Olof Hoverfält kartlade hela sin garderob i en excel-tabell: "Vi tror vi har använt kläderna mycket mer än vi har"

Med tanke på att alla behöver kläder är det märkligt att vi har så dålig koll på hur vi använder dem. Vi styrs av konsumtionsnormer och det pågår forskning kring hur de kunde förändras.

Klädindustrin har satsat på att få oss att glömma både varifrån kläderna kommer och vart de tar vägen efter att vi använt dem. Men det förvånande är att vi också tycks glömma dem medan de finns i vår garderob.

Kläder kostar pengar och tar plats i våra skåp, så vad gör vi med den här resursen?

Olof Hoverfält ville ta reda på hur han använder sina kläder och beslöt sig för att sätta in hela sin garderob i en exceltabell och följa upp användningen. Hoverfält jobbar som konsult inom strategi och business design så datauppföljning var bekant för honom.

Alltsedan första januari 2018 har han varje dag antecknat vilka kläder han använder. Resultatet förvånade honom allt mer ju mera information han fick.

– Det tar tid att se mönster. Det jag märkte var att vi verkligen tror att vi använt kläderna mycket mer än vi har.

Bildtext Olof Hoverfält har gjort rörliga grafer över sitt sätt att använda kläder. Bild: Sabrina Bqain

Så vad kostar skjortan egentligen - per användning?

Han ville räkna ut den verkliga kostnaden för kläderna - vad de kostar per användning. Inte bara hur länge de håller utan vad det kostar att ha kläder i drift. Om man köper en 100 euros skjorta och använder den 200 gånger så kostar den 50 cent per användning, men om man köper en skjorta för 40 euro och använder den bara 40 gånger har den kostat en euro per gång. Frågan är då vilkendera skjorta som egentligen är dyrare?

Det här ville Hoverfält få fram fakta på, och det tog tid. Efter ett halvår började han få fram statistik och blev väldigt förvånad över hur fel han haft.

– Jag trodde att jag använt skjortor 120 gånger, men egentligen hade jag använt dem bara 38 eller 40 gånger.

Man har fokuserat mycket på försörjningskedjan, vi vet ganska bra hur mycket koldioxid, kemikalier och vatten det har gått åt att producera ett plagg och så vet vi hur effektivt vi kan återanvända dem. Men vi har väldigt liten insikt i hur de faktiskt används. ― Olof Hoverfält

Olof Hoverfält bloggade om sina upptäckter första gången för ungefär ett år sen och det fick stor uppmärksamhet. Olofs verktyg är öppet för alla https://hoverfalt.github.io/ och numera är det många som använder sig av det system som Hoverfält vidareutvecklat. För alla är mönstret detsamma. De har trott att de använder sina kläder mycket mera än de gjort.

– Modebranschen har ett hållbarhetsproblem. Man har fokuserat mycket på försörjningskedjan, vi vet ganska bra hur mycket koldioxid, kemikalier och vatten det har gått åt att producera ett plagg och så vet vi hur effektivt vi kan återanvända dem. Men vi har väldigt lite insikt i hur de faktiskt används. Jag tror att det är därför min uppföljning har fått så mycket uppmärksamhet.

Bildtext Mycket forskning pågår kring hur klädbranschen ska bli hållbarare.

Verklig hållbarhet för kläder är att de används mycket. Om vi kan få fram hur kläder verkligen används skulle det ha stor betydelse för delningsekonomi och second-hand verksamhet.

Men vad märkte Olof Hoverfält i sin egen konsumtion? Jo att hans dyrare kragskjortor som han använder på jobbet och som kostat 120-150 euro inte håller längre än hans billigare skjortor. I pris per användning kan en billigare skjorta kosta 50 cent per gång medan hans jobbskjortor stannar på ett pris på 3 euro och 50 cent per gång.

Bildtext Smakar det så kostar det. Men favoritskjortor är sköna att använda. Bild: Sabrina Bqain

– Ok då vet jag vad de på riktigt kostar, men jag tycker om dem och gillar hur de ser ut och hur jag känner mig i dem. Det jag fått reda på är det subjektiva värde jag tillskriver dem. Jag skulle kunna spara in till gratis luncher om jag gick omkring i billigare skjortor. Men det vill jag inte göra. Och nu gör jag i alla fall ett medvetet val.

Utmaningen är att hitta de plagg som blir favoriter

Kanske den japanska minimalisten Mari Kondo faktiskt har rätt i att våra kläder borde ge oss en “spark of joy”, en gnista av glädje. Men det betyder inte att vi ska tömma våra skåp bara för att fylla dem med nya kläder, som efter en tid inte längre gnistrar till för oss.

Utmaningen är att hitta de plagg som blir favoriter. Målet är ju att vi ska ha en garderob med bara favoritplagg.

Modets klimatpåverkan Klädindustrin står för ungefär tio procent av världens utsläpp av koldioxid, mer än flyget och sjöfarten tillsammans, enligt FN:s handelsorgan Unctad.

Ungefär en femtedel av klädernas klimatpåverkan uppstår vid transport och tvätt, resten under produktionen. Det handlar såväl om sättet bomullen odlas på som textilfabrikernas energiförsörjning.

Att köpa ekologisk bomull hjälper inte om energin för tillverkningen kommer från kolkraft. Förutom koldioxidutsläppen förbrukar textiltillverkning också stora mängder vatten och kemikalier.

Klädernas påverkan på klimatet beror främst på den stora konsumtionen och att de är svåra att återvinna. Genom att äga färre plagg som används oftare skulle en stor del av klimatpåverkan försvinna. Och om fler plagg som inte används hamnade på andrahandsmarknaden skulle koldioxidvinsten bli ännu större.

Så hur ska vi få det? Här är Olof Hoverfälts tips:

– Undvik att köpa det som känns härligt i stunden. Köp bara sådant som du behöver och tycker om. För om du bara behöver det, men inte tycker om det, då kommer du inte att använda det. Om du tycker om det men inte behöver det kommer du att fylla ut garderoben och då kommer varje plagg som du tycker om inte att få så mycket användning.

Dyrt är inte nödvändigtvis bättre

Om man vill vara kostnadsmedveten är den största skillnaden man kan göra att se till att använda kläderna, inte att köpa billigare. Det vill säga det är mycket fiffigare att köpa sådant man faktiskt använder och använda det än att köpa saker på rea. Reakläder kan vara lite billigare, men det som verkligen gör kläder prisvärda är att man använder dem.

Det är inte så lätt att hitta sin stil. Men om man vill prova på olika stilar så kan man hyra kläder. Till exempel finns tjänster där företag köper second hand kläder, kuraterar dem och skickar några plagg per månad till sina kunder som de sedan kan köpa eller returnera. Alternativt kan kunden för en viss tid få tillgång till en större mängd kläder med rätt att låna ut ett visst antal plagg per gång.

Om man köpt något som inte känns bra är det bara att sälja det eller donera det. Det finns alternativ till att slänga. Och vill man undvika misstag i framtiden kan man gå till en stilguide eller göra en färganalys för att hitta de färger man passar bäst i.

En förändring kommer från från gräsrötterna

Forskning pågår för att förändra klädindustrin. Science Park Borås i Sverige är en innovationsmiljö som handlar om samhällsförändring genom nya produkter och tjänster och samverkan mellan företag. Där man tagit hjälp av unga konsumenter för utveckla de metoder som förnyar deras sätt att klä sig utan att de köper nya kläder.

– Vi måste dels aktivera garderoben, men också täppa till nytillverkningen, säger projektledare Andreas Zethraeus.

Bildtext Projektledare Andreas Zethraeus vill minska nytillverkning av kläder och bidra till en förändring i vår konsumtion.

Projektet F/Act Movement vill inspirera till mer hållbar och medveten konsumtion. Målet är att förändra kulturer och normer kring klädindustri och produktion. Men det är också ett sätt att uppmuntra företagen att bemöta framtidens konsument som kanske vill köpa mera second-hand, behålla plaggen längre och kanske få hjälp att kunna använda det de har på ett bättre sätt eller få tjänster för att uppdatera plaggen.

Till projektet hör så kallade ambassadörer F/activister som fått delta i workshops och föreläsningar som fokuserar på hållbart mode. Tanken är att inte köpa nya kläder utan att testa ett nytt sorts beteende. Deltagarna har lärt sig att sy om sina kläder och att hitta kanaler att byta kläder.

– Där har vi nått ut till en större massa individer och användare via ambassadörernas följare. Det är ett sätt att förstå vad som krävs för att en ny typ av tjänst ska vara attraktiv att välja. Det ger insikter och tips för företag, säger Zethtraeus.

Vi borde återanvända polyesterfibrer för nya kläder av polyester. I dag återanvänds polyester från pet-flaskor. ― Andreas Zethraeus

Marknaden för second-hand kläder växer i Sverige idag. Folk har olika drivkraft för att använda second-hand. Det beror på värderingar och identitet. Vissa kanske gör det som statusmarkör, skapar sin stil med begagnade kläder, medan andra handlar second-hand som en protest, för att de vill skala ned sin konsumtion. Företag behöver ta det här i beaktande.

Bildtext Grupper av unga klädaktivister som diskuterar sin klädanvändning.

– Det gäller att lära sig att med enkla medel uppgradera sin garderob så att den känns fräsch genom att sy om något, eller byta färg på det. För mera avancerade tjänster kunde företag kliva in och erbjuda tjänster och ta betalt för det.

Kläder som bryts ned efter användning

Begreppet snabbmode kan i framtiden får en helt annan innebörd. Zethraeus beskriver en framtid där plagg kan tillverkas av cellulosa och användas för ett specifikt ändamål för att sedan brytas ned och bli biogas. Man kan tänka sig ett maratonlopp med 2000 deltagartröjor som håller i en vecka eller 48 timmar innan de blir för spröda. Det här skulle minska både materialåtgång och avfall.

– Vi hade ett projekt som handlade om talande kläder, det vill säga att kläderna kan interagera med oss exempelvis genom vår mobiltelefon, skicka ett sms när de märker att de inte har använts på sex månader för att fråga; vill du att jag ska autogenerera en försäljningsannons? Det här som en sorts påminnelse och styrning som gör att vi till slut har en mer genomtänkt garderob.

De plagg som kommer i omlopp från garderober måste ersätta tillverkningen av nya plagg för att det ska vara någon ekologisk nytta. Det borde bli mer lönsamt att återanvända och mer kostsamt att använda jungfruliga material.

“Det finns mycket dödkött i affärsmodellerna som skulle kunna göras smartare.”

Klädmarknaden i framtiden kunde kanske bli mer efterfrågestyrd istället för att som idag massproduceras med små marginaler så att man behöver sälja 50 000 av varje exemplar för att det ska gå ihop, men som gör att man sedan har en överproduktion som behöver reas ut.

– En sådan modell skulle tillåta högre kostnader för plaggen, även om slutpriset inte behöver vara lika mycket eftersom man då inte behöver ta höjd för rea eller en massa inkurant lager som ska skrivas av när modesäsongen är över. Det finns mycket dödkött i affärsmodellerna som skulle kunna göras smartare och då skulle högre kostnader för plaggen kunna bäras av det.

Bildtext F/act Movement utforskar hur våra klädvanor kunde ändras.

Det går åt cirka 120 miljoner ton råmaterial för våra textilier idag och efterfrågan förutspås öka till 150 miljoner ton inom ett decennium vilket har att göra med att fler globalt fått tillgång till en mer konsumerande livsstil.

– Polyester kommer att dominera länge ännu på grund av billig olja. Men vi borde återanvända polyesterfibrer för nya kläder av polyester. I dag återanvänds polyester från pet-flaskor.

Zethraeus förutspår att västvärlden står inför en omställning de närmsta fem åren där normen att hela tiden köpa nya saker för att hålla oss moderiktiga kanske kommer att försvinna till förmån för cirkulära tjänster.