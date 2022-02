Christopher Forsman är en ung musiker med smak för klassisk rock

I Monäs i Nykarleby lever boogie woogie-musiken vidare... och mår riktigt bra, dessutom. Här har 21-åriga musikern Christopher Forsman en egen inspelningsstudio.

Christopher är 21 år gammal och går sista året på YA:s musikerutbildning i Jakobstad. Hans intresse för boogie woogie och rock'n'roll väcktes då han gick i Normens skola i Nykarleby.

Det började en dag då Christopher var på dåligt humör. En assistent som hette Christian Westlin spelade då några låtar ur en sångbok för att muntra upp.

- En av låtarna var Chuck Berrys "Johnny B Goode". Efter att han spelat den så lyssnade jag inte på något annat på ett helt år, säger Christopher.

Köpa nytt piano är billigare än nya strängar

Huset som Christopher har sin studio i var ursprungligen hans morfars föräldrars hus. Det användes i tiderna som förråd för morfars pälsfarm.

- Det är nog fantastiskt - speciellt det att det inte finns några grannar som klagar på volymen då vi drar på för fullt, säger han.

Bild: Roger Källman/Yle

Christopher är medlem i bandet Drivaxlarna, som spelar 50-talsmusik.

- Vi kommer förhoppningsvis snart att släppa en låt som heter "60 på 80-väg" - komplett med video.

Då den låten kommer på tal sätter sig Christopher vid flygeln och drar av en bit av låten. Spelstilen är intensiv och det syns att instrumentet har använts flitigt.

- Då jag köpte flygeln hade den alla strängar på plats, men nu saknas det 20-30 stycken. Då man tar i för fullt så far det strängar!

Att stränga om ett piano är inte billigt. Därför har Christopher testat att ersätta några av de saknade bassträngarna med ståltråd från en järnaffär.

Bildtext Ståltråd är billigare än riktiga pianosträngar. Bild: Roger Källman/Yle

Flygeln är nummer fyra i Christophers kollektion. Det är billigare att köpa ett nytt piano än att köpa nya strängar.

- Jag tror jag är på nionde pianot för tillfället. Jag brukar köpa dem för mellan 20 och 150 euro.

I studion finns också piano nummer ett. På det saknas G-strängarna i de lägre oktaverna. Som en nödlösning har han stämt ner giss till g.

Pianot har också konverterats till ett "spikpiano", inspirerat av en Youtubevideo som Christopher såg för ett par år sedan.

- Jag har satt häftstift på hamrarna, förklarar han och spelar så det låter som i en saloon i vilda västern.

Bildtext Fingrarna flyger över pianotangenterna Bild: Roger Källman/Yle

I sin studio har Christopher också spelat in låten "Gonna talk about it". Den komponerades ursprungligen för en show i Schaumansalen och är en rivig låt i riktig Little Richard-stil.

- Jag skulle inte påstå att jag sjunger. Jag ropar så högt jag kan i någon form av melodi... så blir det väl något i slutänden, säger Christopher.

Jakob Kronqvist spelar trummor på låten. På saxofon medverkar en argentinsk musiker.

- Vi fick kontakt via nätet. Han spelade in sin del hemma i Argentina och sände över filerna, säger Christopher.

Du kan höra både "Gonna talk about it" och "60 på 80-väg" i Arenainslaget.