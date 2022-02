Sveriges skridskofantom snacksalig efter sitt superba slutvarv: "Utan känslor är livet inte värt något"

Han var en av OS största förhandsfavoriter. Och han lyckades ta en av spelens mest dramatiska segrar. Pekings mest pratglada vinnare var han definitivt, den svenske skridskokungen Nils van der Poel.

Undertecknad har haft turen att se en hel del olympiska medaljörer genom åren. Men jag har aldrig tidigare sett någon som pratat så mycket efter sin medalj.

En olympisk vinnare får ta itu med en till synes oändlig rad med intervjuer, alla sändande tv-bolag har rätt att få sina 90 sekunder. För den svenske skridskofantomen Nils van der Poel räckte den tiden ingenstans.

Efter segern på 5000 meter i skridskoovalen i Peking drog varje intervju med den snacksaliga svensken ut på tiden. Det dröjde länge innan han till slut kom fram till den svenska mediehopen.

– Om jag fått välja var det så här jag ville vinna. Att vinna med fem sekunder, det är fett det också, men att känna "nu vinner jag, men bara om jag gör det här riktigt bra", det är det allra skönaste, förklarar van der Poel.

Omänskligt sista varv

Ett par timmar tidigare han hade trollbundit idrotts-Sverige under ett sällsynt dramatiskt lopp. Guldet skulle tas enkelt, var det meningen. Men när Nils van der Poel till slut gick ut i det sista paret blev det i stället en desperat jakt på holländska rivalen Patrick Roests tider.

Vid första mellantiden var den blågula storfavoriten 17:e. Sedan 13:e. De följande placeringarna på resultatskärmen i det ståtliga nybygget var 8:a, 7:a och 5:a. Trenden på uppåtgående.

Men mellan 2000 och 4000 meter plockade van der Poel inga placeringar längre. Det krävdes en helt otrolig sista kilometer, med ett alldeles vansinnigt slutvarv, ett varv som han inledde med en hel sekund att ta in på Roest.

För mycket? Allt annat.

– Jag blev väldigt glad när jag såg sista skylten. Jag tänkte "så här kommer det att kännas när jag tar OS-guld, så här kommer upploppet att vara", berättar van der Poel om det sista varvet.

Gjorde som idolen Bolt

Glädjen vid målgång var påtaglig. 25-åringen visste inte riktigt vad han skulle ta sig till. "Om du inte har känslor är livet inte värt något", som han senare uttryckte saken för pressen.

Så han norpade åt sig en kamera från en välplacerad svensk tidningsfotograf och åkte runt på isen och tog lite bilder, "jag tror Usain Bolt har varit en lite för stor idol för mig", förklarade han efteråt.

Bildtext Nils van der Poel roade sig med fotografering minuterna genast efter OS-guldet. Bild: Valery Sharifulin/TASS/All Over

Så småningom blev det dags för prisceremoni och i ögonen på superåkaren kunde tårar skymtas.

– Ja för fan, jag grät lite grann. Det var väldigt mycket minnen kom upp. Jag såg hela min karriär som en film, och den här delen slutade lyckligt och det ger ju hela filmen en helt annan glans, förklarar van der Poel för de svenska medierna.

– Särskilt kom jag ihåg de långa träningspassen när jag var liten, när jag lärde mig vad uthållighetsidrott är. Och det är speciellt att jag blivit bäst i världen, för jag hade så svårt med just den biten.

Efter prisutdelningen började gratulationerna strömma in. Och precis som för svenske freestylemästaren Walter Wallberg i går kom ett av de första samtalen från statsminister Magdalena Andersson. Uppenbarligen på "first name basis" med Sveriges andra guldmedaljör i vinter-OS i Peking.

– Magdalena ringde faktiskt. Hon sa att hon hade varit och ute och åkt skridsko i dag, och det var ju kul. Men jag glömde fråga om hon också åkte puckelpist i går, säger van der Poel och flinar.

Rötter i bandy och Holland

Nils van der Poel har på senare år blivit ett fenomen i Sverige med ett hyllat sommarprat och mängder av tidningsomslag. Nu håller han på att bli det också i resten av vintersportvärlden. Många journalister från jordens alla hörn ville höra historien om den svenska skridskostjärnan med det holländska efternamnet.

– Min farfar kom till Sverige från Nederländerna på 50-talet. När jag var liten spelade jag bandy, en svensk version av ishockey, och min pappa som tycker om att prata började prata med tränaren för skidskoklubben som hade passet efteråt.

– Tränaren sa att om jag har holländska gener borde jag testa på grenen. Jag frågade "får jag vara oftare på skridskoplanen då" och svaret blev ja. Därför blev det den här grenen.

För de som följt svenska medier är van der Poels väg till världstoppen bekant, men för många andra nyfikna berättade den snacksaliga svensken mångordigt och ivrigt om hans ovanliga framgångsrecept.

– 20 ultramaraton, 1000 skydives, en tid i armen, mycket snowboardande ... Men jag är mycket glad att jag gjort det den vägen. Jag fick erfarenheter som andra idrottare inte har, som gör att jag också hade kunnat hantera att bli tvåa i dag.

Bildtext Nils van der Poel visade känslor också på prispallen. Bild: Valery Sharifulin/TASS/All Over

Nu blev han inte tvåa utan etta. Orsaken sticker han inte under stol med. Träning. Vansinnigt mycket och osannolikt hård träning.

– För att kunna träna så mycket som krävs måste du jobba på motivationen. Det är som att få ett förhållande att fungera, det måste jobbas på. Det var misstaget jag gjorde när jag var yngre, jag trodde att jag alltid skulle vara motiverad, säger van der Poel.

Nytt guld på 10 000?

Bäst av allt för svensk del: Det här är bara början för van der Poel i Peking. Han är ännu större förhandsfavorit på 10 000 meter senare under OS. Efter segern på den halva distansen finns det inget som kan stoppa honom på milen.

– Det är absolut min känsla. Sen är jag medveten om att jag kan ha fel, men det är känslan, säger van der Poel själv.

Före den tävlingen gäller det att vila ut, fira med kaka och ladda om. Fast allra först gäller det att sluta prata.

– Jag har gjort media i en timme. Nu behöver jag gå vidare i livet, säger Nils van der Poel till den svenska presshopen och traskar iväg, nästan lite motvilligt.

Rakt in i en hög med holländska journalister. Som snabbt får höra långa initierade utläggningar om säsongsupplägget, nederländska rivaler och framtidsutsikter.

Sedan framåt till nästa intervjumikrofon, och så småningom, efter en halv evighet, vidare till den officiella presskonferensen.

Munnen gick såklart i ett där också.