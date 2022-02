Borgåpub bestraffad med två veckors utskänkningsförbud: "Jag är säker på att det var värt det"

Borgåkrogen Pub Old Town har fått synlighet i både tv, radio och tidningar på sistone tack vare att man bröt mot öppethållningsrestriktionerna. Straffet blev ett två veckor långt utskänkningsförbud.

Krögaren Petter Larsen deltog i en demonstration för en vecka sedan (4-5.2) där man medvetet bröt mot coronarestriktionerna genom att förlänga öppettiderna och alkoholutskänkningen.

Straffet blev att utskänkningslovet drogs in för två veckor.

– Det var ungefär vad vi hade väntat oss, men jag är säker på att det var värt det. Jag hoppas att vår aktion har satt mera press på regeringen att inte mera införa restriktioner när de märker att folk tröttnat och börjar med massdemonstrationer, säger krögaren Petter Larsen.

Inget pr-trick

Larsen säger att de förstås fått mycket synlighet och att responsen från kunderna har varit god.

– Vi gjorde det inte som en pr-grej, men kunderna var nöjda och många sade att de definitivt kommer på nytt för att stödja om det igen blir aktuellt, säger Larsen.

Tror du det kan bli aktuellt?

– Nja, jag vill inte ens tänka på det, men det är klart att om det går som tidigare att det under sen vår eller under hösten blir nya restriktioner eller att man inte under sommaren heller vågar införa normala öppethållningstider – då blir det säkert något liknande, säger Larsen.

Bildtext Bar Old Town finns i huset där Östnylands Andelsbank tidigare had sitt huvudkontor. Bild: Frida Läckström

Ett tredje år skulle vara dödsstöten

Larsen menar att det är många i branschen som nu är utmattade efter två år av restriktioner av varierande art.

Med branschen menar Larsen inte enbart restaurangbranschen utan också företag och organisationer inom kultur och turism.

– Vi är alla trötta och jag tror inte att vi klarar av ett tredje år med restriktioner, säger Larsen.

Nästan tillbaka till det normala...

Hela januari hade Petter Larsens bar och restaurang stängt, så straffet på två veckor betyder inte så mycket.

– Vi förlorar förstås en del inkomst nu under veckoslutet och likaså under halva sportlovsveckan, men jag ser ändå mera goda sidor i att vi gick med i protesten, säger Larsen.Den 14 februari hävs begränsningarna för barer och restauranger.Då kan utskänkningen och serveringen pågå till klockan 23 och stängningsdags är klockan 24.

– Det här är en enorm förbättring för oss som är mera en kvällsrestaurang än en lunchrestaurang. Vår huvudsakliga försäljning sker under kvällar, säger Larsen.

... men restriktionerna fortsätter

Ändå är Petter Larsen inte helt nöjd. Han tycker det är underligt hur man med tiden vänjer sig vid restriktionerna och hur man tycker att det är fantastiskt att kunna ha öppet till midnatt.

Fortfarande handlar det dock om restriktioner.

– Det finns inga vettiga orsaker till att kunna ha öppet till midnatt men inte kunna ha öppet ett par timmar ytterligare efter det. Det finns ingen motivering till varför det är bättre att stänga klockan tolv och inte två timmar senare, säger Larsen.Petter Larsen är också noga med att betona, att han inte varit kritisk till restriktionerna i början av epidemin.

– Våren 2020 var ju många rädda och ingen visste riktigt vad som väntade. Då var säkert restriktionerna motiverade, men efter sommaren 2021 borde allt ha varit över, men det har bara fortsatt och fortsatt, konstaterar Larsen.

Den 24 februari slår Petter Larsens restaurang upp dörrarna igen efter straffet på det två veckor långa utskänkningsförbudet.