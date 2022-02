Som ett ligalag mot ett mestislag – Kanada i OS-guldform bjöd bleka Damlejon på en lektion i målskytte: "Det är pinsamt"

När regerande världsmästarna står för motståndet gäller det att vara vaken genast från början, annars går det illa. 11–1 till Kanada i gruppspelet visar med all tänkbar tydlighet att klyftan mellan Kanada och Damlejonen har blivit stor som Grand Canyon.

Om Finland bjöd på en hyfsad förstaperiod mot regerande OS-mästarna USA, så kan man minsann inte säga detsamma om gruppspelsmatchen mot regerande världsmästarna Kanada.

Genast i den andra minuten bjöd Kanada på en brutal väckning. 21-åriga OS-debutanten Sarah Fillier tvekade inte en sekund då hon fick pucken, utan placerar trissan i kassen. Otroligt snyggt jobbat, det måste medges.

Fillier, lagkapten i Princetown University i NCAA, gjorde sin stortävlingsdebut i VM i höstas och är verkligen en spelare som det gäller att hålla ögonen på. Åker skridsko och skjuter på ett sätt som gör henne målfarlig i samtliga lägen.

Finland hade uppenbara svårigheter att ta sig ur egen zon under de första fem minuterna av matchen och det blev inte bättre av att Sanni Rantala tog en utvisning för otillåten tackling.

Men om det är någonting som fungerar bra, så är det Damlejonens boxplay. Det såg vi redan i VM. Kanada pressade på men Finland höll motståndarna på hyfsat avstånd. Finlands Meeri Räisänen som gjorde sin första match från start i OS, räddade det som behövdes.

Bildtext Meeri Räisänen startade matchen för Finland. Bild: Lehtikuva

Och om Räisänen ibland var ute och seglade så fanns det någon annan som ryckte in.

Som till exempel när Brianne Jenner tog sig genom det finländska försvaret och sköt rakt på Räisänen. Pucken träffade benskydden och studsade rakt upp i luften. Men då är Viivi Vainikka, som nu har fått ansluta till truppen (hon testade positivt för corona strax före OS), rycker in som assisterande målvakt och boxar pucken i säkerhet i hörnet. Vilken parad!

Tuominen öppnar målkontot med sitt varumärke

I den nionde minuten tog Kanadas Blair Turnbull en utvisning för hooking när Sanni Rantala höll på att sig igenom och Finland fick testa poweplay mot Kanada. Men Damlejonen utnyttjade inte läget, Jenni Hiirikoski står för ett bra skott mot mål, men annars rätt svagt powerplay av Damlejonen.

I stället är det Sarah Nurse som nätar 2–0 till Kanada tre minuter senare.

Efter att Damlejonen suttit på bakbänken med säkerhetsbältet fastspänt i så gott som hela öppningsperioden, skedde en klar vändning under de avslutande minuterna.

I den nittonde minuten lyckades Minnamari Tuominen överlista en kall Ann-Renee Desbiens med ett skott från blålinjen rakt upp i krysset, ett väldigt typiskt skott ja rentav något av hennes varumärke och det stod 2–1 på tavlan.

I öppningsperioden levererar Finland 8 skott på mål, Kanada 17.

Kanada skrämmande effektivt

Den andra perioden är väntat svår för Damlejonen, så har det varit sedan hemma-VM 2019. Kanada låter sig inte skrämmas av Finlands öppningsmål, utan visar med all tänkbar tydlighet vilken klasskillnad det är mellan lagen.

– Första perioden var bra sedan tappade vi allt, säger Ronja Savolainen till Yle Sporten.

Väckarklockan Sarah Fillier var på hugget igen och satte 3–1 till Kanada då man spelat dryga två minuter av den andra perioden.

Åtta minuter senare var det Sarah Nurses tur att pricka rätt för andra gången i matchen. Natalie Spooner spelade pucken bakåt till Nurse som anländer i den andra vågen, 4–1 till Kanada.

Bild: George Walker IV-USA TODAY Sport/AOP

Sedan fortsatter Kanada att ösa in mål. Det blev 5–1, 6–1 och 7–1 i den andra perioden.

5–1-målet slank lite bedrövligt in via Räisänens plockhandske.

– Det är ett skott som Meeri Räisäinen ska ta, och ett skott som hon tar nio gånger av tio. Hon missar pucken då hon försöker plocka upp den med plockhandsken, säger Mattias Simonsen i Yle X3M:s sändning.

6–1-målet styrdes in via Sanni Vanhanens skridsko och 7–1-målet slinker in via Hiirikoski.

Bara att kolla på skottstatistiken igen. Finland 6 skott på mål, Kanada 18.

Keisala ryckte in – men hon fick också ge sig

Finland bytte målvakt till den sista perioden. Meeri Räisänen fick stiga åt sidan och Anni Keisala ryckte in för att rädda det som räddas kan.

Men knappt halvvägs in i den tredje perioden överlistade Jamie Lee Rattray hela det finländska försvaret och placerar trissan i krysset. En minut senare räddas Damlejonen av stolpen – lite tur har de i alla fall när det annars ser rätt segt ut på isen.

I den 54:e spelminuten lämnades Sarah Nurse obevakad, och hon bara tackade och tog emot. 9–1 till Kanada och hattrick för Nurse. Finland checkar ut.

Efter det blir det både 10–1 och 11–1 och krossen är ett faktum. Man kan bara hoppas att det här var OS-turneringens sämsta prestation.

– Jag vill be om ursäkt till alla som tittat. Så här ska vi inte spela. Det kändes som att vi inte var vakna och det är pinsamt.

– När man har Lejontröjan på sig ska man aldrig ge upp, vi kan så mycket bättre och tyvärr kan vi inte visa det idag, säger Savolainen.

Finland och Kanada möttes tre gånger i november i fjol. Kanada vann också då samtliga matcher, men så här fula siffror har vi inte sett på länge.

På måndag möter Finland Schweiz i gruppspelet.

Texten uppdateras...