Pub Old Town i Borgå demonstrerade mot restriktionerna genom att hålla öppet sent: "Vi har inga garantier för att vi får öppna normalt"

Pub Old Town i Borgå deltog i en demonstration under helgen där man medvetet bröt mot coronarestriktionerna genom att förlänga öppettiderna och alkoholutskänkningen. Puben kan nu bestraffas med avbrott i serveringstillståndet.

Nästan 70 restauranger, pubar och barer i hela landet deltog i kampanjen #avoinnanormaalisti - öppet som normalt.

I Borgå deltog Pub Old Town och restaurang One genom att under helgen hålla öppet till klockan 02.

– Vi hade öppet fredag och lördag, båda dagarna helt som normalt som om vi inte hade restriktioner. Jag var själv på plats på fredagen och alla kunder var jättenöjda, säger krögaren Petter Larsen.

Puben borde ha stängt klockan 18 och slutat med alkoholservering en timme tidigare. I samma lokaler finns även matrestaurangen One - Bar & Restaurant som får ha öppet till klockan 21. Också här ska alkohol sluta serveras en timme tidigare.

Bildtext Om allt går vägen får öl åter säljas utan begränsningar från mitten av februari. Arkivbild. Bild: Lehtikuva

One deltog inte officiellt i demonstrationen, men då matrestaurangen och puben är ett gemensamt företag ingick också den i aktionen.

Majoriteten av besökarna under veckoslutet var medvetna om att puben deltog i kampanjen.

– Responsen var positiv, alla var glada och tackade och höll med om att hela den här galenskapen med restriktioner, som inte längre ens stöds av någon statistisk och data, måste ta slut, säger Larsen.

Enligt Larsen och övriga demonstranter är regeringens linje inte heller längre förenlig med de rekommendationer som bland annat Institutet för hälsa och välfärd ger och därför borde regeringen inte dröja med sitt beslut om att häva begränsningarna.

Polisen kom på besök

Polisen besökte puben ett par gånger på lördag kväll för att se att allt stod rätt till och avlägsnade sig efter en förklaring till varför öppettiderna förlängts olovligt.

– De visste nog vad det handlade om redan innan de kom, men det uppstod inga desto större problem. Polisen har ju alltså plikt att kontrollera om Regionförvaltningsverket har skickat en begäran om att göra det och rapportera hur länge vi har haft öppet, säger Larsen.

Polisen har skickat sin rapport och Larsen har i sin tur på måndagen (7.2) fått en begäran från Regionförvaltningsverket att besvara de uppgifter som polisen har lämnat in.

– Där finns all information om restriktionerna och vad vi har brutit mot, men det kom nyss så jag har ännu inte hunnit skriva ett svar, säger Larsen.

Redan innan demonstrationen varnade Regionförvaltningsverket för att bryta mot restriktionerna och företaget riskerar nu ett avbrott i serveringstillståndet på sannolikt mellan en och fyra veckor.

– Jo, vi visste hela tiden att det finns en sådan risk. Det var ett helt medvetet beslut att ändå ta steget och genomföra demonstrationen, säger Larsen.

Demonstration för att väcka debatt

Larsen betonar att de inkomster företaget skulle få in under ett avbrott i serveringstillståndet är litet i förhållande till de förluster som restriktionerna förorsakar hela branschen, i synnerhet om de fortsätter under våren.

– Jag ser det som en viktigare sak att göra någonting, demonstrera och få synlighet, och få igång diskussion och debatt. Sätter de tillståndet på hyllan så ser vi sedan hur vi fortsätter, säger Larsen.

Bildtext Petter Larsen ser inte längre orsak till att begränsa resurauranger och barer. Arkivbild. Bild: Yle/ Stefan Paavola

Information om demonstrationen publicerades på en webbplats med möjlighet att anmäla sig för att också få bättre synlighet på olika plattformar.

Kampanjen ordnades av några aktiva inom branschen, men en samlad frustration över läget de senaste två åren har delats av många fler.

– En gemenskapskänsla har funnits hela tiden. Själv har jag inte varit i kontakt med den här personen som satte igång den här kampanjen. De som aktivt försökt få en ändring på det här visste att det blir press på regeringen när det började talas om demonstrationer och att de då måste säga något, säger Larsen.

Trots att den här manifestationen inföll samtidigt som Convoy Finland har de inget gemensamt förutom ett missnöje med regeringens coronarestriktioner.

Svårt att lita på regeringen

Nu finns ett löfte om att begränsningar för restauranger och barer börjar hävas den 14 februari, men Larsen är orolig för det plötsligt dyker upp ett skäl som ger orsak till förlängning ytterligare en gång.

– Innan demonstrationen visste vi att de kommer att göra det som de har gjort hela tiden i två års tid. Man börjar ge meddelanden om att de lyfter vissa restriktioner och man får ha öppet längre och längre under en tid, men det här har regeringen gjort hela tiden.

Larsen ser det här som ett ett politiskt spel där regeringen försöker vinna tid och ge hopp till alla företagare.

– Vi har inga garantier för att vi får öppna normalt och hålla öppet som normalt, utan en rädsla och osäkerhet att de när som helst kan stänga på till och med en dags varsel. ― Krögaren Petter Larsen

Samtidigt som regeringen lovar lättnader följer de med situationen i Danmark och kan plötsligt besluta att förlänga restriktionerna om läget i Danmark förvärras.

Danmark beslöt i januari att lyfta en del coronarestriktioner, främst inom kultur- och idrottslivet.

– Vi har inga garantier för att vi får öppna normalt och hålla öppet som normalt, utan en rädsla och osäkerhet att de när som helst kan stänga till och med med en dags varsel så som de gjorde då under julen, säger Larsen.

Larsen betonar att så längre beredskapslagen och lagen om smittsamma sjukdomar är formulerade i sina nuvarande former finns risken för oväntade restriktioner.

– Det tar inte slut förrän allting slopas, det vill säga att de har rätt att bestämma om restriktioner hur de vill på basis av de här lagarna. Vi vill verkligen få öppna normalt utan risker att man igen måste stänga på basis av en siffra om högre antal smittade eller en ny variant som kanske finns någonstans, det måste vi få bort, säger Petter Larsen.