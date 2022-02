Kolumn: Var det där en lätt jetlaggad Johaug? Jösses, då är det redan kört för resten – trots att Niskanen tände medaljhoppet

Två veckor i en kinesisk frysbox? Spelar ingen roll då Therese Johaug sätter tänderna i snö, bana och motstånd. Världens bästa är bäst – och nästa gång hon ska tävla lär hon dessutom vara piggare.

Mörkret hade redan börjat lägga sig över skidstadion här i norra Kina, konturerna av halvmånen var tydliga från en klar himmel. Och efter en timme av intervjuer stod Therese Johaug och fingrade på sin stora, varma vantar.

De behövs, kan jag meddela.

När vi snällt väntade på världens skiddrottning skickade jag några mess. Fingrarna dansade över skärmen som istappar. Bredvid mig stod Expressens utsända med frost i ögonbrynen och skämtade om att allt här fryser på nolltid.

Det här kommer att bli en vandring genom Arktis, två veckor i frysboxen. Efter femton frusna skiathlon-kilometer talar också mycket för att det blir en Therese Johaug-show, fjolårs-VM all over again.

En stund tidigare hade vi blivit bjudna på en uppvisning, en defilering, ett definitivt diplom för en norsk superkvinne.

Johaug skrattade och grät, skämtade och log. Johaug var framför allt hänsynslös i spåret. Det var ren och skär utklassning när världens bästa nådde hela vägen till alla drömmar som hon fortfarande hade kvar att besanna.

Lekte med Bjørgen

För tolv år sedan hade Johaug en av sina trassligaste säsonger när OS gick i Vancouver, för åtta år sedan hanterade hon ett dödsfall samtidigt som Sotji-OS pågick, för fyra år sedan hade hon portförbud.

Då påstods det att Johaug – före OS i Sydkorea, under slutfasen av sin dopningsavstängning – hade lekt med Marit Bjørgen i en hemlig testtävling på hög höjd i Seiser Alm.

Johaugs eftermäle har stötts och blötts till förbannelse, men det rådde ingen tvekan om att den där 2018-våren bara var startskottet för marschen mot den här punkten.

Fyra år senare är det Johaug som får vara bäst, som får gräva guld i rampljuset då alla de här led-laddade strålkastarna tänder upp skidstadion i Kina.

Och även om den olympiska mästaren skämtade om att den senarelagda ankomsten till Kina kanske var en fördel är det svårt att tro på det. Norges sena anpassning till kinesisk tid skulle ju vara en fördel för Frida, Krista, Kerttu & Co i dag.

Nu? Jösses. Om vi såg en lätt jetlaggad Johaug i skiathlonen, då känns loppet kört för resten redan nu om vi låter blicken vandra vidare i tävlingsprogrammet.

Svenskt magplask – finsk medaljvittring

Bakom Johaug, då?

Två överlyckliga medaljörer till och ett svenskt magplask. Karlsson hade kallt, Andersson var förbannad, Kalla är på karriärens upplopp och hela svenska vallateamet sover dåligt i natt.

Finland? Hoppet är tänt, lampskenet är förstås riktat mot den klassiska milen på torsdag.

Kerttu Niskanen var nere i en ravin och vände, men har kommit tillbaka efter benbrottet som stoppade VM-resan för ett år sedan och ser ju ut som en solklar medaljkandidat på torsdag.

Hög höjd, stark form och klassisk åkning är bingo för Niskanen.

Det är dags att skruva upp medaljförväntningarna, dags att ladda för ett pärlband av höjdpunkter vid skidstadion.

Det allra mesta talar ändå för att det blir en norska för mycket att brotta ner.