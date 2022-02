Strömsökompositören Dani Strömbäcks resa har gått från Närpes till USA:s östkust där han återförenades med sin arbetsgivare från 1980-talet: "Det är som en stor familj"

Pandemitiden har varit tuff men också lockat fram egenskaper hos amerikanerna som Strömbäck alltid gillat. "Det känns som om hippierörelsen väckts till liv igen i Jack Kerouacs anda”, säger han när Svenska Yle träffar honom hemma i Connecticut.

Fairfield, Connecticut.

För två år sedan ringde musikern och kompositören Dani Strömbäcks telefon i dåvarande hemlandet Italien.

Samtalet kom från det anrika piano- och flygelföretaget Steinway & Sons i New York. De ville veta om Strömbäck hade intresset av att ta över som chefstekniker när den nuvarande tjänsteinnehavaren skulle gå i pension.

Strömbäcks och företagets vägar hade korsats tidigare. Som ung musiker hade han bott i New York sent på 1980-talet och arbetat i Manhattanaffären.

- Samma chef som jag hade då fanns kvar fortfarande, skrattar Strömbäck och beskriver Steinwayfamiljen som, just det, en stor familj.

Jobberbjudandet kom lägligt då frun Jessica vid samma tidpunkt ombetts ta över ett chefsuppdrag inom energibranschen i USA.

Flyttlasset från norra Italien bar iväg i början av 2020. Några rundor senare flyttade paret in i en lägenhet vid den lilla kuststaden Fairfield i Connecticut.

Stranden ligger nära och Manhattan en nittio minuters tågresa ifrån.

Några månader senare slog pandemin ner med full kraft och det dagliga pendlandet mellan Fairfield och Manhattan upphörde över en natt.

Bildtext En Steinwayflygel flyttades ut på Times Square i Manhattan i samband med Make Music Day-dagen i juni 2021. Bild: Getty Images for NAMM

Nybyggarandan har florerat också under pandemin: “Folk kan packa iväg, åka hundratals kilometer och köpa ett hus i Idaho”

Pandemin har stundvis känts lite "depressing" beskriver Strömbäck, som trivs i sällskap av andra människor. Jobbet som chefstekniker på Steinway är tillsvidare på paus.

Men coronatiden har också lockat fram egenskaper hos amerikanerna som han alltid gillat.

Till exempel nyfikenheten, nybyggarandan och viljan att dra igång något nytt.

- Folk kan packa ihop, åka iväg hundratals kilometer och köpa ett hus någonstans i Idaho. Eller så testar man på någon ny hobby, hittar nya sätt att jobba.

Bildtext Hemma vid elpianot i Fairfield. Bild: Ville Hupa / Yle

I USA talar man idag om The Great Resignation, den stora avgångsvågen, för att beskriva trenden där rekordmånga amerikaner under pandemin lämnat sina jobb.

- Det är lite som om hippierörelsen väckts till liv igen i Jack Kerouacs anda, säger Strömbäck och syftar på 1950- och 60-talens kultförfattare som skrev bestsellern På Väg och hade ett stort inflytande på populärkulturen i hippierans USA.

Själv har Strömbäck under pandemin plockat upp en annan gammal passion: amatörradion. I sovrummets hörn står några radiosändare och en telegrafinyckel bredvid en en rörig hög av sladdar. Radiohobbyn har också medfört nya bekantskaper.

- Ibland åker vi på retreats, gemensamma träffar.

Oljemålning är en annan långvarig hobby. När Strömbäck bodde i Bryssel under under förra årtiondet studerade han vid konstskolan Maison des Arts.

- Let your loves be multiple, var det inte Ray Bradbury som sade så? Att man borde hålla sig nyfiken och vara intresserad av många saker. Den inställningen passar väl in på USA.

Bildtext Kär hubby. Under pandemin har Strömbäck haft tid för amatörradio. Bild: Privat.

Strömbäck får fortfarande mejl där människor frågar var de kan hitta “Strömsölåten”

Men det är som musiker och kompositör Strömbäck gjort karriär.

Han lämnade hembyn Nämpnäs som tjugoåring och åkte iväg till Kalifornien med sitt dåvarande band. Strömbäck har komponerat för teve, filmer och gett ut fem egna skivor. År 2010 fick han pris för musiken han komponerade till Klaus Härös film “Post till Pastor Jakob”.

Strömbäcks musik har beskrivits som stämningsskapande. Den bär drag av melankoli men mer upplyftande melodier ingår också bland kompositionerna.

Själv säger han sig arbeta "nittionio procent på inspiration".

- Jag är ingen fanatisk musiker, jag kräver otroligt mycket tid. Ibland samlas det på något ställe, då sätter man sig ner och skriver något nytt.

Hans musik har använts också inom konstterapi eller som bakgrundsmusik i meditatiosövningar.

- Musik kan öppna dörrar, konstaterar han själv.

Nu sitter Strömbäck i vardagsrummet vid elpianot som är kopplat till två stora högtalare och en bordsdator.

Fingrarna glider över tangenterna och rummet fylls av en välbekant melodi. Det är låten Departure Port Moresby, från albumet Travelogue.

Bättre känd för många som signaturmelodin för tv-programmet Strömsö.

Anade du i tiderna vilken succé låten och programmet skulle bli?

- Inte alls! Musiken gjorde jag ju inte specifikt för tv-serien, den fanns på en av mina skivor. Men det passar ju perfekt för serien så därför snurrar den väl vidare.

Strömbäck berättar att han fortfarande får mejl av folk som undrar var de kan hitta musiken.

- Jag borde väl se till att låten snart hamnar på Spotify eller något sådant ställe.

Strömbäck om Spotifygate: “Man kan inte censurera”

När Spotify kommit på tal känns det oundviklligt att fråga vad Strömbäck - som har mycket av sin egen musik tillgänglig på tjänsten - anser om turbulensen som blossat upp kring företaget.

Spotify har hamnat i blåsväder på grund av poddcaststjärnan Joe Rogans och hans program. I kärnan av kontroversen finns frågan om vilket ansvar företaget har för innehåll som kan uppfattas som kontroversiellt.

-Jag har inte själv lyssnat på Rogan, men jag har hört att så har han många olika slags gäster i sin podcast. Kanske varningstexter är på sin plats, men man kan inte börja cencurera folk.

-Tänk bara å texterna i många raplåtar. Eller ska vi också gå till biblioteket och börja riva sidor ur klassikerna? Det kan svida ibland när folk säger galna saker. Men så har det alltid varit.

Bildtext Paret Strömbäck flyttade in i lägenheten i Fairfield strax innan pandemin slog ner på allvar. Bild: Ville Hupa / Yle

Framtidsplanerna - ett stort frågetecken

Connecticut ligger i New England. Vintrarna på östkusten kan bjuda på kyla och regn medan somrarna är varma.

Idag täcker ett lätt snötäckte stora ytor på den populära sandstranden någon kilometer från parets Strömbäcks lägenhet. Hit kommer Dani och Jessica på morgonpromenad nästan varje dag.

Bildtext En morgonpromenad till stranden ingår i dagsrutinerna. Bild: Ville Hupa / Yle

- Där på andra sidan finns Long Island och New York, säger Dani Strömbäck och pekar ut mot horisonten.

I New York bor parets två vuxna barn.

Dani Strömbäck har sammanlagt bott nästan tio år i USA i två olika repriser.

Innan flytten till Fairfield i Connecticut bodde frun Jessica och han,några år i Norra Italien och före det i Bryssel.

Hur ser framtidsplanerna ut just nu?

- Ett enda stort frågetecken! Just nu tar vi en dag i sänder. Men vi har nog tänkt stanna här ett tag.

Senast på sommaren tänker Strömbäck besöka Finland följande gång.

- Nu håller ju pandemin också på att lätta. Hoppas resandet också blir lite lättare.