Fotbollsdamerna testas i toppturnering – Anna Westerlund gör historia

Finlands fotbollsdamer deltar i en fyra nationers turnering som arrangeras i Frankrike 16-22 februari. Förutom Finland deltar Frankrike, Holland och Brasilien.

I FIFA:s världsranking ligger Frankrike på fjärde, Holland på femte och Brasilien på sjunde plats.

– Turneringen blir utmanande och jag tror att turneringen kommer att testa vårt försvar. Det blir också utmanande att bygga upp kvalitativa anfall, men vi väntar ivrigt på turneringen, kommenterade Anna Signeul.

– Turneringen är en lysande möjlighet för oss att förbereda oss för EM, där vi spelar i en hård grupp. Turneringen fungerar också som förberedelse för VM-kvalmatcherna mot Slovakien och Georgien.

Med i truppen till Frankrike är Anna Westerlund som med sina 137 tidigare landskamper delar första platsen i antal spelade landskamper med Jari Litmanen. Efter turneringen i Frankrike blir hon ensam etta i den statistiken.

För några av spelarna gäller det att kämpa om en plats i den slutliga EM-truppen. Finland skickar 25 spelare till Frankrike, medan EM-truppen kommer att bestå av 23 spelare.

– Gruppen ser bra ut just nu och tävlingen inom laget är hård. Kampen bland spelarna hårdnar månad för månad, kommenterade Signeul.

Finland spelar mot värdnationen Frankrike och den regerande europamästaren Holland i Le Havre, och mot Brasilien i Caen.

Finlands trupp i Tournoi de France:

Landslagstränaren Anna Signeul har valt 22 spelare till turneringen. Laget kompletteras ännu under de närmaste dagarna med tre spelare.

Milla-Maj Majasaari, AIK

Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Paula Myllyoja, RCD Espanyol

Elli Pikkujämsä, KIF Örebro

Tuija Hyyrynen, Juventus FC

Anna Westerlund, Åland United

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Emma Koivisto, Brighton and Hove Albion

Anna Auvinen, UC Sampdoria

Eva Nyström, Hammarby IF

Nora Heroum, SS Lazio

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Adelina Engman, Hammarby IF

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Iina Salmi, Valencia CF

Juliette Kemppi, IFK Kalmar

Linda Sällström, Vitssjö GIK

Sanni Franssi, Real Sociedad

Jutta Rantala, Vitssjö GIK

Jenny Danielsson, AIK

Matchprogrammet:

16.2 kl. 22.10 Frankrike-Finland, Stade Océane, Le Havre

19.2 kl. 19.00 Finland-Holland, Stade Océane, Le Havre

22.2 kl. 19.30 Brasilien-Finland, Stade Michel d'Ornano, Caen

Yle sänder matcherna.