Undervisningsminister Li Andersson: Att inte övergå till distansundervisning har visat sig vara rätt beslut

Coronaläget i skolvärlden är förhållandevis lugnt, även om sjukdomsfall bland personalen orsakat huvudbry. Nu föreslår Undervisningsministeriet tilläggsfinansiering på tiotals miljoner för att kompensera för pandemins negativa effekter på skolgången.

Trots ökad smittspridning i samhället har skolorna haft möjlighet att fortsätta med närundervisning, vilket ser ut att ha varit rätt väg att gå.

Coronaläget i skolorna har debatterats alltsedan skolstarten i januari, då Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderade att äldre elever skulle övergå till distansundervisning på grund av försämrat epidemiläge, men regeringen vägrade.

– Det var det rätt beslut att inte övergå till distansundervisning, konstaterade undervisningsminister Li Andersson under en lägesöversikt gällande coronaläget i skolorna och inom småbarnspedagogiken på onsdagsförmiddagen.

Miljonfinansiering ska kompensera för epidemins negativa följder

Frånvaron till följd av coronasmittor bland personalen har emellertid orsakat problem, särskilt för småbarnspedagogiken. Bland annat i Vanda och i Esbo har vissa enskilda privata daghem varit tvungna att hålla stängt, men skolstängningar har inte blivit något större fenomen.

Omställningarna som pandemin fört med sig har haft en inverkan på personalens och ledningens välmående, och både forskning och erfarenheter från fältet visar att distansundervisningen också haft en negativ inverkan på barn och unga. Exempelvis har tre av fyra gymnasieelever upplevt distansundervisning tyngre än närundervisning.

För att kompensera för pandemins negativa följder föreslår Undervisningsministeriet nu tilläggsfinansiering på 65 miljoner för undervisningssektorn. Därtill föreslås 30 miljoner euro till yrkesutbildningen.

I samband med ramförhandlingarna i vår föreslår ministeriet också bestående finansiering för så kallat engagerande arbete i skolgemenskapen, med syftet att minska långa perioder av frånvaro och att eleverna avbryter sina studier.

"Självtest är att föredra"

Trots farhågor har skolstarten alltså inte trappat upp epidemin, och generellt ser det ut som att coronaviruset skonat barn och unga, berättade överläkare Emmi Sarvikivi vid Institutet för hälsa och välfärd THL. Man kan inte heller tala om de ovaccinerade barnens epidemi, konstaterade hon.

Under hela pandemin har totalt 340 barn under 16 år vårdats på sjukhus för coronaviruset. Ytterst få av dem har behövt intensivvård och få har drabbats av longcovid. Majoriteten av de minderåriga som vårdas på sjukhus har varit barn under ett år.

– Risken för att barn ska insjukna i en allvarlig form av covid-19 är mycket liten, sa Sarvikivi.

Också coronavaccinationerna har framskridit väl.

På grund av överbelastning inom coronatestningen rekommenderar THL att sjuka barn i första hand testas med självtest för coronaviruset.

Enligt THL är självtest lika relevanta för testning av barn som av den övriga befolkningen. Undervisningsminister Andersson säger att det därför är viktigt att självtest delas ut avgiftsfritt i skolorna.