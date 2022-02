Ryssland, börsoro, inflationen, coronaläget – Facebook störtar och Nokia stiger i det nya världsläget

Trots kriser av varierande slag verkar finländska bolag lunka på i jämn takt och dela ut pengar till sina ägare. I USA är det svajigt inom den hajpade teknologisektorn.

Den här veckan berättar 40 företag om sina resultat, bland dem oljebolaget Neste, finansbolaget Sampo och Nokian Renkaat som tillverkar bildäck.

Förra veckans resultat var i överlag goda. Den här veckan väntas bli lika positiv. Också framtidsutsikterna som företagen målar upp är rosenröda, vilket kan förvåna med tanke på hotbilder som inflationstrycket, krigsstämningarna och de stora kasten på börsen.

Ryssland – beroendet har minskat

Enligt Sauli Vilén på analysbolaget Inderes har det spända läget mellan Ryssland och Ukraina inte särskilt stor effekt på våra bolag.

- Vi har gjort oss allt mindre Rysslandsberoende, säger han.

För 20 år sedan såg det annorlunda ut. Många av våra storbolag hade åkt till Ryssland för att erövra marknaden. Det visade sig vara svårt och nu är det få bolag som är beroende av den ryska marknaden.

Bildtext Timo Rothovius är ordförande för Aktiespararna i Finland. Bild: Yle MOT

Timo Rothovius på Aktiespararna i Finland lyfter ändå upp finländska energibolaget Fortum. För Fortum innebär den ryska marknaden en risk.

- Risken är förstås helt beroende av hur konflikten i Ukraina utvecklas, konstaterar Rothovius.

Trots att våra bolag inte i hög grad är beroende av Ryssland har vår geografi en betydelse.

- En effekt som de geopolitiska spänningarna har är att utländska investeringar kan dras bort från börsen i Helsingfors, analyserar Sauli Vilén.

Coronarestriktionerna - vem vinner?

En fråga som många placerare ställer sig just nu är, om vi kommer att se effekterna av att pandemirestriktionerna upphävs på många håll?

Bolag som streamningsplatformen Netflix har vunnit på att vi stannat hemma i TV-soffan medan flygbolagens kurs störtat (ursäkta ordvalet). Men också Kesko, med både mat- och järnhandel, har gjort rekordresultat under pandemin tack vare vår iver att inreda och reparera hemma och på stugan.

Näthandeln har ökat och vi har köpt mera varor än tjänster. Restaurang- och hotelltjänster är det mest uppenbara exemplet på förlorarna.

- Man börjar se att restriktionerna är på väg att lättas upp, bland annat inom flygtrafiken, konstaterar Timo Rothovius.

Turismen ökar, men än så länge har inte affärsresandet ökat i samma takt, enligt Rothovius.

Vilén vill först se hur mycket av den livsstil vi haft under pandemin som lever vidare, innan han kan analysera effekten på företagen.

- Hur många minskar på sitt resande och satsar på stugan i stället?

Bildtext Sauli Vilén är chefsanalytiker på Inderes Bild: Rami Moilanen / Yle

Vem får vinsterna?

En del av vinsterna som företagen nu gör, delas ut till aktieägarna.

Nordea väntas dela ut 69 cent per aktie. Det finns de som äger Nordeaaktier bara för att banken brukar vara frikostig i sin utdelning. I fjol 2021 var utdelningen 77 cent per aktie. Så om man äger 1000 aktier klirrar 690 euro in på kontot. Skatt måste man betala förstås, förr eller senare. Aktien kostar just nu cirka 10 euro.

Nordeas utdelning är generös jämfört med till exempel Nokias utdelning.

Det går bra för telekombolaget Nokia. Verkställande direktör Pekka Lundmark rapporterar att vinsten ökade klart från året tidigare och samtidigt meddelade han att en del av vinsten igen kommer att delas ut till aktieägarna. Nokia har haft ett par svåra år och tagit paus med utdelningarna. Utdelningen blir 8 cent per aktie och aktien kostar cirka fem euro.

Företagens vinst berättar en historia

Man kan också se företagens kondition som ett mått på hur samhället mår. Tack vare välmående företag föds nya arbetsplatser. Och arbetande finländare betalar skatt, vilket finansierar sjukvården och vägbyggen. Just nu meddelar flera av bolagen att deras investeringar ökar, vilket ger arbetsplatser.

Men finländska företagsresultat berättar inte bara om Finland. Hisstillverkaren Kones resultat berättar om hur byggmarknaden utvecklas i Kina, ur Fiskars resultat kan man utläsa hur mycket de amerikanska konsumenterna har råd att lägga på trädgårdsverktyg och Nokias resultat vittnar om hur 5G nätet byggs ut i hela världen.

Bildtext Nokia delade ut pengar till aktieägarna för första gången på länge. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Nordea vs. Apple

Det är också intressant att inse hur små våra storbolag egentligen är. Datajätten Apple presenterade igen ett astronomiskt resultat. Bara under det sista kvartalet år 2021 gjorde bolaget en vinst på 124 miljarder dollar.

Apple är värt lika mycket som 62 Nordea-banker. Att äga en Appleaktie har varit en lönsam resa. Värdet på aktien har gått upp med 5 500 procent sedan 2007.

Bildtext Apples aktie har ökat i värde med 5 500 procent på 15 år, bland annat tack vare bolagets telefoner. Bild: Antti Eintola / Yle

Goda resultat betyder i och för sig inte alltid att aktiens kurs stiger.

Netflix kurs rasade med 20 procent trots gott resultat, om man mäter det i pengar. Men antalet nya kunder, prenumeranter var mindre än väntat och marknaden straffade bolaget. Efter raset steg aktien visserligen igen. Sågandet är ett exempel på börsoron, som de flesta bedömare tror att ska fortgå.

Facebook, som har bytt namn till Meta, gjorde också en enorm vinst, om man mäter den i pengar, men rapporterade samtidigt om minskade användarmängder - för första gången i bolagets historia. Aktiens pris störtdök med cirka 25 procent, vilket innebar en värdeminskning på över 200 miljarder dollar.

Bildtext Facbook tappar användare för första gången någonsin, och det syns genast i aktiens värde. Bild: Omar Marques / Getty Images

Alphabet (Google), Amazon, Microsoft och Snap (Snapchat) vände däremot kraftigt uppåt efter sina rapporter. Wall Street har ingen klar riktning, varken uppåt eller nedåt just nu.

- Inflationen och centralbankernas beslut är viktiga på aktiemarknaden just nu, säger Timo Rothovius.

Börsoron kommer att fortsätta, krisen i Ukraina väntar på en lösning och samtidigt håller coronarestriktionerna på att hävas på många håll i världen. Efter två år av undantagstillstånd kan det ha en avgörande betydelse för vår konsumtion.

- Vilken är den värld vi går in i nu? frågar sig Sauli Vilén. En skiftning från konsumtion av varor till tjänster är att vänta, men hur stor den skiftningen är, vet ännu ingen, säger han.