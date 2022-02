Norrena & Frantz: "Jag hann vara ihop med tre narcissister innan jag insåg att det inte var mig det var fel på"

Narcissister kan dyka upp lite varstans i livet. På gårdsbolagets möte, vid kaffeautomaten på jobbet, inom politiken, i din egen säng.

Bland de tusentals brev Relationspodden fått in under åren har många handlat om just narcissister. Flera har berättat om hur de efter flera år av lönlös kamp brutit kontakten med en ex-partner, förälder eller vän som visat sig vara narcissist.

Om man dejtar, lever med eller har skiljt sig från en narcissistisk person fungerar inte vanliga regler gällande kommunikation och samspel. Jag har levt i tre narcissistiska förhållanden och alltid trott att felet ligger hos mig. Om man inte känner igen det manipulativa beteendet kan man lätt försätta sig i en olycklig situation som i värsta fall räcker livet ut. ― Charlotta

Här bör poängteras att termen narcissist ibland används lite väl generöst. Alla som har ett gott självförtroende och törs stå på sig är ingalunda narcissister.

Att på förhand känna igen en riktig narcissist kan vara svårt. Vid första anblicken kan personen rent av verka underbar! Så charmig och spännande att umgås med!

Men med tiden kryper de mindre angenäma personlighetsdragen fram

Hen kanske har ett enormt behov av att ständigt beundras och lovprisas.

Hen ser det som en självklarhet att just hen förtjänar specialbehandling. Är man förträfflig så är man.

Hen saknar empati och kan ha svårt att kontrollera sina reaktioner.

Vid konflikter är du sannolikt chanslös, eftersom narcissisten inte klarar av att se saken från din synvinkel.

En del narcissister kan bli rent ut sagt odrägliga, farliga och omöjliga att leva med.

Här kan du läsa mera om narcissistisk personlighet.

Som anhörig kan man känna sig helt lamslagen av situationen.

Pappa var narcissist. Jag lärde mig känna igen allas fotsteg, visste deras humör på basis av hur bildörren smällde igen, analyserade varje min. Min pappa fick oväntade raserianfall med jämna mellanrum och jag var rädd för mammas skull då hon trotsade honom. Själv fick jag aldrig visa känslor, det sa pappa var respektlöst. ― Tjugo år

Känner du igen dig? Har du varit med om någonting liknande?

Var det en släkting, en partner, en kollega eller vän?

Hur tog sig narcissismen i uttryck? I hurdana situationer blev det speciellt svårt?

Hur hanterade du saken? Bröt du kontakten eller kämpade du vidare?

Har upplevelsen påverkat hur du lever i dag? Har dina senare relationer påverkats?

Vad vill du säga till andra i samma situation?

I nästa avsnitt av Relationspodden gästas vi av familjeterapeuten Maria Sundblom-Lindberg, som kan berätta mera om fenomenet och kommentera publikens berättelser.

Du är alltid anonym när du skriver till Relationspodden, ditt svar kan komma att läsas upp i podden och publiceras i redigerad form här på svenska.yle.fi.

Har du levt med en narcissist?