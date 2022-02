Musikuppförande som ska pågå i 639 år bytte ton – kan du höra skillnaden?

Världens långsammaste musikuppförande tog ny ton under veckoslutet. Det var den 15:e gången tonen ändrade sedan 2001.

Orgelstycket Organ2/ASLSP (As Slow as Possible), komponerad av amerikanen John Cage, har ljudit i kyrkan St. Burchardi i tyska Halberstadt sedan 2001. Det senaste tonbytet skedde för 15 månader sedan. Nästa byte blir om två år.

I sin helhet är stycket 639 år långt, enligt tolkningen gjord av the John Cage Organ Foundation efter kompositörens död. Det var så lång tid som hade gått mellan att orgeln i Halberstadts domkyrka blev klar tills att projektet inleddes.

John Cage undvek att precisera exakt hur långsamt stycket skulle framföras. Premiäruppförandet år 1987 varade i 29 minuter.

Med det nuvarande tempot borde orgeln klämta fram styckets sista ton i september 2640. Men det tyska rundradiobolaget MDR rapporterar att projektet, som hållits igång med privata donationer, har ekonomiska bekymmer. För tillfället ser pengarna inte ut att räcka längre än i ungefär ett och ett halvt år till.