Rosa bandet-insamlingen slog rekord: Samlade in 4,9 miljoner euro

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet fick i år in 4,9 miljoner euro. Intäkterna används för att främja forskningen av olika cancertyper.

Största delen av intäkterna från insamlingen kommer från försäljningen av bröstnålar och andra kampanjprodukter med Rosa bandet. Man samlade också in över 1,1 miljoner euro i engångsdonationer under ett avsnitt av tv-programmet Tanssii tähtien kanssa.

Också Tongåvan i Yle Vega deltog i insamlingen i år.

"Wow – ett otroligt resultat! Tack till alla som deltog i insamlingen. Det visar bara att vi tar hand om varandra. Det är fint att se att människor bryr sig om varandra under dessa ovanliga tider", säger boxaren Eva Wahlström, som designat bröstnålarna och armbanden i år, i ett pressmeddelande.

Insamlingen Rosa bandet grundades år 2003, och har sedan 2020 omfattat inte bara bröstcancer, utan i stället alla former av cancerforskning. I år var temat för insamlingen tarmcancer.

Under förra hösten använde Cancerstiftelsen 2,4 miljoner euro av intäkterna från Rosa bandet för att finansiera forskning. Genom hela insamlingens historia har stiftelsen delat ut forskningsfinansiering till ett belopp på sammanlagt 14,5 miljoner euro.

Med intäkterna från insamlingen Rosa bandet stöder man också Cancerorganisationernas rådgivningstjänst, som årligen bistår årligen över 6 500 hjälpbehövande per telefon, via e-post och via sin chattkanal.

Cancerstiftelsen är Finlands största privata finansiär av cancerforskning. Stiftelsens medel bygger enbart på donationer.