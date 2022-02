OS-torsdagens höjdpunkter: Konståkningens storstjärna får lämna tronen – finländskorna jagar medalj på favoritdistansen, guldtippade Lejonen inleder OS-äventyret mot favoritlaget

Klassiska milen står på tur och det är upp till bevis för Kerttu Niskanen och Krista Pärmäkoski. Medaljerna är åtminstone klart inom räckhåll. Färska världsrekordmannen Nathan Chen jagar revansch efter ett totalt misslyckande i OS för fyra år sedan.

Yle Sporten listar dagligen OS-höjdpunkter, sändningstiderna, finländarna och hela dagsprogrammet.

Yuzuru Hanyu får lämna tronen då Nathan Chen får sin OS-revansch

Kl. 3.15 Konståkning, herrarnas friprogram

Inga finländska åkare kvalificerade för OS

Kommentator: Marianne Nyman

Då Yuzuru Hanyu vann sitt andra OS-guld i följd i Pyeongchang för fyra år sen var det nästan sju decennier sedan någon annan manlig åkare klarat av den bedriften. Då herrarna åkte sina kortprogram i Peking på tisdag stod det klart att Hanyus tid på tronen är över.

Bildtext Yuzuru Hanyu fick 95.15 poäng i kortprogrammet. Bild: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Ett uteblivet kvadrupelhopp i början av programmet och en också i övrigt småblek framtoning resulterade i en blygsam åttonde plats för den 27-årige japanen, som i tio år varit konståkningsvärldens största stjärna.

Med två OS-guld på fickan är Hanyus mål i friåkningen att bli den första åkaren att landa en godkänd kvadrupel-Axel på tävling. Sannolikheten att han lyckas är minimal, men försöka duger.

Världsmästarens OS-revansch

För fyra år sen kom Nathan Chen till OS som Hanyus enda reella utmanare. Den unga amerikanen pallade inte för trycket och misslyckades totalt i kortprogrammet. Efter en sjuttonde plats i korta lyckades han vinna friåkningen och avancerade till femma.

Sedan dess har revanschlusten drivit honom framåt. Den har hittills resulterat i tre VM-guld och med största sannolikhet är det Chen som får stiga högst upp på prispallen i Peking på torsdag.

I kortprogramstävlingen uppnådde han de högsta poäng en manlig åkare någonsin fått för ett kortprogram. Han är bra på allt och kan samtidigt som han visar upp ett enastående tekniskt kunnande ge ett intryck av att vara totalt närvarande i stunden, både fysiskt, intellektuellt och emotionellt.

Två medaljer till Japan – igen?

I VM i Stockholm i fjol lade de japanska åkarna Yuma Kagiyama, Yuzuru Hanyu och Shoma Uno beslag på platserna två, tre och fyra. Efter felfria kortprogram ligger Kagiyama och Uno tvåa och trea och är förutom Chen de enda åkarna som kom över hundra poäng i kortprogrammet.

För bara tolv år sen blev Daisuke Takahashi första japanska man att vinna en OS-medalj då han tog brons i Vancouver. I Sotji vann Hanyu guld och i Pyeongchang blev det dubbelseger för Japan genom Hanyu och Uno. Det kan bli två medaljer för Japan även nu.

Charmigast på isen – Jason Brown

Bildtext Jason Brown var sexa i kortprogrammet på poängen 97.24 Bild: EPA-EFE/All Over Press

Bland de 24 herrar som gick vidare till friåkningen var det bara fyra som inte hade ett kvadrupelhopp i programmet. En av dem var amerikanen Jason Brown vars styrka ligger i allt det andra som hör konståkningen till. Att han utan kvadrupelhopp lyckades gå in som sexa är något av en sensation, men så var han också näst bäst i programkomponenterna, dvs. skridskoteknik, övergångar, presentation, komposition och tolkning av musiken.

Browns hopprepertoar räcker inte till för medalj, men hans åkning och program imponerar varje gång.

Nordisk OS-lycka

Sveriges Nikolaj Majorov fixade en nationsplats till OS i hemma-VM i fjol, men då Sveriges olympiska kommitté förutsätter att idrottarna ska ha en reell chans att ta en plats bland de åtta bästa för att väljas in i OS-laget, var det ända in i det sista osäkert huruvida Majorov alls skulle få åka till Peking.

21-åringen fick till slut grönt ljus som "framtidsnamn" och tackade för förtroendet genom att som tjugonde man ta sig till torsdagens final.

Hans känslofyllda tolkning på is av Disturbeds version av Simon & Garfunkels Sound of Silence imponerade på domarna och rörde konståkningsfans världen över till tårar. I friåkningen tar han sig an musiken ur filmen Mannen i järnmasken.

Herrarnas friprogram sänds direkt på TV2 och på Arenan. Marianne Nyman kommenterar tävlingen på svenska.

Finländskornas favoritdistans med favorittekniken – dags för medaljkaffe?

Kl. 9.00 Längdskidåkning, damer 10 km klassiskt

Finland: 28 Anne Kyllönen, 38 Krista Pärmäkoski, 40 Kerttu Niskanen, 50 Johanna Matintalo.

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Matias Strandvall

De finländska skidåkarna har levererat hög nivå och på bred front under inledningen av OS. Förväntningarna är högt uppskruvade då Kerttu Niskanen och Krista Pärmäkoski får åka sin favoritdistans med klassisk teknik. Båda två är heta medaljkandidater.

Favorit: Johaug, vem annars?

Trots den struliga starten på OS med lagkamrater som drabbades av corona vilket ledde till att Norges åkare reste några dagar senare än planerat till Kina så visade Therese Johaug var skåpet står i lördags.

Johaug pulveriserade allt motstånd och tog sitt hett efterlängtade första OS-guld. Norskan är skyhög favorit också på den klassiska milen.

Bildtext Therese Johaug vann damernas skiathlon överlägset och jublade stort av lättnad. Bild: Lehtikuva

Utmanare: Revanschsugna svenskar

Frida Karlsson besegrade Johaug i säsongsöppningen i Ruka. Också då handlade det om tio kilometer med klassisk teknik med intervallstart. Karlsson blev emellertid utan medalj i skiathlon. Det berodde delvis på att hon, liksom lagkamraten Ebba Andersson, hade sämre skidor under fristilshalvan än konkurrenterna.

Karlsson var fullständigt utpumpad efter målgången och till och med svimmade. Frågan är om hon har återhämtat sig till fullo på den höga höjden i Zhangjiakou?

Ebba Andersson hör naturligtvis också till medaljkandidaterna. Liksom Natalija Nepriajeva – hon har varit i grym form på sistone. Nepriajeva följde upp totalsegern i Tour de Ski med att knipa silver i skiathlon.

USA:s starka distansduo, Jessie Diggins och Rosie Brennan, är bättre på fristil än på klassisk stil, så de känns som högoddsare.

Det är däremot inte finländarna.

Bildtext Kerttu Niskanen trivs i de tuffa förhållandena i Zhangjiakou. Bild: Lehtikuva

Finland: Slagläge för Niskanen och Pärmäkoski

Både Kerttu Niskanen och Krista Pärmäkoski har vunnit tre världscuptävlingar under sina karriärer. Alla sex gånger har tävlingsformen varit tio kilometer med klassisk teknik.

Banorna i Zhangjiakou passar de två finländska damstjärnorna ypperligt. Det är många tunga partier som åks med diagonalteknik och det lämpar sig framför allt för Niskanen.

Dessutom har båda två visat upp en ypperlig form. Niskanen var fyra i skiathlon och vann senaste världscuplopp över tio kilometer med klassisk teknik då hon segrade i de urtuffa förhållandena i schweiziska Lenzerheide.

Glöm inte heller att Finlands vallare har lyckats ypperligt i OS tillsvidare. En medalj finns inom räckhåll.

Också Johanna Matintalo och Anne Kyllönen kan kriga om ypperliga placeringar. Matintalo kan slå sig in i topp tio medan Kyllönen borde ha kapacitet att placera sig bland de femton bästa.

Matias Strandvalls analys: Nu eller aldrig, Kerttu!

Detta lopp är sista chansen för Kerttu Niskanen att ta en individuell OS medalj.

Krista Pärmäkoski har redan tre individuella medaljer, men är enormt revanschsugen efter skiathlontävlingen. Johanna Matintalo är Finlands svarta häst, medan Anne Kyllönen jagar en plats i stafettlaget. Det är förutsättningarna inför damernas klassiska mil.

I en uthållighetsgren som skidåkning gör man resultat genom att använda sina styrkor. Vilka egenskaper är då de finska damernas styrkor?

Kerttu Niskanen – Hennes muskeluthållighet och diagonalteknik håller världsklass. Banorna kring Zhangjiakou stadion är tuffa men alla backar är skidbara och Kerttu kan med sin fina teknik glida ut och använda materialet bättre än någon annan i startfältet. Och därför är hon vårt största medaljhopp och en av förhandsfavoriterna.

Krista Pärmäkoski – En mångsidig åkare och har egentligen ingen egenskap som är bäst i världen. Men nästan alla hennes egenskaper är av toppklass. Det kombinerat med att hon är en mästare på att fördela sina krafter rätt och brukar komma hårt på slutet kan till och med räcka till en medalj.

Bildtext Krista Pärmäkoski placerade sig på en sjunde plats i skiathlon då Niskanen var bästa finländare som fyra. Bild: Sergei Bobylev/TASS/All Over Pre

Johanna Matintalo – Tack vare sin bakgrund som uthållighetslöpare har hon sin främsta styrka i benen. Det har hon dessutom nytta av i de tröga förhållandena som råder i Kina. Hon hör till en av de snabbare distansåkarna på damsidan och för henne gäller det framför allt att gå så ekonomiskt som möjligt och låta skidorna göra jobbet.

Anne Kyllönen – Här har vi en krigare. Hennes fysiska egenskaper räcker inte till för att tampas om medalj, men hon har som största mål att få vara en fjärdedel i stafettlaget på lördag. Hon har rutinen att prestera ett lopp som kan räcka till en placering bland de 15 bästa.

Damernas 10 kilometer i klassisk stil sänds direkt på TV2 och på Arenan. Chriso Vuojärvi kommenterar tävlingen på svenska tillsammans med expertkommentator Matias Strandvall.

Guldtippade Lejon startar mot favoritmotståndaren

Kl. 10.40 ishockey Finland-Slovakien

Kommentator i Yle X3M: Christoffer Herberts

Jukka Jalonen har redan lett finländska hockeylandslag till två VM-guld och ett JVM-guld. När han nu inleder jakten på ett OS-guld passar det säkert Jalonen alldeles utmärkt att det är just Slovakien som står för motståndet.



Slovakien måste rimligtvis vara Jalonens favoritland. Bägge VM-titlarna har ju kommit i Bratislava och i alla de tre nämnda fallen har Finland också slagit Slovakien på sin väg mot guldet. Och när Jalonen vann OS-brons 2010 var det såklart slovakerna som Lejonen slog i matchen om tredje pris.

Slovakien är förresten finländsk herr,hockeys favoritmotståndare överlag. Länderna möts ofta - och Finland vinner alltid. Sedan 2006 har Finland spelat mot Slovakien elva gånger i storturneringar, och Lejonen har elva segrar.

Bild: Lehtikuva

Snackisen: Finland i favoritroll, hur ska det gå?

Nej, det handlar inte om blåvita glasögon. Hur man än vrider och vänder på saken är Finland tillsammans med ROC de största förhandsfavoriterna i turneringen.



Faktum är att Finland aldrig varit så högt rankat av experter, vadslagningsbyråer och konkurrenter inför en hockeyturnering som nu. Hur hanterar Finland det?

Absolut inget vi bryr oss det minsta om, svarar truppen med eftertryck. Men är det så enkelt, och kan favoritpressen ta sig uttryck i en nervositet redan i ett gruppspel varifrån alla går vidare?



Öppningsmatchen är viktig här, den sätter snabbt tonen på snackisen.

Håll ögonen på: Nya förutsättningar i Lejonens målvaktskamp

Vi kommer aldrig att få veta svaret, men mitt tips är att Jussi Olkinuora hade stått mot Slovakien i morgon utan strulet med hans virusvärden.



Nu har Olkinuora suttit isolerad i två dygn och missat de två förberedande träningarna. Det säger sig självt att det blir Harri Säteri som startar i premiären. Det svänger på förutsättningarna. Nu är förstaspaden Säteris att förlora. Håller han nollan och gör 35 räddningar mot Slovakien ökar chansen märkbart att det är han som står mot Sverige på söndag, och med en bra insats där är han också målvakt i knockoutskedet. Mycket på spel för målvakten personligen.

Bildtext Jussi Olkinuora släpptes från isoleringshotellet på onsdagen. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Kommentatorns tips: Visst blir det dussinet fullt

Aningen trögstartade Lejon kommer vi antagligen att få se, och ingen fara i så fall, inte heller ROC och Tjeckien imponerade i de första matcherna och de tre gruppspelsmatcherna handlar enbart om att skapa bästa tänkbara förutsättningar inför fortsättningen.

Men visst ska det bli dussinet fullt när det gäller sviten mot Slovakien i storturneringar. Ska vi säga 3-1 till Finland?

Ishockeyn sänds på Discoverys kanaler men Yle sänder alla Finlands matcher samt finalerna direkt i radio på Yle X3M. Christoffer Herberts kommenterar på svenska.

Torsdagens OS-tidtabell:

03.05 Curling, damer, grundserie Sverige – Japan, Danmark – Kina, Storbritannien – Schweiz, ROC – USA

03.30 Snowboard, halfpipe damer, final

03.30 Skeleton, herrar, heat 1 och 2

03.38 Konståkning, herrar, fria programmet

04.30 Alpint, kombination störtlopp, herrar

05.15 Snowboard, cross herrar, kval

06.10 Ishockey herrar, Sverige – Lettland

08.00 Snowboard, cross herrar, kvarts-, semifinal och final

08.05 Curling, herrar, grundserie Norge – Kanada, USA – Sverige, Storbritannien – Italien, Kina – ROC

08.15 Alpint, kombination slalom, herrar

09.00 Längdskidåkning, 10 km (klassiskt), damer | Anne Kyllönen, Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen, Johanna Matintalo

10.40 Ishockey herrar, Finland – Slovakien

13.00 Freestyle, hopp, mixed lagtävling

14.00 Skridsko, 5000 meter, damer

14.05 Curling, damer grundserie Kina – Schweiz, Kanada – Sydkorea, USA – Danmark, Sverige – Storbritannien

15.10 Ishockey herrar, Kanada – Tyskland, USA – Kina

15.30 Rodel, mixed lagtävling