stulna videofilmen startade också en ny genre i tv-världen, nämligen kändis reality-tv. En handhållen och skakig kamera filmar Pamela som ligger och äter snabbmat i sängen, den filmar Tommy som lojt försöker styra båten med sin ena fot.

Några år senare debuterar realityserien The Osbournes (2002-2005) som handlar om en avdankad rockstjärna och hans liv med fru och barn. Och efter det sprider sig stjärnspäckade realities som en pandemi. Britney & Kevin: Chaotic (2005), Being Bobby Brown (2005), Gene Simmons Family Jewels (2006), Snoop Dogg’s Father Hood (2007) och I Heart Nick Carter (2014) för att nämna några.

TV-serien är underhållande

Men hurdan är tv-serien Pam & Tommy då? Helt bra faktiskt och väldigt underhållande. Det är otroligt duktiga skådespelare som spelar paret. Lily James gör Pamela Anderson mer till en vanlig kvinna av kött och blod och mindre av den klichearatade sexbombsbimbon som etsat fast sig i mitt minne som växte upp med henne på 90-talet. Sebastian Stan spelar Mötley Crüe-trummisen Tommy Lee, också bra men porträttet blir en pinsam och lite löjligt hårdrockare som har attitydproblem.

Bildtext Lily James som Pam Anderson och Sebastian Stan stars som Tommy Lee i den nya TV-serien "Pam & Tommy". Bild: Erin Simkin / Hulu

Men serien lyckas med något väsentligt nämligen, den målar ett förvånansvärt romantiskt och varmt porträtt av paret Pam & Tommy.

Det blir också en upprättelse för den här kvinnliga sexbomben som var så stor på 90-talet. Pamela Anderson blev skamligt behandlad av medier, av talkshowvärdar, av advokater, och av oss, alltså av varenda människa som tittade på videon.

Det här narrativet ligger väldigt mycket i tiden just nu. Tänk bara på fallna kvinnor som Britney Spears, Spice Girls, Monica Lewinsky. Man ska förakta det hedonistiska 90-talet och man ska poängtera och gärna stryka under med svart tuschpenna hur dåligt, sexisistiskt och misogynt kända kvinnor har bemötts. Det här var decenniet då slut-shamingen verkligen gick hela vägen och blev ett viralt fenomen.

“ Hur känns det att bli utsatt för sådan exponering?”

TV-serien Pam & Tommy inleds med en scen från år 1996. Pamela Anderson var gäst i The Tonight Show som då leddes av talkshow-värden Jay Leno. Hon trodde att hon skulle vara med för att marknadsföra sin nya film Barb Wire. Men Jay Leno (här spelad av Adam Ray) var helt och hållet koncentrerad på en annan film, nämligen Stolen Honeymoon, alltså den läckta privata sexvideon.

Bildtext Pamela Anderson spelade huvurollen i den floppande filmen Barb Wire år 1996. Bild: ullstein bild - United Archives/ All Over Press

I videoklippet i tv-serien skrattar Pamela Anderson till. Och så pratar hon med en tillgjord sockersöt röst samtidigt som hon tvinnar en av sina lockar kring sitt finger. “Vilken video Jay?” Och Jay Leno lutar sig närmare henne, lite för nära så det blir obekvämt och så frågar han henne: “ Hur känns det att bli utsatt för sådan exponering?”

Vad han gör här är att han förminskar och förlöjligar kvinnorna. Läckte man en sexvideo var det enligt den logik som rådde på mediefältet under 90-talet, ett säkert tecken på att de här unga kvinnorna hade perversa och desperata behov av att vilja bli kändisar. De gjorde vad som helst för att bli kända ansåg man.

Paris Hilton och Kim Kardashian följer samma spår

Och sex år senare kan man applicera narrativet på Paris Hilton. Och ytterligare tre år senare på Kim Kardashian. Och efter det på alla andra kvinnor som dök upp i en läckt sexvideo. Men just under den där lilla korta stunden i Jay Lenos soffa skrevs historia, för fram till den stunden hade ingen varit särskilt intresserad av folks privata sexvideon.

Så kallad hämnd-porr som vi kallar det i dag, hade uppenbarat sig från sin allra fulaste sida.

För några år sedan kom dokumentären Den sanna historien om Paris Hilton (2020) och där finns en scen där den manliga programledaren David Letterman helt öppet skuldbelägger Paris Hilton och förlöjligar henne. Paris Hilton blev känd genom en sexvideo som spriddes mot hennes vilja. Det var hennes ex-pojkvän Rick Salomon som låg bakom spridningen av deras privata sexvideo som döptes till 1 night in Paris (2004). Hämnd-porr skulle vi kalla det idag.

Kim Kardashian var Paris Hiltons bästa vän på 1990-talet. Hon var inte tillnärmelsevis så känd som hon är idag. Hon fungerade mer som en assistent till Paris Hilton som ibland fick hålla i Hiltons väska i tv-realityn The Simple Life (2003-2007). Folk kände eventuellt till att hennes pappa försvarade O.J Simpson. Men i och med hennes läckta privata sexvideo, Kim Kardashian Superstar (2007) med exet Ray J blev hon världskändis och Vivid Entertainment som köpte videon av en tillsvidare okänd tredje part, menar att det var deras största kassako genom tiderna.

Bildtext I dag är Kim Kardashian (i mitten) en av världens kändaste människor. Hon blev känd efter att en sexvideo med henne läckte ut på internet. Bild: EPA-EFE

Det gick och går fortfarande envisa rykten om att Kim Kardashians sexvideo var en mycket kalkylerad och övervägd aktion för att marknadsföra hennes egen tv-reality show Keeping Up with the Kardashians (2007-2021) som var på intågande.

“Pam & Tommys sexvideo är unik”

– Den läckta sexvideon med Pam & Tommy är unik och ingen annan kan jämföra sig med den, säger festfixaren Kevin Blatt till Washington Post i en färsk intervju, och den här mannen lär ska veta vad han talar om, det var han som lanserade Hiltons sexvideo.

Han fortsätter:

– Videon har överlevt alla olika inkarnationer av teknologin men fortfarande pratar vi om den ännu i dag.

Ingen av de riktiga huvudrollsinnehavarana i det verkliga dramat kring den stulna sexvideon har givit sitt medgivande till att serien Pam & Tommy skulle göras.

Källor: Rolling Stone, The Washington Post, Esquire, Evening Standard